提出「大陸漂移說」、最終不幸遇難的科學界奇人韋格納

文：高崇文

在台灣大家對地震都不陌生，許多相關的術語也琅琅上口。最常聽到的就像是台灣位於兩個板塊的交界上，東南方有菲律賓海板塊，西北方則是歐亞板塊，這類的老生常談，大家想必聽到耳朵都長繭了。可是板塊是什麼？科學家何時又是如何發現地表上的板塊？板塊又是如何移動？這些都是地球物理的大哉問呀。而大陸漂移學說，正是催生板塊理論的一個重要契機。

上個世紀初提出這個乍聽之下有點異想天開的學說，是一位嚴謹的德國氣象學的學者，他的人生也非比尋常，屢次到冰天雪地的無人之境探險，最後卻不幸遇難，就讓阿文來為您來介紹這位科學界的奇人吧。

阿爾弗雷德．羅塔．韋格納（Alfred Lothar Wegener）在1880年11月1日出生於柏林，韋格納家是牧師世家，阿爾弗雷德是五個孩子中的老么。他的父親理察．韋格納是一個神學家，並在享有盛名的柏林文科中學（Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster）擔任古典語言的教師。

當時的習慣，德國的大學生通常會在幾所大學間來來去去，韋格納也不例外，他優遊於柏林大學、海德堡大學與因斯布魯克大學，研讀物理，天文以及氣象學等科目。最後韋格納在柏林洪堡大學拿到博士學位，指導教授是當時Astronomisches Rechen-Institut in Berlin的主任天文學家Julius Bauschinger。

他的博士論文是〈阿方索星曆表的現代運用〉。（阿方索星表是卡斯提爾國王阿方索十世的贊助下完成的星表，曾是歐洲最受歡迎的天文星表，使用的托勒密系統來計算）

韋格納的論文主題的基本起源，是Zedler在1901年發現了一個古老的「天文日曆」（AK），而Bauschinger將此AK追溯到1448年。他們將AK中給出的數據與韋格納轉換後的阿方索星表（Alfonsine Table, AT），以及現代星曆表中得出的數據進行了比較。他發現，如果考慮到AK中行星的黃道經度的微小恆定變化，則AK中的數據與從AT得出的數據基本吻合。

這種變化可能是由於對春分點的不同定義。聽起來不是令人熱血沸騰，但肯定費時費工的題目呀。

拿到博士學位以後的韋格納，並沒有繼續埋首書堆，1905年他成為林登堡航空氣象台助理。韋格納與比他年長2歲他的哥哥庫爾特（Kurt Wegener, 1878-1964），對於氣象及極地研究有著同樣強烈的興趣。他們率先使用氣象探測氣球來追蹤大氣現象，此外他們也在氣球上試驗天文定向的新型象限儀。

韋格納兄弟在1906年4月5日至7日間創下氣球連續飛行的新紀錄，在空中停留長達52.5小時。熱氣球是當時重要的科學工具，1912年奧地利科學家維克托．赫斯（Victor Hess，1883-1964）甚至還搭熱氣球探測宇宙射線呢！

除了搭乘熱氣球外，韋格納在1906年首次參加格陵蘭島探險。率領這次探險隊的是丹麥探險家路德維希．米留斯-埃里克森（Ludvig Mylius-Erichsen 1872-1907），目標是格陵蘭島上東北海岸最後一個尚未有人去過的地區。

對天性熱愛冒險的韋格納來說，這應該是難以拒絕的一項挑戰吧。當時極地探險方興未艾，特別當時正當民族主義的熱潮，每個國家為了誰能登上北極、南極等地個個磨拳擦掌，躍躍欲試。

當時南北極都還沒有人到過，1909年美國探險家皮爾里才到達北極點，1911年底，挪威探險家阿蒙森登上南極點。極地探險也是非常危險的任務，最有名的莫過於全軍覆沒、全員死在南極的英國史考特探險隊。

韋格納在這次遠征期間，於格陵蘭島附近的丹麥港（Danmarkshavn）建造了第一個氣象觀測站，他使用風箏和氣球進行觀測北極氣候。這次旅程也發生不幸，探險隊的隊長和他的兩個同事，在遠征期間因精疲力盡而不幸喪命，其他隊員則平安歸來。

從格陵蘭回來之後，韋格納於1908年在德國馬堡大學擔任氣象學，天文學和宇宙物理學的講師。他主要研究領域是大氣熱力學和古氣象學。他的講課清晰明白而大受歡迎，他的授課內容後來在1910年以《大氣層的熱力學》（Thermodynamik der Atmosphäre）之名出版，成為氣象學的標準教科書。

韋格納在這段時期，開始注意到非洲大陸西岸和南美洲東岸的海岸線很相似，因此推測大陸原本是相連的。更進一步他還發現南極、澳大利亞、印度和馬達加斯加的輪廓也能緊靠南部非洲。他分析了大西洋兩岸的岩石類型，地質結構和化石。尤其是在植物化石，發現了令人吃驚的類似。因此他推測這些大陸原本是相連的，後來卻逐漸分離。

