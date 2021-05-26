性別保障名額惹爭議，薩摩亞執政22年總理不承認敗選、下令關閉國會

編譯：王國仲

5月24日，南太平洋島國薩摩亞的信仰統一黨（Faith in the One True God, FAST）主席馬塔法（Naomi Mata'afa）在國會外頭完成宣誓，成為該國首位女總理。

馬塔法和信仰統一黨於4月9日舉行的大選中，以些微差距擊敗對手，執政近40年的人權保護黨（Human Rights Protection Party, HRPP）。不過，執政長達22年的現任總理圖馬利雷哥（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）不願承認敗選。他下令關閉國會，使馬塔法不得其門而入。

信仰統一黨發言人阿普魯（Lance Apulu）表示：「用『政變』形容這次事件再精確也不過。儘管沒有流血衝突，但這就是場政變。」因此，馬塔法只能在國會外一個帳篷裡舉行臨時的宣誓儀式。

馬利雷哥則譏諷宣誓儀式是個「笑話」，並質疑其正當性：「只有國家領導人有權召集議會並舉行宣誓。他們的行為毫無正當性可言。」

澳大利亞國際大學（Australian National University）太平洋史專家派崔西亞（Patricia O'Brien），同意薩摩亞的現況近乎發生政變，不過尚無武力介入。「人權保護黨中止民主程序，並拒絕理會法院作出的數項裁決」她補充。

性別保障名額引發爭端，太平洋諸國女性參政率仍低

本次大選的主要爭點，和性別保障名額有關。

在最初的51席議會名額中，信仰統一黨和人權保護黨各取得25席，最後一席則由獨立候選人奪下。該候選人決定支持信仰統一黨，因此使信仰統一黨取得26對25票的優勢。

不過，薩摩亞選舉委員會基於憲法中，女性議員比例須達至少10％的規定（原51席中有5位女性，比例9.8％），額外新增一席給落選者中票數最高的女性參選人，導致兩大陣營的席位再次扳平。

5月初，薩摩亞最高法院推翻選舉委員會的做法，使馬塔法與其政黨取得過半席次，得以組織新政府。

澳大利亞國際大學太平洋政治研究員柯爾琳（Kerryn Baker，主要研究領域為性別角色）認為，人權保護黨的主張究竟是為了維護憲法，還是自己的政治利益，十分難以判斷：「女性代表和領導權力幾乎可說是被當成武器使用。」

如果馬塔法順利就任、組成新政府，她將成為薩摩亞有史以來第一位，也是太平洋諸島國中唯一現任的女性領導人。

在此之前，海妮（Hilda Heine）曾於2016年獲選為馬紹爾群島總統，是太平洋島國中第一位女性領導者。目前她已經卸任。

太平洋地區（包括澳洲與紐西蘭）各國，有著全世界最低的議會女性比例（約18％）。若僅計算太平洋島國，僅有6.4％的立法者是女性。這個數字甚至比中東的17.2％和西非的15.8％還要更低。

抗爭恐引發民主危機，太平洋各國呼籲尊重民主與法治

崔西亞（澳大利亞國際大學太平洋史專家）認為，馬利雷哥將用盡一切手段保住總理大位：「他已經忘記自己是在為民服務。畢竟他一黨獨大、統治薩摩亞這麼久，從不需要面對政治責任。」

她進一步說明，馬利雷哥「嚴重傷害」自己身為太平洋國家領導人的聲望，其行為和「充滿尊嚴」、「表現節制」的馬塔法形成強烈對比。馬塔法同時是薩摩亞獨立後首任總理木依努二世（Fiame Mataʻafa Faumuina Mulinuʻu II）的女兒。

崔西亞也表示本次事件，是民主制度在太平洋諸國的一次考驗：「如果馬利雷哥繼續走向極端，我們已從歷史教訓中學到，場面將一發不可收拾。」並稱區域內的其他民主國家（包括澳洲、紐西蘭）應採取決定性的行動。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）發布推特，說明澳洲十分重視和薩摩亞的緊密關係：「遵守法律與民主進程，對薩國各黨派來說至關重要。我們有信心，薩摩亞各部會機關能妥善處理此事。」

紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）也於5月24日表示，鼓勵「薩摩亞各黨派遵守法制、尊重憲法與民主精神。」

密克羅尼西亞則是首個承認新總理的國家。總統帕努埃洛（David W. Panuelo）表示：「過去幾週對薩國人民來說特別難熬，他們正經歷一場政治與憲政危機。在這最黑暗的時刻，向我們的盟友表示支持至關重要。」

中資港口開發計畫喊卡，無礙中國持續推進太平洋佈局

薩摩亞的政黨輪替，對正積極推展太平洋戰略計畫的中國來說，可能是個壞消息。馬塔法已明確宣布，將取消由中國資助、規模達1億美元的港口開發計畫，認為薩國的對中債務已經太過沉重。

儘管馬塔法說明自己仍希望與中國保持良好關係，但和港口計畫相比，薩摩亞有更迫切的需求。馬塔法接受路透社採訪時說明：「薩摩亞是個小國，我們的海港與機場能滿足自身需求。很難想像我們會需要如此大規模的計畫，況且政府還有更為緊要的優先事項。」

維烏蘇灣（Vaiusu Bay）開發計畫是本次大選的重要議題之一，國內民眾對此看法分歧。馬塔法的立場，和長期作為中國緊密盟友的馬利雷哥截然不同。她更指出薩摩亞對中國沉重的負債，是影響選民投票的關鍵因素。

中國是薩摩亞最大的單一債權國，債務總額達1億6000萬美金，約占外債總額的40％。

當然，中國不會因此停下太平洋佈局。其巨額投資引發許多興趣，也招致不少批評。據路透社報導，中國本月亦計畫協助吉里巴斯，整修其位於偏遠太平洋小島上的飛機跑道。

港口、飛機跑道等能輕易轉化為戰略用途的設施，對二次大戰結束後，就在太平洋地區具有強大影響力的美國與其盟友不啻是個威脅。這類開發案，或許將引起中、美（及其盟國）在太平洋的另一次海權競賽。

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航