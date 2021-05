避免過度依賴台灣，拜登政府挹注520億美元，發展「美國製造」半導體供應鏈

編譯:吳宗宜

協助美國半導體產業發展,拜登政府再端出政策牛肉

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在5月24日的記者會上表示,美國聯邦、地方政府將向半導體產業挹注520億美元,協助廠商加強研發及製造能量,並預期促使美國本土設立7到10座新的半導體工廠,她指出政府也預期此項投資,將帶動私部門再向半導體產業投入超過150億美元的資金。

雷蒙多在20日與各半導體上下游大廠的執行長和高層會面,並在會後發表聲明指出:「半導體在我們的經濟甚至是國家安全上,都扮演了獨特的角色,當半導體供應鏈的供需失衡,整體經濟都會受影響。因此,解決半導體(晶片)短缺的問題,是拜登(Joe Biden)政府的首要之務,為此,我們特別召開了一系列會議向產業界說明,政府如何能協助企業解決半導體短缺的問題,以及短期和長期的解決方案,進而長遠地解決問題。」

雷蒙多近來的聲明,是拜登半導體大戰略的一部份。自1990年以來,美國製造的半導體占全球產量的比例已從37%下降到12%。

在此波COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情中,由於電子產品的需求大增,以及海運塞港等問題,美國通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford Motor)和豐田汽車(Toyota Motor)的工廠,都曾因晶片不足而被迫減產,如福特汽車就因此被迫減產今(2021)年第二季一半的汽車產量,導致了25億美元的損失。

為改變美國對外國半導體的依賴,拜登政府自上任以來便積極協調、促使全球半導體大廠到美國設廠,並提升國內廠商的晶片生產量。

美國民主、共和兩黨在提升美國半導體研發與製造能量的議題上,擁有高度的共識。5月12日,美國參議院相關委員會以兩黨共識通過《無盡邊疆法案》(Endless Frontier Act),要求美國政府在5年內投入1000億美元,用於投資基礎、先進科技研究,尤其半導體(晶片)的研發與生產就佔了520億美元,是法案的重中之重。

而其中390億美元將用於鼓勵企業增產,105億美元則用於鼓勵半導體科技中心(National Semiconductor Technology Center)、國家先進包裝製造計畫(National Advanced Packaging Manufacturing Program)等科學研究計畫。另外,眾議院則也正在排審相關法案。

民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)表示:「這項法案將讓美國得以在競爭勝過中國等國,創造更多高薪的工作,也有助改善經濟和國家安全。」

共和黨參議員康寧(John Cornyn)則說:「中國讓美國別無選擇,只能大力進行相關投資,美國必須盡快彌補自身的弱點。」

Photo Credit: AP / 達志影像

加強美國晶片供應鏈,避免過度依賴台灣

今年1月25日,《彭博社》(Bloomberg)以〈全球危險地依賴台灣半導體〉(The World Is Dangerously Dependent on Taiwan for Semiconductors)為題發表文章指出,隨著疫情期間全球晶片的短缺,多年來被中國強力打壓的台灣,重要性逐漸浮上檯面。

以往美國研發、外包台灣製造的半導體生產流程,讓台灣廠商、尤其是台積電,成為全球最大的半導體製造商,但德國新責任基金會(Stiftung Neue Verantwortung)科技與地緣政治專家克萊翰思(an-Peter Kleinhans)便指出,隨著中國不斷地加強對台的文攻武嚇,台灣已成為全球半導體產業鏈中「最潛藏危險的一個節點」。

台積電在高端製程上無可比擬的優勢(佔全球最高階晶片產量的近9成),和中階製程上的產程及良率優勢,讓其成為全球最大的半導體製造商,並在台灣形成了產業群聚效應,擁有自己的供應生態系,如日月光就是全球名列前茅的晶片封測商,而聯發科則是最大的手機晶片供應商。

日本經濟產業省的官員西川和美就表示,台積電的影響力越來越重要,這是每個晶片產業人士都需要面對的問題。

法國智庫「蒙田研究所」(Institut Montaigne)亞洲計畫主任杜懋之(Mathieu Duchâtel)則表示,台灣在全球晶片供應鏈中有巨大的戰略價值,如果台灣軍隊被中國軍隊擊潰,台積電的廠房可能會受到相當程度的破壞,而保護世界最先進的晶圓廠「符合每個人的利益」。

為避免國內半導體產業鏈過度依賴台灣,除投資國內半導體產業外,包括美、法、德、日各國政府也積極說服台積電前往投資。為此,美國在川普(Donald Trump)政府時期就與台積電協商,在亞利桑那州投資120億美元建立晶圓廠,也邀請三星在德州奧斯丁投資100億美元建立晶圓廠。

拜登政府也大力推動包含台積電在內的半導體製造商前往美國投資,並鼓勵美國廠商增產,以建立更完整的美國供應鏈,並分散在晶片製造上過度依賴台灣的風險。

4月12日,拜登政府邀集全球半導體大廠召開視訊峰會,試圖解決全球晶片短缺的問題。拜登指出,美國的半導體供應鏈政策有兩黨的全力支持:「我們會興建現代的基礎設施,而不是僅升級舊時代的,我們會重振美國的製造業並保護我們的供應鏈。」

席間英特爾(Intel)承諾要在美國擴廠增產晶片,而會後台積電董事長劉德音則表示,有了華府的全力支持,他相信台積電在鳳凰城的投資案會相當順利。

台積電在5月15日宣布了亞利桑那州投資案的細節,表示在美國聯邦政府及亞利桑那州政府的支持下,台積電將在美國設立第二座晶圓廠,此晶圓廠將採用5奈米製程,規劃月產2萬片,將直接創造超過1600個、間接創造上千個工作機會,該晶圓廠預計於今年動工,並於2024年開始量產。

另外根據路透社報導,台積電也正考慮赴美投資建立更先進的3奈米製程晶圓廠,投資規模將可能上看250億美元。

新聞來源

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航