雖然在他之前也有人曾有相似的想法，（註）但韋格納提出完整理論，也是正式使用「大陸漂移」（die Verschiebung der Kontinente）的第一人。1912年1月6日，他在法蘭克福的Senckenberg博物館召開的德國地質學會中，正式提出了「大陸漂移」學說。（阿文當年在法蘭克福工作時天天從這個博物館前走過，卻從沒動過念頭進去瞧瞧呢！）

​​ 註釋：像是奧地利的地質學家Eduard Suess，就曾提出了在南半球曾經存在過一個統一的大陸的假設，他稱這個大陸為岡瓦那大陸。1893年，他根據阿爾卑斯山脈與非洲的化石紀錄，又提出在勞亞大陸與岡瓦納大陸之間，曾有個淺內海存在，他命名為特提斯洋。 ​​ ​​

韋格納主張地殼的矽鋁層是漂浮於矽鎂層之上的，相比矽鋁層，矽鎂層密度更大（2800到3300 kg/m3）。他還設想全世界的大陸在古生代石炭紀以前是一個統一的（盤古大陸），它的周圍圍繞遼闊的海洋。後來，特別是中生代末期，盤古大陸在天體引潮力和地球自轉所產生的離心力的作用下，破裂成若干塊，在矽鎂層上分離漂移，逐漸形成了今日世界上大洲和大洋的分布情況。

韋格納還推測了海底擴散和中海脊的作用，並指出「中大西洋海脊......區域，由於不斷擴散，大西洋的底面一直在不斷地撕開並騰出空間」但是，他在後來的作品中並沒有繼續發展這些想法。

大陸漂移說雖然有它吸引人的地方，無疑地也有當時許多難以解釋某些重大的問題，如大陸移動的原動力是從哪來的、深源地震與造山構造如何能與大陸漂移現象共存等。而韋格納當時估計大陸分離的相對速度是每年250公分（真實的值約2.5公分），也讓許多學者搖頭。

但是在解決這些問題之前，韋格納又出發前去格陵蘭了！他在1912年再次加入格陵蘭探險隊。這次的領隊是參加過上一次探險的丹麥探險家約翰．科赫（Johan Peter Koch 1870-1928）。這一次在前往格陵蘭前，曾在冰島短暫停留，購買冰島馬來當作為馱獸，探險隊後來抵達丹麥港。

展開内陸探險之前，探險隊遇到冰川崩裂差點全軍覆沒。丹麥探險隊隊長約翰．科赫後來在冰川的冰裂縫跌倒，摔斷了腿，花了幾個月才康復。韋格納和科赫只好在格陵蘭島東北部的內陸冰蓋度過冬天。他們在小屋內用螺旋鑽鑽至25 m的深度，躲到地表下。

等到1913年夏天，該小組越過內陸冰層，努力掙扎地在艱難的冰川破裂地形中找尋出路。但是最後一刻，在距離西格陵蘭定居點Kangersuatsiaq只有幾公里的地方，在吃完最後的小馬和狗之後，陷入絕境。幸虧他們被Upernavik巧遇到正要拜訪偏遠會眾的神職人員而獲救，真是千鈞一髮。

大難不死的韋格納在1913年回到德國後，與他的老師，海軍氣象台的海洋氣象部門主任弗拉迪米爾．彼得．柯本（Wladimir Peter Köppen, 1846-1940）的女兒結婚。他繼續留在馬堡教書，兩個女兒也在這段時期相續誕生。廣為使用的柯本氣候分類法，就是韋格納的岳父發明的。

第一次世界大戰爆發後，韋格納被徵召入伍，擔任步兵軍官。他在比利時前線，經歷了激烈的戰鬥。他兩次受傷，被軍方認為不適合為繼續服役，隨後被分配到氣象服務隊。這項任務讓他在西線與北海的氣象站之間不斷奔波，但是他還是抽空完成並在1915年出版《陸與海的起源》（Die Entstehung der Kontinente und Ozeane） 一書。直到戰爭結束前，他持續發表了20多篇氣象學與地球物理方面的論文。

戰爭結束後，韋格納在德國海軍天文台找到工作，因此與他的妻子和兩個女兒搬到了漢堡。1921年，他被任命為漢堡大學新的高級講師。從1919年到1923年，韋格納與米盧汀．米蘭科維奇（Milutin Milanković）緊密合作，在重建過去時代的氣候（現在稱為古氣候學）方面進行了開創性工作，韋格納和岳父柯本於1924年出版了《地質歷史的氣候》（Die Klimate der geologischen Vorzeit）。

1922年韋格納的《陸與海的起源》第三版付印，在這一版中他提出了大量非常強有力的證據，來支持大陸漂移，但是在那個年代，他提出的機制不能說服當時大部分的地球物理學家和地質學家。雖然該假說普遍受到科學家懷疑。但還是吸引了一些支持者，例如南非的地質學家亞歷山大．杜托伊特和英國的阿瑟．霍爾姆斯。他們兩位的故事就留到下一回了。

