我對「校正回歸」的看法是：沒有維持一致處理方法的數據，根本沒有必要解讀

文：高文瀚

在5/22週六的指揮中心記者會上，「校正回歸」這個名詞第一次出現，並且一口氣將400個本土確診案例回補到5/16至5/21的每日數據上，比當日新增的321例還多，引起了不小的風波。

有人認為中央選在週末，一次增加這麼多「時光倒流」的數據，有隱匿疫情的嫌疑。指揮中心則解釋，主要原因是通報數和檢驗數在短時間內大增，案件的通報大量塞車，如果單純顯示本日+721個本土確診，會造成對疫情形勢的誤判，所以一定要做「校正回歸」。

記者會後「校正回歸的正確與否」依然是網路上的熱門爭論話題。反對者認為：「此例一開，今後的當日確診數都不再具有參考價值。」因為數據在未來會一直回補；支持者則認為：「資料的回溯補正本來就很正常」、「國外的確診數據也一直在做回溯修正」、「校正回歸前，趨勢是上升的；校正回歸後，趨勢轉為下降，這才符合實際的疫情狀況」。

「田忌賽馬」的故事，正反兩方對立加劇

每次有這種重大分歧的議題，總是讓我想到「田忌賽馬」的故事，就是那個用上等馬去比中等馬、然後用中等馬去比劣等馬的必勝公式。對一個分歧的議題，社會上正反方的支持者，其實會存在著各種不同層次的論述，且不同論述可能是基於完全不一樣的前提假設。

但兩方陣營為了公開吵贏對方，往往會使用田忌賽馬的策略，也就是「只攻擊對方陣營明顯有破綻或前提不同的論述，然後忽略對方那些其實有討論空間的意見或質疑」。於是，兩方的支持者都覺得自己吵贏了對方，因為你一定可以找到對方陣營較弱的論述來批判，最後僅是造成社會上的對立加劇。

無奈的是，相當多的議題討論，最終都落入了「田忌賽馬」的迴圈。在絕大多數的議題裡，我相信正反兩方的論述都各有一些對和不對的地方，爭論後的理想情況是大家最終看到了不同論述的優點和缺點，然後改進成一個超越正反兩方的新作法，以促進社會進步。

為此，我們不只要討論「校正回歸是不是正確的」，也應該進一步思考「是否存在比校正回歸更好的呈現和解讀方式」。

指揮中心「校正回歸」的呈現方式，在科學上是有瑕疵的

對我來說，指揮中心「校正回歸」的呈現方式（下圖），在科學處理上是有瑕疵的，而且可能無法告訴我們「疫情在此刻已經得到控制」。

Photo Credit: 截圖自 衛生福利部臉書專頁

如果是我面臨這個判斷，我會選擇的公布方法是：

本日新增確診數+721，但請不用驚慌，當中有超過一半是由於通報塞車等原因累積的報告，並非過去48小時送進來的新檢體。為了更清楚展示塞車所造成的影響，我們這邊有兩張圖：一張是完全根據過去定義的『確診研判日』所做的每日確診數，就是+731。另一張是根據『採檢日』所做的每日確診數，排除了檢驗過程或通報塞車的因素，並且溯及既往到所有之前的數據點。

首先我們需要區分兩件事情：

指揮中心的校正回歸是不是科學上正確的做法？ 是否可以回溯修正過去的數據？

對我來說，這兩者是有區別的，第一點是否定的，而第二點是肯定的。但我看到在多數的論戰中，「校正回歸」的支持者都把這兩件事情混為一談。

在資料呈現上，「回溯修正過去的數據」有一個條件，就是「作圖的數據來源和計算方法有一致性」。舉例來說，如果我要呈現的確診趨勢，數據來源是「送採檢日」或「發病日」，那我當然可以回去修正過去的數據，原因正是檢驗和調查過程會造成時間差。當我使用「送採檢日」或「發病日」的圖表時，對於已經回溯完的每個數據點，其科學方法是一致的。

所以這邊進入了重點，我認為「校正回歸」圖最大的問題，就是他其實沒有保持科學方法的一致性。過去的當日新增案例根據的是最終「研判日」，而校正回歸的部分，其實際的計算細節目前還不夠透明，但根據指揮中心發言人的說法[1]，這是基於「採檢日+2」去回推的。因為在疫情升溫之前，從送採檢到研判公布，大約需時兩天。這兩種數據的定義不同，卻相加在同一張圖上，導致從科學角度來看，5/16-5/21的趨勢其實難以判讀。

