從網路到天空，盧卡申科對反對意見的鎮壓沒有極限

文：Hanna Liubakova

白羅斯政府週日（5月23日）稱這架從希臘飛往立陶宛途經明斯克的班機受到炸彈襲擊威脅，並使其迫降。

當飛機改變航線時，機上一名年輕的乘客顯出非常吃驚的神情。飛機降落後，乘客離開飛機，他們的物品被檢查。保安人員走近這名男子。他似乎平靜了一些，但仍在顫抖。他們將他帶走前，他告訴周圍的人，「這裡有死刑在等著我。」

他便是普羅塔塞維奇（Raman Pratasevich），一名26歲的白羅斯部落格作者及記者。他很清楚，這一非常規降落意味著逮捕，因為他在白羅斯國家安全委員會（仍稱為克格勃）制定的包括了700餘人的恐怖分子名單上。

普羅塔塞維奇於2019年因擔心被抓而離開了白羅斯。在波蘭，他擔任有影響力的Telegram頻道Nexta和Nexta Live的主編。在傳播訊息、發布最新消息、集會的時間和地點，以及揭示警察暴行等方面，Nexta發揮了關鍵作用。去（2020）年，白羅斯極富爭議的總統選舉前後，Nexta更成為了抗議活動的主要訊息來源。11月，普羅塔塞維奇上了所謂的恐怖分子名單。

在流亡波蘭期間，有人問普羅塔塞維奇是否擔心盧卡申科（Alexander Lukashenko）的特工在波蘭盯上他，他說，他已取得難民身份，不會受到引渡。此前，白羅斯當局曾向波蘭政府發出引渡他的請求，但波蘭政府沒有答應。

普羅塔塞維奇週日當天，正在從雅典返回他目前生活的立陶宛維爾紐斯的途中。當飛機進入白羅斯領空後，該國空軍命令一架米格-29噴氣式戰鬥機，奉總統之命起飛並一直將普羅塔塞維奇所乘的民航客機，「護送」到明斯克機場。

瑞安航空稍後在一份聲明中說，機組人員「被白羅斯空中交通管制部門通知機上有潛在的安全威脅，並被指示改道前往最近的明斯克機場。」

最受歡迎的門戶網站被封

白羅斯的言論自由狀況一向不佳，但在去年夏天總統大選前的幾個月裡，本已嚴峻的局勢更加惡化。6月，另一個有影響力的Telegram頻道（Belarus of the Brain）的創始人羅斯科（Ihar Losik）被捕，羅斯科還兼任著來自美國的自由歐洲電台／自由廣播電台（RFE / RL）的顧問。

今（2021）年5月18日，安全部門突然對白羅斯最大的網上媒體tut.by下手，搜查這一門戶網站的編輯部以及該網站記者的公寓。tut.by主編佐拉塔瓦（Maryna Zolatava）和其他數名記者被逮捕。

無論他們的政治觀點怎樣，tut.by網站在白羅斯人中很受歡迎，體制內官員閱讀它，反對者也讀它。本月，被封鎖之前，網站的覆蓋面創下歷史新高，每月獨立用戶達到330萬，佔白羅斯網路用戶的63％。

目前，數十家獨立的新聞門戶網站已被封鎖，數百名記者被抓捕，一些報紙已經停刊。

對普羅塔塞維奇的指控

普羅塔塞維奇面臨至少三項刑事指控。其中一項是「策劃大規模暴亂」，可被判處最高15年的監禁。目前，當局還沒有公開任何對其「恐怖活動」的指控。他很可能被關押在明斯克的克格勃監獄中，無法會見律師。至於他的健康和關押條件等訊息，目前還知之甚少。

普羅塔塞維奇被捕前，是羅斯科的「頭腦中的白羅斯」（Belarus of the Brain）項目中的一員。兩人雖都是我的朋友，但他們性格迥異：羅斯科沉靜而內向，普羅塔塞維奇則是一個率真、外向的人。

但他們有許多相似之處。最晚從2011年起，他們兩人都被白羅斯執法部門盯上了，那時，他們在明斯克等地均參與了所謂的「通過社媒搞革命」活動。兩人都獲得了自由歐洲電台／自由廣播電台頒發的哈維爾新聞獎學金。現在，兩人都被關進了監獄。

部落格作者成為盧卡申科的第一個打擊目標，他想讓不同意見者閉嘴。他大概相信，是技術，而不是他的統治、侵犯人權行為和白羅斯的普遍貧困，讓人們走上街頭。他一直在白羅斯境內與他的對手作戰。週日，他證明，他的鎮壓是沒有界限的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航