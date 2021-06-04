《後巴菲特時代科技女股神》：凱薩琳伍德看好的未來五大「破壞性創新」

文：陳偉航

迎接新一代的工業革命、擁抱破壞性創新

大家都知道，科技的創新每10年一變，從1960年的大型電腦時代開始，1970年迷你電腦出現，1980年個人電腦當道，1990年互聯網來臨，2000年手機大流行，2010年數位媒體蓬勃發展，到現在進入的大數據、物聯網時代，科技的進步不但一日千里，而且越來越快。

不僅如此，科技的創新不是在單一的領域誕生，而是在多領域同時發生，帶來了人類的另一次重大變革。

在年輕時目睹2000年科技的勃興，造成網路公司如雨後春筍的出現，最後成為改變社會經濟的一股新興力量，凱薩琳・伍德（Cathie Wood）意識到當前人類面臨的變革，將是空前巨大，遠甚於過去，而且超乎一般人所能想像的。

她指出：「這次人類面臨的變革將超越十九世紀末期的工業革命，在當時三個創新平台同時發展並改變了世界的運作方式，也改變了人類的生活，帶來了長期的繁榮。」

「由於電話、汽車和電力的引入，隨著成本的下降，全世界的生產力急劇增長，從而創造了各個產業的需求。」她說：「今天，我們相信，由於同時發展著五個創新平台，全球經濟正在經歷歷史上最大的技術轉型。」

而這次來自五方面的科技創新，包括「人工智能」（Artificial Intelligence， AI）、「能源儲存」（Energy Storage）、「機器人技術」（Robotics）、「基因測序」（DNA Sequencing）、「區塊鏈技術」（Blockchain Technology）的同時發生，涵蓋14種不同科技的發展，也將帶來新一代的技術革新，並為人類帶來空前的榮景。

而在「人工智能」、「能源儲存」、「機器人技術」、「基因測序」、「區塊鏈技術」這五個領域的創新就是凱薩琳・伍德所說的「破壞性創新」。「破壞性創新」（Disruptive innovation）或稱「顛覆式創新」一詞，來自哈佛大學教授克萊頓・克里斯汀（Clayton Christensen）於1997年發表的著作《創新的兩難》（Innovator's Dilemma）中所提出。

「破壞性創新」是指透過科技性的創新，新產品或新服務改變了現有市場的消費行為，帶來了破壞性的變革。

事實上，管理大師彼得・杜拉克（Peter Drucker）早在1968年即在他出版的《不連續的時代》（The Age of Discontinuity）一書中指出，未來將大大不同於過去，是個不連續、斷裂的時代。

這種不連續、斷裂的現象將出現於四個層面：

一、包括量子物理、生物化學等新技術的產生，將催生全新產業和全新形態的大企業。

二、世界經濟體系的大變動，使得「世界」本身成為一個大市場，帶來了「地球村」和「跨國企業」的發展。

三、社會和經濟生活的政治形態急速變化，產生多元化機構的新社會，人們面臨新的政治、哲學和精神上的挑戰。

四、知識成為經濟的主要資產。這是最重要的變化，由此改變了勞力和工作、教與學、知識的意義和政策，同樣也加重了知識分子的責任。

彼得・杜拉克的預言早已實現，今天我們面臨的是另一個不連續、斷裂的時代，電腦取代了傳統的文書作業、數位相機取代了軟片、手機取代了傳統電話、維基百科取代了大英百科全書、數位媒體取代了大眾媒體，未來數位支付將取代現金、電動車取代汽油車、機器人取代人工作業、遠距醫療取代現有的醫療，諸如此類的變革將會鋪天蓋地的發展出來。

因此，凱薩琳・伍德發現這些「破壞性創新」，不僅帶來人類未來經濟和生活的變化，同時也存在巨大的投資機會。

根據方舟投資（Ark Invest）一年一次的《2020 Big Idea》年報，「破壞性創新」帶來的未來商機如下：

以「基因測序」來說，「基因測序」初期的研發費用非常高，但是今天「基因測序」已經到了真正成熟、投資可以獲利的時期。自2015年以來「基因測序」的成本從近 30，000 美元已降到1，500 美元以下。因此，「基因測序」的收入預估將年增 43%，從2019年的 35億美元到2024年增加為210億美元。以「數位錢包」來說，在美國「數位錢包」正快速的普及中，目前它的採用比社群媒體快2 倍。同時「數位錢包」正在搶占信用卡的市場佔有率，銀行資產負債表上的循環信用卡債務數量將會從2018年的 7，400億美元降到2028年的 4,830億美元。結果，在未來的五到十年內銀行信用卡的利息收入可能會減少將近一半。方舟投資預估到2025年美國將有2・3億人擁有「數位錢包」，價值超過 4・6兆美元。