台北市政府5/14在萬華地區開設快篩站，隔天新增的確診數即大幅上升，通報塞車的情況可能在那時已經浮現。但是，校正回歸的作法一直到5/22才出現，因此我們無法保證5/16-5/21左右的原始數據（藍色部分）大多滿足「採檢日+2」的前提，因此「校正回歸」圖呈現的趨勢是可以被質疑的。

如果在5/16至5/21原本的當日案例中，包含了「採檢日+3」、「採檢日+4」甚至更久以前的檢體，那麼這段時間的藍色數據就會有部分要往前回補。如果你「保持科學方法的一致性」，將「校正回歸」的做法也回溯到這段時間，確診趨勢或許就會變成上升而非下降。

沒有維持一致處理方法的數據，根本沒有必要解讀

如同卡通中華一番的名言：「沒有完成的料理，根本沒有必要試吃」，我的科學信念是：「沒有維持一致處理方法的數據，根本沒有必要解讀」。

從學術研究的情境來看，如果我是一個期刊論文的審稿人，審稿的文章有一張長條圖，裡頭出現了一個急劇上升的+721，但是作者解釋這個極端值的來源，來自某種實驗上不可抗拒的因素，而且點出了未來研究這個因素的可能，那在科學上我是可以接受的。

反之，如果圖上呈現的是+321，但是作者跟我說這張圖當中的某一段時間，使用的計算方法跟其他所有的時間點都不一樣，並且是為了補償某個不可抗拒的變因，使得最終數據比較貼近真實，我會覺得這個作者在亂搞。

許多支持「校正回歸」的人，認為校正回歸完的數據看起來更能反映真實情況，因此會比較「科學」。但是對我來說剛好相反：沒有保持科學方法一致所做出來的圖，我根本不知道該怎麼判讀。

認為指揮中心的校正回歸圖能夠反映現實，是因為心中已經假設了「疫情正在趨緩」。有些校正回歸的支持者也提到，這樣的修正讓「各地的專家比較好判斷疫情實際的發展」。其實，有科學素養的專家應該不會參考這張拼裝圖做任何判斷，而是回去找不同定義下，一致科學方法的數據圖到底分別呈現出什麼意義。

因此，這張拼裝出來的「校正回歸」圖，我認為還是給一般大眾而非防疫專家看的，或是反映出在政治管理上，指揮中心不想對外呈現+721這樣的數據點。我並不是說指揮中心有不好的意圖要美化數據，有可能他們就是跟許多人一樣，真的覺得局部校正回歸後的圖比較能夠反映「真實」情況，並且能讓民眾安心，一舉兩得。

但是這樣的判斷和操作，是為了「心中假設的真實」而犧牲了「科學方法上的一致性」，對我來說這叫做確認偏誤（confirmation bias）。我不會說這樣是數據造假，但其結果可能會造成對當下情勢的誤判。

破壞科學方法需要強烈動機

為了進一步理解這個概念，我們可以做個想像實驗。假設我現在能夠通靈預知未來，告訴你五天後某日的新增確診數是+1000，那麼再回到5/22的記者會，你還會認為有必要使用「校正回歸」去調整+721的這個數據點，讓整體趨勢看起來往下降嗎？

要特別注意的是，我並不是說因為「從+721到+1000」看起來比較符合某種上升趨勢所以要保留+721，如果這樣想的話一樣是嚴重的確認偏誤。這邊要提出的思考方向是：「如果我知道後面會發生+1000，我還會覺得今天有必要為了拿掉+721，而去破壞我科學方法的一致性嗎？」

對有科學素養的人來說，局部調整科學方法是有很高的心理門檻的，沒有很強烈的動機不會這樣做。所以指揮中心必定認為「校正回歸」的呈現有它的好處，也許主要是避免一般大眾過於恐慌，但我無法認同很多支持者所說的：「這是一個比較科學的做法」。

在政治輿論方面，顯然這個「校正回歸」也沒有達到它的預期作用，因為當你污染了過去數據時，往後民眾如何相信每日的確診數是可以反映疫情的？我並不是說不能夠教育民眾關於「回溯修正過去的數據」這件事，我在美國觀察每日數據一整年，回溯的修正隨時都在進行[2]，但我認為他們並沒有將「不同計算方式」的數據相加在同一張長期趨勢圖上，而是分開來呈現不同的指標。

所以再強調一次，對我來說「指揮中心的校正回歸是不是科學上正確的做法」以及「是否可以回溯修正過去的數據」是兩件不一樣的事，很多人嘗試說明回溯修正在很多情境下成立，並不能用來推論指揮中心的做法是科學上正確的。

