【小說】《馴羊記》選摘：對一個熱帶海島的子民來說，要在空氣稀薄的高原熟睡相當困難

文：徐振輔

放羊的日子

年可以不過，羊不能不顧。年初五，我就跟才合道回牧場去了。

放羊的一天通常是這麼開始的：炕邊有扇窗，每天清晨日光撲面，才合道會先起床燒水，貓咪乘機窩進棉被享受餘溫。外頭實在太冷，我一般會耍賴幾分鐘，等四周暖和才勉強睜眼，接著翻身下炕，拿臉盆盛一些熱水刷牙洗臉。才合道出去給羊餵完草料後，進屋還得餵我。他會弄兩碗酥油糌粑，擺一盤硬得像木頭的麵包，再倒些瓜子。「momo 吃啊。」他說。我從來都不確定意思到底是「饃饃吃啊」還是「慢慢吃啊」，反正我就是慢慢吃著饃饃。

「小時候都吃酥油糌粑，不懂饃饃。」他認真咀嚼著說：「現在什麼都有了。」

十點左右，我穿起藏袍，纏上頭巾，到外頭打開羊欄的柵門。

牧場有兩百多頭羊，分成三群：第一群是產羔的母羊和小羊羔，具有最積極的生產意義，因此早晚有權多吃兩頓青稞稈；第二群是遊手好閒的公羊，待遇比較差，只能在山上自討草吃；第三群則是生病的羊，被隔離在山丘另一側勉強活著。最後還有幾頭自律又堅強的氂牛，一早放出去，傍晚自己回來，不用人管，也沒什麼天敵。

才合道交代給我的是那群公羊，工作相對簡單，每天就是帶上相機、望遠鏡、筆記本和一條拋石繩，遵照指示將羊群呼嚕呼嚕趕出去。像我這種工讀性質的牧童有兩個基本功能：其一是讓覬覦羊群的獵食者忌憚，其二是指揮羊群移動。羊的性格傾向聚集與躲避，好像心底長著一株含羞草，因此趕羊的方法很簡單，你從一方靠近，牠們就往另一方滾走，像一隻巨大的軟軟的腳在踢一顆巨大的軟軟的皮球。

這需要一點耐心和節奏感，如果放任不管，羊群會亂滾並散開，甚至分裂成好幾個小群體。反之也不能太急，羊是來吃草的，光走路就沒意思了。如果你發神經把羊球一腳踢飛，牠們會滾得很遠很遠才慢慢停下來，累的可是自己。所以基本原則就是維持穩定，秩序，秩序。

講得有點複雜，其實唯一的訣竅就是順著羊的步調走，牠們早已養成規律，知道自己什麼時間要幹些什麼。須留意的是，這個谷地由村裡幾戶人家共用，沒有釘圍籬，各自領域以山丘為界。有時移動路徑和他人重疊，最好小心錯開，以免羊群失控混在一起。雖然從屁股和角上的噴漆可以區別所屬牧戶，但仍會增添不少麻煩。

放到差不多的位置後，我通常找個地方睡一會兒，或者挖挖石頭、讀讀書、跑到山丘上收發手機訊息。這樣的閒散時光一天至少有六個小時，日子堅硬如石頭，讓人不知如何消磨。有時用望遠鏡看著山谷另一頭的禿鷲，看著看著，就過去了好長時間。

「咕——嘎啦嘎啦！」當我這麼呼喊，脫隊太遠的羊隻就會咚咚咚咚回來歸隊。

如果只是這樣，就太小看放羊這回事了。

要想當個真正的牧羊人，至少得先學會辨別草種。從羊的角度來說，草分成兩大類：一類是以禾本科和莎草科為主的可口牧草，一類是像甘肅馬先蒿、黃毛棘豆、矮火絨草之類讓人討厭的毒雜草。作為羊群領導者，必須熟悉草場內的地形、溫度、風向、降水等環境因子，歸納植群結構的時空規律，藉此進行各種決策——首先按年齡、性別、生理狀態規劃羊群，決定每天使用的草區；在更大的時空尺度下，則要調整不同季節的轉場搬遷模式。如果這樣仍然不足，就得調度外部資源，也就是預判下一季的需求，考量出租或承租部分羊群和草場，和另一個精打細算的牧民協商契約內容，各自追求最佳生產效率。

