血親、姻親、繼親⋯⋯各種家庭型態的英文該怎麼說？

世界上的家庭形態各異,組成各有不同。不同的家庭型態中,也會有不同的角色與稱呼。今天就跟著VoiceTube一起看看不同的家人英文吧!

每年5月15日是國際家庭日(International Day of Families),由聯合國(United Nations)在1993年為提升全球對家庭的重視所訂下的節日。現今社會存在各種家庭型態,一起來看看有幾種吧!

家庭類型與家族成員 Family types and members

家庭組成與樣態多元,各有著不同的名稱:

小家庭 Nuclear family

小家庭由雙親與一個或以上的孩子組成,為現代最常見的家庭類型。

單親家庭 Single parent family

單親家庭由一位家長獨自扶養一個或以上的孩子,相較傳統家庭結構來說是比較大的變化。

大家庭 Extended family

大家庭由兩位具姻親或血緣關係的家長以及數位親戚組成,成員可能包含表兄弟姐妹、阿姨舅舅、或是爺爺奶奶等,形成共居關係,可能是為了就近照顧年邁的長輩或是為了因應拮据的經濟狀況。這也就是一般所謂的多代同堂。

無子女家庭 Childless family

雖然講到家庭一般會想到家長與孩子,但是也有伴侶選擇共組家庭且不生孩子。這樣的家庭常會飼養寵物或是和姪輩保持較密切的關係。

繼親家庭 Step family

繼親家庭的組成通常是一人或雙方在喪偶或離婚後重新組成家庭,其中一方或雙方會有前一段婚姻中生的子女,這種組成與小家庭一樣常見。

隔代家庭 Grandparent family

隔代家庭的孩子由爺爺奶奶其中一方獨自或共同教養,其父母可能因為各種不同緣故而缺席。

而在各式不同型態的家庭組成中,除了常見如爺爺、奶奶、爸爸、媽媽、兄弟姊妹、表兄弟姐妹、阿姨、叔叔、嬸嬸等的家族成員,另外還存在一些特定的角色,如:

姻親 The in-laws

姻親關係主要是因法律上婚姻的結合而形成,因此統稱為the in-laws,婆婆為mother-in-law、公公為father-in-law。

家族好友 Family friends

家族好友為家族裡某個成員非姻親、不具血緣關係,卻交情深厚的朋友,因此稱為family friends。

家庭關係相關用語 Family idioms

神似(某人) the spitting image

表示某人和家族其他成員長相非常相似,或帶有家族成員的特徵,常見用法為be the spitting image of sb。

Look at Miranda! She is the spitting image of her mother. 看看 Miranda!她跟她媽媽長得簡直一模一樣。

導師 Father figure

Father figure照字面意思即為像父親一樣的人,可衍伸為導師或是某個可提點人生方向的人。

Jim is a father figure to me because he always gives me solid advice on things in life. Jim 對我來說就像是個導師,因為他總是對於我的人生給出很實在的建議。

血肉之親 Flesh and blood

Flesh and blood字面意思為血與肉,衍伸含義則為非常親近的家人。

Judy is my flesh and blood. We’ve known each other our whole life. Judy是我的血肉之親。我們已經認識對方大半輩子了。

直升機父母 Helicopter parents

直升機總是一直盤旋在上空,就像對孩子過度保護與關心的父母一樣。因此,我們以直昇機(helicopter)來比喻這樣的父母,而其教養方式則為helicopter parenting。

As a teacher, it’s sometimes frustrating to communicate with helicopter parents because they can be overprotective sometimes. 身為一位老師,有時候和直升機父母溝通蠻令人沮喪的,因為他們真的會過度保護他們的孩子。

