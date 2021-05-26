2021/05/26,
社會

香港房屋問題嚴重，房委會連年賺大錢的真正原因

香港房屋問題嚴重，房委會連年賺大錢的真正原因
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我們想讓你知道的是

房屋問題愈益加劇，為何主責興建公屋的部門竟然可以賺大錢？

分析房委會財務報表[1]，可發現房委會整體盈餘去年再創新高，由5年前總計年賺41.2億（港幣，下同）到最近一年大賺143.7億，多得連早前成立作公屋用途的「房屋儲備金」都被政府回收。其實房屋問題愈益加劇，為何主責興建公營房屋的部門竟然可以賺大錢，透過整理過往十年房委會帳目就能找到房屋問題核心。

反映建屋規模的「建築工程資本開支」，在19/20年度為153.7億，這開支在這幾年基本上已沒有明顯增長，最近更是近5年新低，顯示過去政府聲言積極解決房屋問題，卻其實沒有大量增撥手上土地給房委會施工建公營房屋，令建築工程開支不升反跌，亦能預期未來數年的公屋供應量不會有明顯躍升。

在房屋問題愈益嚴重的情況，房委會年報顯示庫房基本上不斷水浸，究竟錢從何來？單看租住房屋收租一項，由5年前年賺3600萬盈利，過往數年不斷向公屋戶加租，最近一年盈利已達7.6億，可見房委會財富累積加速，其中一個方法就是向公屋戶開刀而來。

很多人只記得房委會出售資產變領展做房地產信托（REITs）賺到盡，其實現時房委會相關商場及停車場租金收益都相當可觀[2]。有停車場自2012年連續8年加租，停車場盈利亦由2011年的1.2億增至2019年的3.54億，增加近2倍。商場的盈利由2011年的3.29億增至19年的8.56億，增加1.6倍，以房委會管理的油塘大本型商場為例，有報導指2016年商戶平均加租24%[3]

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而一些不太賺錢的資產，例如用以協助無家者過渡的中轉屋（近年虧損4300萬），或者房委會六座以往用作廉租及重置的工廈物業（年賺7500萬），則不斷刪減及重建，資產管理策略也愈來愈像領展。

近年帳目中最矚目當然不少得房委會的「地產」項目，尤其開始了將公屋由租轉賣的「綠置居」政策後，可見盈收上有顯著升幅，由過往每年透過賣居屋年賺數億，到最近一年賣公屋居屋已達近百億 （98.6億）的巨額盈收。

如果看過往十年房委會盈利變化，可見到房委會過往主要靠投資 （資金管理） 作為主要盈收，已經轉為靠資產租售 （運作盈餘） 作為主要利益。房委會有解釋過是因外匯基金近期回報率低故此投資盈餘減少，但其實明顯更加重視租金賣樓收益為先。

連主責提供香港公營房屋的公營機構，主要收益已經與靠賣樓地產及向小市民收租開刀牢牢捆绑，這才是現今管治階層提也不敢提的「深層次矛盾」。

注釋：

  1. 2010/11 - 2019/20房委會財務分析數據表（本土研究社）
  2. 要求改善房委會停車場租金機制及增加車位供應（3-12-2018，屯門區議會文件）
  3. 房委會商場「大本型」加租逾兩成（14-3-2016，星島日報）

文章獲作者授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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