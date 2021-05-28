全面禁止所有社福類移工入境，再次凸顯台灣長照人力政策本末倒置

中央流行疫情指揮中心5月17日表示，鑒於國際及國內疫情升溫，為維護國內防疫安全及確保國人健康，自19日零時起，未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境。這使得原本僅印尼移工不得入境，變成全面禁止所有社福類移工入境，讓有照護需求的家庭陷入困境，再次凸顯台灣長照人力政策長期以來的缺失。

衛福部面對疫情已經焦頭爛額，無心處理長照人力問題，又會以「滾動式決策」來應付補破網，台灣長照人力將陷入周而復始的困境。

長照人力政策除了多頭馬車，更棘手的是本末倒置

早從去年12月，指揮中心持續暫停引進印尼移工，原本社福外籍移工受到薪資的吸引，轉為產業移工，倘無法順利轉換，則以逃跑方式從事黑工，已讓許多聘請移工從事看護的家庭受到衝擊。

政府長照人力政策除多頭馬車，分屬勞動部、衛福部、教育部等部會，更棘手的是本末倒置，將曾高達26萬的社福類外籍移工視為補充人力，至109年底，照顧服務員人數達7萬6870人則視為主要人力，教育部每年於高等教育培育出近萬名長照人力未被政策納入如何有效發揮，照護人力遠遠不足以提供台灣80萬有長照需求的家庭，甚至原本長照2.0政策未能提供服務給聘請外籍移工及送長者入住長照機構的家庭，直到去（2020）年總統選舉才急就章方式納入服務對象。

被照顧者是一天24小時有生活及身體照顧的需求，決策者無法感同身受到長照家庭對服務提供的急迫性與可近性！導致欠缺長期整體規劃，持續以「滾動式決策」為由來應付，補東邊的網後，西邊的網又破了，讓衛福部不斷面對提供長照服務的民間團體及使用長照服務民眾的怨言。

先看照服員部分：2017年若不是當時行政院長賴清德的「功德說」，衛福部不會那麼快速為照服員調高待遇，根據衛福部的說法：2018年底全職居家照服員平均月薪超過3萬8千元，部分工時時薪亦有223元，但影響機構照服員的工作意願，紛紛跳槽從事居家服務。

接著，衛福部推動「長期照顧給付及支付基準」，並以分別按次、按日、按時等多元支付方式，促使支付給付資源過度集中於居家服務，更造成居家服務快速成長，且過度集中都會區，偏鄉離島沒單位願意去，導致長照資源與服務嚴重傾斜。



利之所趨，為掌握B單位個案數，各種扭曲怪異現象紛紛出籠，譬如：長照A單位給B單位派案「一條龍」的問題；地方勢力插旗進入長照服務成立B單位，脅迫地方政府給派案；B單位以免收自付額、甚至提供回扣或祭出折扣，來爭取個案；更鼓勵照服員「帶個案投靠」挖走服務個案等各種亂象。

為彌補此一亂象，迫使衛福部不得不修正《長照服務法》，今年5月6日已於立法院完成「行政院版本」委員會審查，修正條文明定，民眾使用長照服務，應依給付額度自行負擔一定金額，且長照特約單位應依規定收取金額，不得減免，避免長照服務特約單位削價競爭。至於相關給付額度、比率，由衛福部訂定。

政府事權不統一，造就移工成為長照體系的「化外之民」

再看外籍移工部分，衛福部長期漠視移工的訓練與權益，直到近年才點綴式提供喘息服務及部分專業訓練，原因在移工的業務歸屬於勞動部。事權不統一造成移工在長照體系中是化外之民，不僅移工欠缺專業培訓，工作條件與人權也被漠視，衛福部似乎沒有認真面對廿五萬照護人力，連帶影響聘用社福類移工的長照家庭權益。

社福類外籍移工在過去十年間，每年平均是近萬人的成長，直到2018至2019年成長的速度趨緩，至2020年3月最高峰達到26萬2951人，受到疫情影響，人數逐月下降，至今（2021）年3月底剩下24萬7394人，回到2017年的水準；不是長照家庭需求減少，是政府禁止印尼移工入境，及社福類移工轉換到產業，根本聘不到社福類移工，這其中，還是以印尼的移工人數最多，有18萬7652人，越南及菲律賓居次。

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印尼政府原本設定2017年將停止輸出勞動力到海外，後又片面宣布自今年起將實施移工零付費政策，改由雇主負擔移工往返機票、工作簽證、勞動契約驗證、護照更換、良民證、印尼海外勞工社會保險、印尼國內健檢、輸入國特殊指定健檢項目費用等11項費用，據台灣仲介初估至少約7萬到10萬元不等。直到去年12月初，正逢我國因疫情風險考量暫緩引進印尼移工之際，印方也適時表達協商意願，雙方隨即著手籌備談判相關事宜，至今仍未定案。

影響最大的還是疫情，去年11月印尼移工境外移入確診人數暴增，疫情指揮中心宣布自12月4日起，全面暫停引進印尼移工來台二周，後又凍結印尼移工來台至今，主要原因是雖持陰性核酸檢驗（PCR）報告入境的印尼移工抵達台灣集中檢疫後，卻是確診的比例偏高。

