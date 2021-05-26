金管會加大監管力道：虛擬貨幣7月納入洗錢防制，5大型態業者明確納管

隨著虛擬貨幣衍生的洗錢歪風，各國政府加大監管其力道，消息傳出應聲下挫，其中又以韓國、美國及中國的管制措施，最受到市場關注。昨（25）日晚間，金管會也公布虛擬貨幣管制相關草案，指出未來5大型態業者，將落實實名制交易並建立洗錢防制措施，7月起將納入洗錢防制管理，若違反相關規定開罰新台幣50萬至1000萬元。專家指出，虛擬貨幣受到監管並不一定是壞事，反而要想，是政府開始承認虛擬貨幣產業，對未來的發展會比較好。

虛擬貨幣交易7月納入洗錢防制 5類業者明確納管

昨日金融監督管理委員會公布將研訂「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，銀行局主秘童政彰宣布，預告期定為14天，將依行政程序法規定，且行政院已指定金管會為主管機關。

未來依洗錢防制法第5條第2項規定，虛擬通貨平台及交易業務事業規範中應建立：

虛擬貨幣平台實名制：擔任轉出方的平台，應將虛擬貨幣移轉時，交易人資料傳遞給接收平台；

定期向法務部申報：台幣50萬元以上的現金交易或可疑交易，應向法務報申報；

建立防制與稽核機制：防範洗錢等稽核制度，也須指派洗錢防制專責人員，並每年辦理在職訓練等。

童政彰表示，7月起將要求納管業者建立洗錢防制內部控制與稽核制度，屆時業者若違反規定，可依洗錢防制法開罰50萬元至1000萬元不等金額。

受到監管的虛擬通貨平台及交易業務事業，包含：虛擬貨幣交換；虛擬貨幣移轉；虛擬貨幣保管、管理或提供管理工具；虛擬貨幣與新台幣、外幣交換；提供虛擬貨幣金融服務的業者，共5大型態業者。

數字貨幣平台創辦人黃耀文指出，對於台灣前幾大的交易平台，依照目前法規，可能影響不大，因為早在之前都已經有做好一些因應。

而目前符確定納管的業者，包含王牌數位創新股份有限公司、幣託科技有限公司、現代財富科技有限公司、思偉達創新科技股份有限公司、共識科技有限公司、京侖科技訊息股份有限公司、亞太易安特科技有限公司以及數寶股份有限公司與庫幣科技有限公司。

黃耀文強調，政府開始管制反而是一個好消息，因為任何一個產業，開始受到管理，就代表已經受到肯定，未來發展空間也會比較大，也期待未來虛擬貨幣市場能更蓬勃。

各國加強監管虛擬貨幣的不法金融活動

過去幾年由虛擬貨幣產生的洗錢犯罪曾出不窮。不過，因為區塊鏈的透明性，可以清晰地看到虛擬貨幣的交易過程，反而讓這檯面下的轉移暴露在大眾面前。

虛擬貨幣資深投資人Mrblock區塊先生說明，虛擬貨幣因區塊鏈技術，可將轉手的過程都記錄下來，喪失了洗錢最重要的隱匿性，但卻可大量轉移資金，這點又比現鈔來得更為便利，才常被國際犯罪組織當作洗錢的工具。

Chainalysis研究報告指出，追蹤到了28億美元的非法所得BTC由犯罪分子轉入了交易所，其中 Binance（幣安）和 huobi （火幣）位居前列，佔比超過了50%。

日前，美國財政部部長葉倫強調，虛擬貨幣絕對是美國擔憂的問題，因為它被用來進行違法的金融活動，美國將會加大力道遏止歪風。因此，美國也研議徵收「加密貨幣洗錢費」，又或在錢包中或有進行超過3000美元的交易，必須進行身份調查，藉此穩定金融秩序。

虛擬貨幣交易巨擘Kraken執行長Jesse Powell指出，美國又一次過度介入，因此不會得到太多人支持。他強調，公司終極目標是讓加密貨幣可以達到普遍性，讓民眾都可以參與，而這些法案反而拉高民眾進入門檻，很沒有必要。

日前，加密貨幣分析師John Roberts指出，現在虛擬貨幣處於高點，受到許多利空影響，已經快要接近泡沫化的程度，虛擬貨幣投資人要注意各國政府的態度，適時調節投入資金，才不會受到傷害。

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核稿編輯：翁世航