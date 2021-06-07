《宣傳機器》：演算法放大受歡迎內容的程度，也創造出「趨勢專制」

文：思南．艾瑞爾（Sinan Aral）

趨勢專制

除了微目標鎖定，注意力經濟也讓另一個重要趨勢永久化：也就是整個產業對與用戶接觸程度的著迷。我們在社群媒體上顯露我們對所見內容的情緒反應（按讚、大心、笑臉、生氣、悲傷、驚訝），平台不僅以我們的反應為我們量身訂做內容，也用能形成趨勢的演算法來強化內容。病毒式散播為注意力經濟提供支持，因為它播放的都是受歡迎的東西，還讓我們不自覺想要成為受歡迎的人物。但在演算法放大受歡迎程度的同時，也創造出我所稱的「趨勢專制」。

注意力需要接觸，所以這部宣傳機器在設計上盡量鼓勵和強化接觸。社群媒體平台讓我們保持愈多接觸，他們的廣告資源量就會愈大，廣告的價值也會增加。這是一筆好生意。幾種設計特色支持這個模式。例如，按讚和其他情緒反應讓平台能夠「計分」（keep score），他們因此不僅可以知道哪些內容與用戶有最多的接觸，也為腦部多巴胺回應系統提供回饋（我在第四章討論過）。

當別人幫我們的內容按讚時，我們就得到大量的社會認可式多巴胺。他們若是不喜歡，我們就會失望。這鼓勵我們創造會被喜歡的內容，且由於社交相互作用，我們會一直喜歡我們發現有價值的內容。就在上星期，我的母親抱怨我還沒為她貼在Instagram上的照片按讚。她才不過貼了兩天！我當時很忙，只回應「#哈哈」。作為七歲兒子的父親，我擔心社群媒體對心理和心理健康的潛在影響，尤其是對小孩的影響。因此，我兒子幾乎沒有任何形式的螢幕時間。

計分讓另一個促進接觸的設計特色得以實現，即演算法的放大。用演算法策展和強化正在流行、產生接觸、「形成趨勢」（trending）的人事物，並顯示給更多的人看，放大受歡迎的程度和帶來更多接觸。這部宣傳機器將不成比例的互動與接觸顯示給更多人看，如此創造出另一個在設計上能更加強化接觸的宣傳迴路。

演算法的放大有多種形式。例如，你許多朋友所喜歡的內容將在你的動態消息中得到宣傳。但某種特定特色會創造一波又一波話題接觸，這些話題即時產生爆炸性的受歡迎程度，這就是「形成趨勢」。趨勢話題就是短時間內受歡迎程度遽增的話題。平台發現這些話題的方式，是從任一時間點上所有用戶都在討論的話題中根據接觸程度和受歡迎程度的分數進行篩選，並用演算法辨識新奇、及時、大受歡迎的話題。他們做這個篩選時要量化話題周圍的現行活動（current activity，包括貼文數、分享數、按讚數或話題評論）和同一話題周圍的預期活動（expected activity）之間的差異。如果觀察到的活動遠大於預期活動，那個話題就會被視為一種趨勢。

人們隨時都在貼許多不同類型的話題，但當某個話題突然在某一時間點上出現暴增的活動時，就是開始形成趨勢。觀察到某個活動讓平台感覺到某話題的受歡迎程度，而該話題的可觀察到的活動和預期活動之間的差異，讓平台感覺出話題的新奇性。接著透過衡量最近一段時間受歡迎的程度和新奇性來捕捉即時性的話題。但平台一開始如何辨識「話題」？

機器學習和自然語言處理（natural language processing）能分析社群媒體上所貼的自由格式文字（free form text），但若沒有導軌（guard rail），分析數量漸增的用戶所產生的內容，將是電腦計算上的一大挑戰，而且沒有效率。所以各平台普遍採用#符號作為代表話題的標記。這減輕他們的工程負擔，並引導用戶群自行為話題設標記。#符號目前存在於各個社交平台，不過最早是在二○○七年由推特發明。

二○○七年八月二十三日，自稱「數位游牧者」的推特用戶克里斯‧ 麥西納（Chris Messina）建議在關鍵字上增加井字號，讓搜尋與話題相關的推文變得更容易。他的原始推文這麼問：「你覺得用#符號分類訊息如何？像是#國際研討會網絡（#barcamp）。」而剩下的故事現在都已成為歷史了。推特接納這個建議，二○○九年開始支持#符號，二○一○年又推出衡量和促進趨勢的趨勢主題。此後#符號和形成趨勢功能就廣泛的被這部宣傳機器採用。

不管是用#符號還是趨勢主題，現在顯示在排行榜和趨勢清單上的內容，是根據用戶的興趣和地理位置量身訂做，好讓他們知道新奇、即時、流行的訊息。按經濟學家赫伯特・西蒙的用語，這是為這部宣傳機器大量製造訊息而產生的注意力貧乏的處理方法之一。公布這樣的清單除了放大趨勢，還讓已受歡迎的內容變得更受歡迎。演算法的放大就這樣創造出趨勢專制，使用戶的注意力集中在當前最新的流行情緒上。這對我們的文化、政治，以及下一章將提到的群眾智慧和群眾瘋狂之間的戰爭具有很大的含意。

形成趨勢需要能引起注意、令人震驚、情感豐富的話題。如果某個話題能使我們感到震驚，進而促發我們最極端的情緒（驚訝、生氣、厭惡、啟發、快樂等），就比較有可能快速流行並成為趨勢。一旦話題成為趨勢，排行榜和趨勢清單就會將它傳播給更大一群觀眾，除了放大受歡迎的程度，還讓極端情緒、令人興奮（或煽動性）的內容受到喜愛。

書籍介紹

本文摘錄自《宣傳機器：注意力是貨幣，人人都是數位市場商人》，天下文化出版

作者：思南．艾瑞爾（Sinan Aral）

譯者：許貴運

引爆民主危機、顛覆商業模式、影響人類健康與演化……

史上最大宣傳機器如何徹底重塑我們的生存與生活？

人類一直是社交動物。但在過去十年間，人類的社交方式出現天翻覆地的變化。社群媒體共構成一部龐大多面向的「宣傳機器」，並以我們的心理為目標，刺激我們改變購物、投票、甚至是交友擇偶的方式。

麻省理工學院的頂尖科學家思南．艾瑞爾，同時也是具有深厚業界經驗的企業家和投資人。身兼多職的他，視野宏觀，精闢分析這部宣傳機器的利與弊，包括：

政治駭客、品牌行銷人員如何藉科技控制人們的行為與思想？

假新聞為何比真相傳播更快？有哪些防範方法？

社交科技可能如何影響人類的大腦與演化？

網路上的推薦評比、網紅行銷是否有效？

科技巨頭是否形成壟斷力？應該要拆分嗎？

由於改變我們思考和行為的社交訊息，時時刻刻都在透過臉書、IG、推特等平台傳送到我們一直開機的行動裝置，我們不知不覺就進入超社交化世界。該如何了解與適應這樣的新世界，本書結合多學科的豐富研究，提供最深切有力的解答！

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航