從七千多年前馴化氂牛、三千多年前引入綿羊以來，牧業就逐漸成為青藏高原初級消費的主要力量。如果放牧過於密集，會導致植被高度和覆蓋度下降；反之若缺乏利用，也會讓牧草演替成矮灌叢。這兩者在羊的眼中都是荒蕪。一個好的牧羊人既是環境的聆聽者也是傾訴者，牲畜是溝通的語言，草原是複調的歌。你必須感知環境流變，隨時靈活回應。就像曖昧情人彼此試探心思那樣，無法躁進，也不能裹足，那是一種急於界定什麼就會立刻窒息的脆弱關係。

然而沒有任何關係是永恆的，半個多世紀前，西藏原有的社會結構迅速崩解，新秩序組織人民公社，以生產隊為單位管理牧場。彼時乘著革命風潮，不斷強調增產、增產、再增產。那些出身農業社會的掌權者深信，閒置土地是一種不可饒恕的浪費，於是打著「牧民不吃虧心糧」的口號，大舉毀草種糧。結果作物產量極低，被人描述為：「種上一片，收上一車，打上一簸箕，吃上一頓。」

高寒草原的生態結構脆弱，一旦崩潰便難以挽回，許多當時遺留的黑土灘至今依然寸草不生。為了收拾集體化時期留下的殘局，一九八○年代後期，國家推動私有財產制，試圖透過劃定邊界、草畜分配到戶，解決生態學家哈汀（Garrett J. Hardin）警告過的公地悲劇（tragedy of the commons）。不過這系列土地政策依然沒有克服農業思維的盲點，反而繼續加強放牧的時空限制，結果草地還沒恢復，鼠兔卻逐日增加。到了二十一世紀初，新興的生態焦慮在社會中蔓延，政府轉身就將草原荒漠化的罪責丟給牧民，指責他們缺乏先進環境知識，固守陳舊生產習慣，只想自私地擴大畜群。如此簡化地描繪出敵人形象，對付的方法也就呼之欲出了—讓遊牧退出草原。

十多年來，中國持續推動人類史上最大規模的植草造林工程，同時將數以萬計的牧民遷出草原，送到如雨後蘑菇般四處林立的嶄新小鎮生活。我這趟旅程自西藏伊始，途經四川、甘肅、青海等地，經常在公路兩側見到整齊劃一的人工林，一旁掛上繼承革命遺緒的標語如「綠水青山就是金山銀山」、「能致富光榮，戴窮帽可恥」，儼然成為中國西北最典型的當代風景。

在我們小屋後頭，也有一片類似的山坡地—五、六十公尺的區域內栽種了百餘株矮樹，高度參差不齊，種類也不一致。後來我才知道，那並非國家規劃的造林地，而是才合道擅自栽植的。其中一部分是從苗圃買的杉樹，一部分是山上偷挖的雜木。林子前頭還立一塊石碑，用漢字刻著「生態造林」四個字。他告訴我，這幾年有很多人家的草場被國家收回去種樹，他們拿了補貼，就能進城展開新生活。「像我們這樣的最辛苦。」他不曉得是羨慕還是嫉妒，指著自己胸口說：「我六歲開始放羊，沒機會念書，一輩子待在這裡，出不去了。」

傍晚時，我偶爾見他拉條水管，跑去灌溉那片小小森林，心底期待哪天領導下鄉視察，被評個勞動模範什麼的，也許就有機會離開這塊苦寒之地。他談起飄浮的夢境，臉上腼腆的、喜孜孜的神情，卻讓我想到自己也曾陪一位藏族朋友去過牧民新村——那神話般的應許之地格局方正、秩序井然，但基礎建設停擺，形同廢墟。那朋友和許多老鄉一樣，儘管分配到新式房舍，還是選擇在牧區居留。當時開車過去，只是想拆些鐵鋁材回家用而已。

當領導長鞭一揮，人們就不得不在離家與返家之間徘徊，彷彿流離才是歸屬。

平常到了下午五點左右，放羊鄰居們便會慢慢聚攏羊群，沿著同一條山谷歸返。彼時羊群踢起沙塵，夕日下如一朵正要成形的雲。

這天回家時，才合道正蹲在門口為羊羔剝皮。許多新生羊羔沒能熬過寒冬，只留下一張皮子乾乾癟癟地晾在圍牆上頭。我進屋簡單梳洗，拿個臉盆，將糌粑摻水捏成小球，餵給剛分娩完的母羊吃。

