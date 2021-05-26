AIT處長酈英傑將卸任：美台關係近年成長多，美國疫苗分配仍需考量諸多因素

（中央社）美國預定6月底前將釋出疫苗到海外，台灣是否為接收國，以及何時能取得疫苗引發高度關注。美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今（26）日表示，美國派送標準需考量多項因素，將繼續與台灣所有層級就疫苗議題密切討論。

任期將屆的酈英傑上午透過AIT臉書直播發表卸任演說，除了回首台美關係過去3年的進展外，也回應媒體對美國疫苗派送及台海局勢等提問。

美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布，美國預定6月底前釋出疫苗到海外，媒體關切美國釋出疫苗的標準為何，及台灣是否在接收名單之列。酈英傑首先表示，台灣防疫方面表現出色，對台灣控制這波疫情有信心。台灣鄰近國家也面臨疫情升溫的狀況，台灣確診人數「可說是全世界最低的幾個地方」。

針對美國具體釋出疫苗的計畫，酈英傑說，美國仍在擬定派送標準，政府需考慮接收國的確診數及醫療能量、疫苗接種率等諸多因素。美國衛生部長日前與台灣衛福部長陳時中視訊討論疫苗議題，未來美方將繼續與台灣所有層級進行密切討論。

美國前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）日前在參議院聽證會上發出警告，擔憂中國解放軍攻台威脅可能在未來6年內發生。酈英傑說，美國已注意到中國對台的挑釁行為不斷升級，台灣安全對印太區域至關重要，七大工業國集團（G7）聯合聲明也提到這點。未來美國將持續履行《台灣關係法》及六項保證承諾，支持台灣維持自我防衛的實力。

有媒體問及台灣科技供應鏈重組的近況，酈英傑說，供應鏈一直是美國非常關注的議題，疫情更促使美國檢視供應鏈安全，全世界也了解不應過度依賴單一供應方。台美已就供應鏈重組及確保供應鏈安全進行多項討論，未來相關討論仍會持續，議題也將擴及醫療物資。

酈英傑談到讓他最引為傲的美台關係突破時說，前衛生部長艾薩（Alex Azar）及前國務次卿柯拉克（Keith Krach）相繼訪台，及全球合作暨訓練架構（GCTF）平台越趨成熟，且陣容持續擴大，日本成為共同主辦方等，都是台美關係的重要發展。

酈英傑並未透露下一任AIT處長的資訊，但被問及給繼任者的建議時，他說，新AIT處長應了解美台關係還有許多發展的潛力及可能性，並把握在台灣的時間，探索這個美麗的島嶼與美食。此外，新處長應多和台灣友善及親切的人民交往，畢竟人與人的交往，才是推動美台關係的動力。

酈英傑：美台關係在過去10年中的成長不容小覷

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天發表卸任演說過程中，將一顆鳳梨放在桌上，提醒台灣先前遭到霸凌欺壓的例子，並強調：「台灣展現決心與團結，使得霸凌手段適得其反。」相信未來台灣會團結向全世界展現實力、韌性與決心。

酈英傑的任期將於今年夏天屆滿，他上午透過AIT臉書直播發表卸任演說，除了回首台美過去3年於安全合作、經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色及強化雙邊人民關係等4大面向的進展外，也提到對雙邊關係的願景。

酈英傑說，AIT處長是他夢寐以求的工作，在世界各地的大使館與領事館服務過，卻少見美台如此獨特的互動，雙邊關係年年大幅成長，不曾倒退。

酈英傑感性回首3年任期，也充分掌握時事。他拿出一顆鳳梨放在講桌上表示：

「我想我們都記得最近的一個例子，當面對霸凌欺壓時，台灣展現決心與團結，使得霸凌手段適得其反。」

今年2月，中國海關總署以台灣鳳梨有病蟲害為由，宣布暫停進口台灣鳳梨。AIT及多個駐台辦事處當時曾於臉書粉絲團刊出鳳梨照、酈英傑辦公桌上也擺出3顆鳳梨。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）18日走訪嘉義 ，縣長翁章梁（中）陪同。翁章梁表示，酈英傑表達AIT力挺台灣鳳梨。（嘉義縣政府提供） ｜Photo Credit: 中央社

酈英傑說，相信未來台灣面對一次又一次的試驗，仍然會團結向全世界展現實力、韌性與決心。

酈英傑談到美台安全合作時說，美國有義務支持台灣維持充足的自我防衛能力以抵抗脅迫，這點仍然是《台灣關係法》的基本要素。去年，美國國務院助理國務卿史達偉（David Stilwell）發表演講，其中特別強調2則國務院解密的電報。

酈英傑說，第1則電報指出，美國逐步減少對台軍售的意願，取決於中華人民共和國和平解決兩岸分歧的承諾；美國將根據《台灣關係法》，持續提供台灣自我防衛所需的裝備。第2則電報則提到美國對台的六項保證，藉此重申上述承諾。

酈英傑表示，自他2018年就任以來，美國已通知國會金額超過169億美元（約新台幣4691億元）的對台軍售，其中包括F-16戰機、M1坦克、無人機、海馬斯多管火箭系統、以及魚叉飛彈岸防系統等。

酈英傑說，外界談論的不對稱戰力，是指台灣能善用其相對大小及位置優勢的能力，而不是與中國進行昂貴的軍備競賽。AIT向來主張台灣必須聚焦發展不對稱戰力，而上述較便宜、具備韌性且機動性更高的武器系統，便符合這項思維。

酈英傑也強調，美台合作也包括軍事關係之外的領域，如海巡及災難因應等。此外，台積電宣布將斥資120億美元，在亞利桑那州進行投資，消息一出立刻成為全球關注的焦點。其他台灣公司已經準備就緒，將投資近10億美元，支持台積電在美業務。

酈英傑說，美台確保供應鏈安全的共同努力早已如火如荼地展開。過去一年半以來，AIT與台灣的工作夥伴舉行了一系列相關活動。「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台陣容也逐步擴大，等情況許可後，期盼再次於台灣或世界其他地方舉辦GCTF實體研討會。

酈英傑指出，全球面對眾多挑戰之際，實在不能將台灣排除在外。「大家都很清楚，北京持續想方設法，百般阻撓台灣在各個領域與全球夥伴共同合作」，包括運動及全球衛生等領域，「當前疫情大概就是一個最清楚、但也最令人憂心的例子。」

酈英傑表示，當台灣被排除在國際組織之外，整個國際社會都會因此受到傷害。此刻世界衛生大會正在日內瓦舉行，而台灣仍未能參與。

酈英傑強調，美台關係在過去10年中的成長不容小覷，在世界各地的大使館與領事館服務過，卻極少看到像美台一樣如此獨特的關係，能夠這樣年復一年大幅成長，沒有停滯不前，也從來不曾倒退。

酈英傑指出，每個人都很容易落入每天枝微末節瑣事的循環中，例如，AIT處長是否「首次」出席某活動，或訪賓位階高低及背後意涵。但他呼籲外界將焦點放在美台既深且廣、以不同方式持續成長茁壯的關係。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