2021/05/26,
藝文

《玩命關頭9》主演John Cena稱台灣是國家遭中國網友撻伐，用中文道歉：我愛中國

《玩命關頭9》主演John Cena稱台灣是國家遭中國網友撻伐，用中文道歉：我愛中國
Photo Credit: 截圖自RealWWEJohnCena

我們想讓你知道的是

《玩命關頭9》主演約翰・希南受訪說錯話，引起中國網友撻伐，約翰・希南則在5月25日於個人微博上致歉，引起台灣、中國甚至是全世界影迷的關注。

環球影業的動作商業鉅片《玩命關頭9》（中國譯《速度與激情9》），原先預計2020年4月登場，不料碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），延期至2021年5月上映。

由於先前台灣防疫有成，台灣原本是全球搶先播映《玩命關頭9》的國家，也讓本片主演之一，世界摔角娛樂（WWE）明星選手約翰・希南（John Cena）受訪時表示：「台灣是首個能看到《玩命關頭9》的國家。」

此話一出，則引起中國網友撻伐，並掀起中國、台灣的統獨論戰，約翰・希南則在5月25日於個人微博上致歉，引起台灣、中國甚至是全世界影迷的關注。

約翰・希南於微博發表一段一分鐘的影片，全程使用中文表達：「你好中國，我是趙喜娜，我必須說現在，在《速度與激情9》，我做很多採訪，在一個採訪我有一個錯誤，我必須說現在，很重要，你必須了解，我愛更尊重中國跟中國人，我很抱歉對我的錯誤，對不起。」這段言論一出，自然激起各地網友論戰，也有中國網友不買帳，稱影片並未說明道歉原因，更沒提及先前的主角之一台灣，直言道歉毫無誠意。

根據《中央社》報導，有中國網友回應：「對於台灣的問題，很多外國人都是不知道的，就好比我們也搞不清楚科索沃是屬於塞爾維亞還是獨立一樣，只能說知錯就改莫善大焉，支持你。」但也有人不領情指出：「不如發個視頻，直接說台灣是中國的一部分。」

而這件事，也引起前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的反彈，在推特上直言「為了自由，我們必須和台灣站在一起。」截至目前為止，也引來1萬個按讚，2320次轉推。

這番由約翰・希南引起的論戰，尚不知道是否會影響未來《玩命關頭9》在中國票房的最終落點，但《玩命關頭9》上週末於中國上映，便打破諸多票房紀錄。《玩命關頭9》在中國5月21日上映當天，午夜場共收穫5900萬人民幣，其中在IMAX拿下860萬人民幣，佔比接近15％，成為系列新高。

這個數字，也是中國IMAX市場繼《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，表現最好的電影。至於首日午夜場的5900萬人民幣也打破了《玩命關頭8》的5500萬人民幣，同樣寫下此系列的紀錄。

至於《玩命關頭9》在中國上映3天，就進帳8.8億人民幣，相當於1.37億美金，這也是繼2019年底的《STAR WARS：天行者的崛起》之後，首部電影在單一市場開票破億美金的好萊塢電影。

根據北美票房統計網站《Box Office Mojo》的數字表示，《玩命關頭9》於上週三（19日）上映，經過首週末後，於全球收下1.63億美金票房數字，其中中國的1.37億美金，佔比將近85％，換句話說，在疫情干擾，北美市場疲弱的狀態之下，好萊塢耗資破億的商業大作，要回收票房，目前表現最強勢的國家正是中國。

而綜觀《玩命關頭》系列，中國也的確是金雞母，其中《玩命關頭7》、《玩命關頭8》分別以總票房24.26億人民幣、28.26億人民幣佔居中國影史票房第18名和15名。從票房數字上來看，好萊塢只會越來越重視中國市場，近年中國市場也的確成為全球第二大票倉，因此，未來演藝明星在這類敏感的政治議題上所引發的爭議，可能只會更加劇烈或者被下噤聲令。

最後，其實約翰・希南也與中國密切合作，從摔角界轉戰影視產業的約翰・希南，更將在2022年推出和成龍共同主演的新作《狂怒沙暴》，若要持續穩固中國的票房與知名度，約翰・希南這次的表態，也算是在預期之中。

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Photo Credit: 《狂怒沙暴》

新聞來源：John Cena宣傳玩命關頭9稱台灣是國家 引中國網友不滿後道歉（中央社）

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺


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