1930年，韋格納與三位德國科學家約翰內斯．格奧爾基（Johannes Georgi1888–1972），恩斯特．索爾格（Ernst Sorge1899–1946）和弗里茨．羅威（Fritz Loewe,1895–1974），一起對格陵蘭的冰蓋進行了他的第四次探險。格奧爾基曾是韋格納的學生，索爾格是冰川學家，羅威是氣象學家。

他們預計要建立起三個永久性站點，從中可以測量格陵蘭冰蓋的厚度並進行全年北極氣象觀測。韋格納覺得他個人對這次探險身負重任，因為德國政府出資了12萬美元（以2007年的美元價值計算為150萬美元）。由於格陵蘭西海岸的冰層融化得很晚，他們被迫在船上呆到五月，直到六月中旬，比計劃晚了五週。

他們聘請格陵蘭人將24萬磅的補給品，從卡瑪魯茹克冰川（Kamarujuk Glacier）拖到最初的營地，但夏季的溫暖天氣和蚊子使得隊伍行進得很慢。格奧爾基和一些格陵蘭人繼續在250英里外，建立了自己的營地埃斯米蒂特（Eismitte意為冰中）。

後來，索爾格加入了他們。原先的計劃是索爾格與格奧爾基兩人獨自在營地度過冬天，引爆炸藥以通過地震讀數和進行氣象研究，來測量冰蓋的厚度。他們在冰上開了一個地下洞穴，這些洞穴比它們的地上帳篷溫暖得多。但是他們發現沒有足夠的燃料的話，他們將撐不過冬天，因此格奧爾基發了一封信給韋格納，說如果10月20日之前沒有收到物資，他們打算徒步返回西海岸營地。為了完成任務，韋格納決定冒極大的危險運送物資過去。

韋格納本來計劃在地表下方使用兩個螺旋槳驅動的雪橇，將其餘的補給品和人員帶到埃斯米蒂特營地，但它們在斜坡和深雪中的運作情況並不理想，因此韋格納只好放棄了這個主意。於是就在秋分的這一天，1930年9月21日，韋格納終於與130隻狗一起拉了15隻雪橇，最終離開他的西海岸站前往埃斯米蒂特。

過了5個星期後，索爾格和格奧爾基於10月30日下午在他們的舖位上的冰洞中，全身用馴鹿皮包裹住了，當索爾格聽到狗拉雪橇的聲音和表面隱約的聲音時，上面的冰。外面是華氏-60度。索爾格高喊「他們來了！韋格納帶著物資來了！」

韋格納從西海岸的營地出發的旅程花了40天，儘管出發時有14個人（12個格陵蘭人和隨行的羅威以及韋格納），但是只有3人到達埃斯米蒂特營地，除了羅威與韋格納，另一名是拉雪橇的駕駛，格陵蘭人維朗姆森維倫森（Rasmus Villumsen）。其他人堅信這趟旅程有去無回，半途就拋下韋格納，回去海岸的營區了。

這5個人在一起擠在冰洞中，羅威腳上嚴重凍傷，10天後，他還必須將8個腳趾的小刀截肢！到達埃斯米蒂特的隔天，韋格納慶祝了自己的50歲生日，並與維朗姆森維倫森合影留念，然後開始了回到沿海營地的危險旅程，之後兩人的蹤跡就消失在格陵蘭的冰天雪地之中。

1931年4月，庫爾特．韋格納率領一支由7個雪橇和81條狗組成的隊伍，從西海岸出發，在途中發現了被遺棄的雪橇，後來，他們發現韋格納的滑雪板直立放置在距離海岸一半的英里118處的積雪中，他的屍體埋在縫製的睡袋中；推測是他在冬季因滑雪橇而付出巨大努力後，在帳篷中死於心臟衰竭。維倫森的遺體則始終沒有被發現，也找不到韋格納的日記。

韋格納的遺孀要求將他葬在那兒，並在附近的雪中豎起20英尺高的鐵十字架。

後人為紀念韋格納，將他遇難的格陵蘭島地區，以他的名字被命名為韋格納半島。1980年，韋格納百年誕辰時，阿爾弗雷德．韋格納極地與海洋研究所在德國不萊梅港成立。歐洲地球科學聯盟（European Geosciences Union）每年頒給傑出的地球科學家的韋格納勳章，也是以他名字命名。

韋格納雖然壯志未酬，殞身於冰雪中，他開創的大陸漂移說則依然在人間引發爭論。1950年後，為了解釋大陸漂移現象，板塊構造論逐漸發展。板塊構造學說之能夠被地質學界接受，全拜1950年海洋地質學與古地磁學的發展。

這一段故事十分曲折，讓我們見識到科學理論的建立是多麼複雜的一件事情，詳細的情節還得等到下回分解了。還請各位看官千萬別忘了繼續捧場。

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航