晚上吃飯時，才合道神神祕祕地問我有沒有搞對象？我搖搖頭，他便用手機分享一張妹妹穿著傳統藏服的照片，問我：「看看，漂不漂亮？」

不說客套話，無論誰來看，娜拉草都是非常漂亮的人。

「給你要不要？」

「給我？」

「牧區很多姑娘都喜歡嫁漢族的呀。」

「是嗎？」

「對，漢族男人也喜歡嘛，從外地來看到漂亮的就帶走了。」他說：「然後換你給我找個台灣媳婦兒唄？」

我尷尬笑了笑，看著照片想說點什麼，想得太久，陷入沉默。

「有人聊天就是好。」他收起手機，用筷子敲敲碗。「平常一個人，飯都吃不下。」

吃飽後，才合道會躺在炕上看電視，最近有部講東北話的連續劇，常讓他笑得吼吼作響。電視看完，他拾起一把四絃琴，自顧自彈唱了幾曲。十點多，我們把屋內收拾乾淨就要睡了。睡前他會打開櫥櫃上層的小神龕，看一眼老毛和達賴的照片，呢喃幾句，關掉整天播放佛經的錄音機。待我上炕，他往火爐中添滿牛糞，便關了燈。

床鋪很窄，我倆手臂挨著手臂。他的鼻息吹在耳邊又濕又熱，有股羊脂腥氣。

「兄弟，台灣在什麼地方？」

「很遠，在海的外面。」

「那邊工資咋樣？」

「六、七千吧。」

「包吃住嗎？」

「不包吃住。」

黑暗中的他頓了頓。「帶我去台灣行不行？」

「你想去打工？」但我知道藏民通常申請不到護照。

「我想去遠一點的地方。」

「如果能來的話，我會盡量幫你。」

「對對對，朋友就是互相幫忙。」他起身又拿手機，說想在朋友圈發我倆的合照，要我寫句話，啥都行。我拿過手機，想了想輸入：「帶台灣朋友回家過年。」他看了看，問我寫什麼？我說帶台灣朋友回家過年。

「嘿，這樣好。」他將手機擺一邊，躺回床上問我：「你以後還回不回來？」

我說會吧。

「來瑪洛就聯繫我，下次給你宰羊！」

我說好。

「哪天輪到我進城，瑪洛也不待了，就跟你去台灣。」

我不敢說好，也不敢說不好。

「台灣也放羊嗎？」他問。

「沒有。」我說：「台灣已經沒有草原了。」

對一個熱帶海島的子民來說，要在空氣稀薄的高原熟睡相當困難。他安靜後，我試著不再胡思亂想，努力進入夢境，養足精神，明天又是放羊的一天。

書籍介紹

本文摘錄自《馴羊記》，時報出版

作者：徐振輔

第21屆 台北文學年金獎得獎作品

融合西藏風土博物誌、遊記與抒情文學

以小說記寫西藏自然景物與人文風土的消亡與困境

也是一闕灑淚揮別昔日烏托邦的哀傷輓歌

一名旅者為了尋找雪豹，再次突破重重阻礙抵達青藏高原，獲准在保育研究站，進行七十二天的雪豹調查工作。回到台灣，偶然翻開旅行日誌，發現自己的心仍停留在西藏，毅然決定休學，三度重返高原，這次他要追尋的又是什麼？

一九五○年代，宇田川慧海為了理解更精妙的佛法，遠渡印度非法入境西藏，當時藏軍和解放軍正在各地展開游擊戰，他最終落腳拉薩，與記憶日漸模糊但對佛法有精妙見解的桑吉仁波切一起生活。他將所聞見的經歷，寫成《馴羊記》。

徐振輔以兩條不同時空的故事主線，輔以藏戲《文成公主》故事，將西藏七世紀、二十世紀和當代的重要歷史場景摺疊在一起，讓所有的事件突破時間的限制、羅列眼前，赫然看清一般人認為佛光普照的青藏高原，其實從未平靜。歷經漢代的文化移植，文革席捲，造林停牧，藏人不只命如蜉蝣，原初天性與生活也早已歷劫數次，隨波逐流。

從當代旅者的視角看見藏地的生物萬象，彷如西藏博物誌，岩羊、鼠兔、雪豹、禿鷲等繫起草原生態的自然平衡，同時也從環境史地理學角度寫羊群流行病現象，拉出礦業汙染、草原鼠災、農牧衝突等環境議題，反映西藏正面臨的情感認同與經濟發展衝突。

整部小說語境優美，哲思與隱喻精妙，融合生態、地理、戲劇、建築、遊記等多種元素，將西藏的人文風景、牧民文化、藏人天性描摹得細緻入微，除了展現出作者深厚學養與田調豐富經驗，更處處可見對土地與人文的深情關照。在悼亡的哀惋中，《馴羊記》讓人們看見歷史如何在這片憂傷的高原上重複搬演，以及人民所面對的困境。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航