以「人工智能」來說，透過深度學習，「人工智能」系統可以看到、聽到，並能近距離的理解近似人類水準的自然語言。因此深度學習的「人工智能」將比互聯網更具影響力。

在2018年發展出來的互聯網大致創造了全球股票市值達到10兆美元，20年後到2037年深度學習的「人工智能」將會帶來三倍的影響，使全球股票市值增加到 30兆美元。

以「串流媒體」來說，串流技術提供互聯網上越來越多的內容，現在的消費者可以立即點閱大量的視頻、音頻和遊戲庫，因此「串流媒體」會重塑人們的觀看習慣。

「串流媒體」的收入預估在未來五年中，會從2019年的 860億美元到2024年增長為 3，900億美元。

以「電動車」來說，1996年能源工業管理局（EIA）和其他預測機構估計，電動汽車銷量到2020年初大概會有數十萬輛，結果到2018年電動車的銷量已達到145 萬輛，2019年銷量約200 萬輛，因此能源工業管理局（EIA）和其他預測機構估計到2024年電動車的銷量大約 650 萬。

但是方舟投資對於電動車市場發展看法不同，根據萊特定律（Wright's Law），電池成本年降18%，到2022年電動車價格將低於汽油車，因此到2025年電動車銷量將達到 4，000 萬輛。

以「機器人科技」來說，包括工業機器人、服務機器人和自動化系統。雖然許多觀察者認為自動化會減少工作機會，但是方舟投資認為自動化能夠讓人更有能力，能夠提高生產力和增加工資。

根據方舟投資的研究，「機器人科技」到2024年將使美國的GDP增加 8,000億美元，到2035年將進一步增加12兆美元，使美國的GDP達到 40兆美元，複合成長率為2.4%。

以「3D列印」來說，「3D列印」縮短了設計和生產之間的時間，將權力轉移給設計師，並創造具有全新結構和更少浪費的產品，而且成本僅需傳統製造的一小部分。

方舟投資認為「3D列印」將徹底改變製造業，從2019年的120億美元增長到2025年的1,200億美元，年平均成長率為 65%。

由以上的報告可以發現，「破壞性創新」帶來的未來商機非常龐大。然而儘管具有這麼大的潛力，但是這些投資機會仍然未被傳統投資者所認識或了解，絕大多數的大型投資機構對於當前的變革並沒有積極的作為。

在2000年的科技泡沫之後，所有的基金經理和股票分析師都趨於保守，他們認為投資被動的指數型基金比較安全、沒有風險。凱薩琳・伍德認為這是錯誤的思考模式，因為指數型基金只是一個過去歷史的標竿，它是落後指標，而非未來指標。

由於傳統的基金經理人過於關注現有行業的變化和短期的股票價格走勢，而不關注「破壞性創新」公司所帶來的長期影響和增長潛力，因此這也是凱薩琳・伍德創立方舟投資的最主要宗旨。

即使在創立了方舟投資，凱薩琳・伍德發現一般大型的投資機構依舊對於創新的企業不重視也不考慮，因此她說：「我了解到，當分析師和投資組合經理認為某些公司太小或無法完美的融入他們現有的任何投資組合中時，這些通常是真正令人驚訝的成長機會。」因為如果能夠早期發現具有潛力的公司，未來的回報是驚人的。

在方舟投資的經營哲學裡，凱薩琳・伍德指出：「創新是成長的關鍵。」在提到「為什麼要投資創新?」時，她說：「隨著時間的流逝，創新者會取代過去的產業龍頭、提高效率、獲得大多數的市場佔有率，並給投資者帶來獲利的機會。更重要的是，破壞性創新影響和關係著我們一生，改變了世界的運作方式。」

方舟投資所定義的「破壞性創新」是指一個產業或公司通過技術革新的新產品或新服務來改變整個行業的格局、顛覆傳統的產業生態。方舟投資認為「破壞性創新」必須符合下列三個條件：

一、它會帶來成本的大幅降低，並創造大量的需求。

二、跨越行業和地域性，帶來更多創新的應用。

三、成為一個平台帶來更多的創新機會。

因而方舟所投資的「破壞性創新」的公司都是具有15%年成長率的公司，如果一個公司能夠年年成長15%，產生「指數增長（或稱幾何級數增長）」（exponential growth），未來的獲利回報將是巨大的。

以亞馬遜為例，在過去的20年每年都以25% 的比率成長，這在過去是認為不可能的，但科技的創新卻帶來了一個新時代的來臨，同時也充滿了無限商機。

書籍介紹

本文摘錄自《後巴菲特時代科技女股神：凱薩琳．伍德的「破壞性創新」投資致富》，時報出版

作者：陳偉航

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Photo Credit： 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九