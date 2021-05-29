中共追悼非黨員的「雜交水稻之父」袁隆平，網友稍有異見即被封號

文：德國之聲中文網

本週一（5月24日），中國著名農學家袁隆平遺體送別儀式，在湖南省長沙市明陽山殯儀館舉行。據報導，儀式上，「袁隆平的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中華人民共和國國旗。」

袁隆平2021年5月22日在長沙逝世，享耆壽91歲。他逝世後，中共總書記習近平對袁隆平做出了高度評價。

新華網5月23日報導稱，「習近平高度肯定袁隆平同志為我國糧食安全、農業科技創新、世界糧食發展作出的重大貢獻，並要求廣大黨員、幹部和科技工作者向袁隆平同志學習」、「學習他熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民，信念堅定、矢志不渝，勇於創新、朴實無華的高貴品質，學習他以祖國和人民需要為己任，以奉獻祖國和人民為目標，一輩子躬耕田野，腳踏實地把科技論文寫在祖國大地上的崇高風範。」

官方罕見稱非共產黨員的袁隆平「同志」

袁隆平對中國雜交水稻種植做出了開創性貢獻，並因此被譽為「中國雜交水稻之父」。他有中國工程院院士頭銜，也是「共和國勳章」獲得者，不過，袁隆平並非共產黨員，而是一位無黨派人士。引入注目的是，習近平以及中國官方此次對他使用了素來保留給黨內人士的稱呼——「同志」。

袁隆平逝世後，中國官方媒體進行了大量報導。新華網每日電訊還發表題為〈建議為袁隆平院士逝世降半旗誌哀〉的評論，稱「袁隆平先生的貢獻是為全人類做出的貢獻，是世界性的貢獻」，「根據《中華人民共和國國旗法》第15條規定，對中華人民共和國作出傑出貢獻的人逝世，可下半旗誌哀。」不過，該建議並未得到中國官方的首肯。

袁隆平逝世的消息週末在中國網民中掀起規模罕見的追思潮，有關袁隆平的話題登上微博等社群網站的熱搜。但是，在一片緬懷聲中，也出現了一些不受官方歡迎的「雜音」，包括「歐美沒有袁隆平，照樣有飯吃」，「袁隆平的成就被過分誇大」，以及重提「餓死幾千萬」的「三年困難時期（1959－1961）」等等。

有網民寫道：「袁是一位幹實事的農業科研人員，有他的成就不可否認。只是受不了那些認為中國人吃飽飯全靠袁的說法，也受不了到現在都不知道曾經的飢荒是人禍不是糧食產量……最受不了的則是那種你不跟風悼念一下，好像你就是無情無義不知感恩之人的道德綁架氛圍！」

「三年困難時期，餓死了幾千萬人啊」

名為子萱的網民轉發了《人民日報》當年報導「早稻畝產三萬六千九百多斤」的圖片寫道：「袁老一生最大的功績，就是將水稻由畝產三萬六千九百多斤降低到了一、兩千斤，並告訴大家，那些年中國餓死了幾千萬人！」

2009年4月8日的《廣州日報》在A19版全文刊載對袁隆平的專訪。他提及中共建政後1959至1961年所謂「三年自然災害」是因為虛報「糧食生產問題」導致中國餓死幾千萬人。

他在採訪中舉例說，「你們年紀輕不知道，三年困難時期，餓死了幾千萬人啊。大躍進把樹都砍了去，把生態破壞了，1959年大乾旱，一年基本上沒有收成，餓死了四、五千萬人啊。我看到路上有五個餓殍，倒在田坎旁邊，倒在橋下和路邊，我親眼看見啊，那很淒慘的。」這番言論當時就曾獲得網民的讚許。

不過，重提餓死幾千萬人的歷史顯然不符合中國當今的「主旋律」，也會讓習近平「臉上無光」。習近平曾於2013年初提出，「不能用改革開放後的歷史時期，否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期，否定改革開放後的歷史時期」，俗稱「後三十年不能否定前三十年」。中共中央機關刊物《求是》2019年再次推出這一觀點，並冠以「習近平重磅講話」發表。

上述「曾經的飢荒是人禍」等討論，剛有苗頭就很快就被微博關閉部分帳號，以及多地警方拘捕網民的消息「剎住」。新浪微博社區管理官方微博5月22日發布消息稱，發現有部分帳號在微博內發布傳播針對功勳英雄人物的謠言、侮辱攻擊等內容，因此對涉事帳號做出關閉帳號一年的處置。

中國新聞網24日發布消息稱，微博管理員在之前處理的基礎上，又對發布此類訊息的64個帳號做出永久關閉處罰。

新華網5月24日通報稱，廣州、北京、天津、金湖、廈門、日照、蘇州等地警方發布警情通報，嚴厲查處在網路上「公然侮辱袁老和其他院士」的涉事人。據報導，至少七名網民被刑拘。他們被指發表侮辱袁隆平的言論，造成惡劣影響。

據查，網民「勝者為王」的天津網民發表言論稱，「他（袁隆平）閹割水稻，滅絕某些基因，改變了水稻的純潔」，北京網民「南望山下」在網上寫道，「晚上吃大餐紀念一下」、「死個院士，納稅人也可以少花點錢」。蘇州名為「畫家蔣林音」的網民在「袁隆平同志逝世」的新聞下留言「特大喜訊」，「陰謀集團塑造的神」等，也被刑拘調查。

對中國的糧食安全功不可沒

24日的袁隆平遺體送別儀式送別儀式現場並不對公眾開放，但從現場照片和影片可以看到，有成千上萬的民眾前往殯儀館外獻花，表達悼念之情。送別的隊伍排起長龍，但秩序井然。有家長手裡抱著孩子，有人跪地痛哭。這樣的民眾公開集體哀悼場面數十年來已經極為罕見。

《紐約時報》以〈雜交水稻之父袁隆平去世：幫助世界解決飢荒和貧困〉為題發表訃文。文中說：「近幾十年來，中共把袁隆平頌揚為科學家的榜樣：他愛國、致力於解決實際問題，即使到了老年也堅持不懈地努力工作……然而，對一位如此傑出的人來說不同尋常的是，袁隆平從未加入中國共產黨。『我不懂政治，』他2013年對一家中國雜誌說。儘管如此，國家通訊社新華社仍在週末的報導中將他稱為『同志』。」

《新京報》5月23日發表〈即便沒吃過雜交稻，也該對袁隆平有崇敬之心〉的專欄文章，指出從糧食安全的戰略角度看，袁隆平功不可沒：「袁隆平在雜交水稻科研方面的貢獻是開創性的，而開創性的工作通常都是不完美的。這是科學技術發展的一般規律。而且，關係國計民生基礎的農業科技，會受到更多社會和時代因素的影響，並不是純粹的科學問題……以提高產量為絕對的研究重點，在那個時代是完全可以理解的。」

文章還提出，「至於爭論袁隆平是不是這一領域最為傑出的中國雜交水稻專家，意義並不大」，「大可不必擔心袁隆平的光芒掩蓋了其他中國水稻專家的卓越貢獻，公眾對袁隆平的深厚敬意不僅屬於他個人，也屬於這個優秀科學家群體。」

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