以上是我對於「校正回歸」，在科學方法上的批評。但我相信日後在正式數據上，他們還是會調整到科學上一致的計算方法，不然在將來的流行病學研究會給自己帶來麻煩。目前在官方開放的統計資料中[3]，其實也沒有加上校正回歸這項作法，5/22研判的新增本土案例依然是721人。

我們應該如何看待指揮中心每日公布的數據？

接下來，我想根據自己的觀察，說明一下在疫情升溫或擴散的階段，我們應該如何看待每日公布的數據和圖表。

我認為指揮中心會做出這樣「校正回歸」的呈現選擇，主要是因為台灣人對於確診數字過度敏感甚至潔癖，也可以說是過去16個月防疫太成功導致的副作用。

當我們習慣於使用「沒有本土案例」、「確診清零」、「連續幾天+0」這樣子判斷疫情好壞的方式時，會同時陷入在每日確診曲線「縱軸尺度」與「橫軸尺度」的「錨定效應」（anchoring effect）。

縱軸（確診數）的錨定效應是：其實在病毒大量擴散的階段，確診數會是指數上升的。今天+200、下週可能+2000，這並不是什麼太奇怪的事情，在各國的社區感染都是如此。但這對過去防疫成功的台灣人來說可能會造成恐慌，因為數字尺度的改變跟過去差距太大。

橫軸（日期）的錨定效應，則是有關時間差和時間尺度的問題。在過去，每天確診只有個位數或是0的時候，所有個案的傳播鏈都可以追蹤，所以你用「一日」為單位，多多少少可以即時反映出防疫（阻斷個案傳播鏈）的成效。

但今天已經到了社區感染的階段，防疫的作為（action）和反應（reaction）的時間差開始拉大，不是說你今天決定封城，在明天、後天或下禮拜的每日確診數據就一定會下降。通常一次大爆發的傳播，可能是在兩三個月以後再回頭看整個數據，才會知道當時的防疫作為是否有效，這是我在疫情嚴峻的美國看了一年數據的最大體會。

以股市的術語來說，就是現在這個情況看「日線」已經不是很重要，看「週線」或「月線」比較有解讀的意義。如果你可以這樣想，就會發現其實5/22校正回歸的那400例算在當天或是之前的時間點，沒有什麼太大的差別。不如維持住科學方法的一致性，避免日後數據分析和數據引用上的混亂。

自5/24開始，指揮中心同時提供了四種不同的判斷指標（如下圖）。當中上排的「採檢日」和「發病日」看起來像是已經完全控制住疫情的曲線，但事實上這兩個指標也會進行「回溯修正」，因此越接近公布當天的數據會越不準確，有待未來的補正，並不能以此保證疫情在當下已經趨緩[4]。

Photo Credit: 截圖自 衛生福利部臉書專頁

而下排的本土確診研判日圖，在「校正回歸」的前後，顯示了相反的的趨勢。沒有校正回歸的圖，累積了通報塞車的因素，因此在當日新增數顯示的是「遲來上升的真實」，可能會高估當日應有的新增量。而進行「校正回歸」的右圖，雖然看似下降，但未來都還會繼續回補，因此當日呈現的可能是「提早趨緩的假象」。

由於「日線」在這個階段已經越來越不具實質意義，所以選擇相信哪一張圖的趨勢，其實反映出的是你面對疫情的態度，傾向於「料敵從寬」（高估當前敵人的左圖），或是「報喜不報憂」（看似危機已過的右圖）。從科學防疫的角度我會選擇前者，但或許後者還是有安定社會的意義。

總結

最後，我想再強調一次，在這個階段並不是「單日新增確診很多人，我們過去幾天的防疫就一定是無效失敗的」，因為防疫措施的效果顯現出來需要一段時間，也取決於我們開始大量檢測之前，病毒到底已經傳播到什麼程度。過去已經感染的傳播者越多，疫情控制下來所需的時間就要越長。

如果民眾能夠保持平常心，在數據增長的期間，對中央或地方政府多體諒包容一點，我想指揮者也就沒有必要為了避免大家恐慌，而傾向於修正過去的數據或是強調看似下降的指標。

其實做為一般民眾，我們能做好的事情就是管控個人衛生、避免人與人不必要的接觸，剩下的就是平常心看待疫情的變化，直到疫苗施打普及的那天到來。

備註

[1]〈校正回歸400例哪冒出來的？計算基準大解密〉

[2]〈「校正回歸」是台灣首創嗎？國外如何處理時間差的數據問題〉

[3]衛福部疾管署傳染病統計資料查詢系統

[4]國立臺灣大學公共衛生學院 - 疫情監測的原理與判讀

本文經作者授權傳載，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航