勞動部於今年5月11日告知印尼政府，台灣重新開放印尼移工入境的條件，其中之一是印尼每日新增確診病例低於5000例，並維持一週。自5月19日零時起，更是全面禁止移工入境，規定未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境。

入境後移工工作轉換主要原因還是工作條件的差異，根據2019年7到8月辦理「外籍勞工管理及運用調查」，2019年6月，事業面移工總薪資平均為2萬9029元（製造業2萬9023元、營建工程業2萬9576元），其中經常性薪資為2萬3514元。

外籍家庭看護工總薪資平均僅為1萬9947元，經常性薪資為1萬7550元。事業面移工總工時平均為187.8小時；外籍家庭看護工每日實際工作時間平均約10.4小時，前者為每月總工作時，後者為每日平均工作時，為何不用同一標準計算？社福類移工若是以每月總工作時計算，明顯出現：長工時、低工資。

同樣受到疫情影響，產業移工人數卻是持續成長，至今年3月底仍有46萬6539人，以來自越南21萬5118人最多，菲律賓12萬2085人居次，印尼則有7萬0099人，泰國5萬9230人。

同樣是向「錢」看的利之所趨，薪資差距近一萬元，產業移工工作條件受到《勞基法》保障，有基本工資、有加班費、有宿舍，工作時間也有清楚規範，社福類移工則不適用《勞基法》，薪資低於基本工資，工時也沒有規範，休息跟工作的地方都混在一起，工時長、工作條件差，移工會想轉到工廠工作，是可以理解，再有傳聞，仲介公司號召社福移工去應徵工廠的工作，更是讓以聘用社福類移工的家庭雪上加霜。

若依勞動部人力發展署資料，去年外籍看護工轉工廠約287人，比過去平均每年約70多人增加3倍，今年光是1月就有247人轉到工廠，這是合法轉移的人數，再根據內政部統計，截至今年三月底失聯的看護工（含家庭、機構）有2.8萬餘人，較去年同期多了1445人。

受影響最大的是重度失能、重度身心障礙、長期臥床等被照顧者家庭，當然相對的是社福類移工在這類型家庭工作量最大，平均每兩小時的翻身擺位、更換尿布、清潔、被動關節運動、管灌餵食等，一旦移工離開，家人若無法找到接手的移工、或是長照機構安置照護，就必須家人接手，家庭秩序必然大亂。

目前依《就服法》規定，外籍社福類移工失聯時，雇主書面通報後，需等待3個月才能遞補新移工，這已成為長照家庭夢魘。對於有民團建議應取消三個月空窗期，勞動部官員回應，不論是縮短或是取消空窗期，都需要修法，目前還在研議中。

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重新檢視的好時機，七大建議整合長照人力政策

此刻，應是政府重新檢視長照人力政策的時機，倘若外籍移工在長照體系的人數與重要性是無法由本國籍照服員取代，政府長照四個錢包中的「照顧與專業服務」若無法滿足長照家庭的需求，當家庭不得不聘用外籍移工照護時，應對外籍移工給予法規保障基本權益與重新在長照體系中的定位，對於本國籍照服員的角色功能也相互搭配調整，強化家庭照護者的功能與角色，以健全長照體系的人力資源。

現實上，政府長照2.0「照顧與專業服務」，基於居家服務或是日照能量不足、服務輸送等問題，僅能提供重度失能、重度身心障礙、長期臥床、認知症等長照家庭部分服務，是無法滿足長照家庭整體需求，政府不能打腫臉充胖子，任意誇口可解決家庭所有長照需求，若能誠實面對民眾，才可能調整政策，否則將繼續「騙」下去！

能調整與整合長照政策人力資源的方向有以下幾個：

一、長照體系中人力政策規劃的整合：將現行多頭馬車回歸到衛福部，勞動部不再「管理」社福類外籍移工，同時也將照顧服務員丙級證照回歸衛福部訓考，重新規畫多元的照護證照制度，教育部也將長照高齡相關系所人才培育委由衛福部規畫。

二、長照體系中人力政策的重新定位：26萬社福類外籍移工應成為主要照護人力、不到8萬的照服員為輔助照護人力、每年近萬名的長照高齡系所畢業生歸類為整合領導培訓人力，畢業生無論在學時或畢業後，若已完成90小時照服員訓練及實習者，可直接進入專業分科教育訓練與實習。

對於重度失能、重度身心障礙、長期臥床等被照護者，是需要一天24小時的照護，提供居家服務的照服員是無法滿足這類家庭的服務需求，但受過90小時專業訓練照服員可教導外籍移工照護知識與技能，以提升照護品質。

除非，衛福部的長照服務，能不靠外籍移工滿足這類家庭一天24小的照護服務，才可繼續視外籍移工為輔助人力。

三、在本國照服員方面：建立照服員專業證照及分級制度，提升照護專業能力與品質，提高工作條件與環境，提供生涯規劃及職場再進修，建立照服員社會地位與職業尊嚴，與技職教育接軌等。

無論是認知症照護或是失能臥床長者照護技能等，都需要專業臨床訓練，絕非目前所謂「20小時專業訓練」虛應了事。

四、給予社福類外籍移工法律保障基本工作條件：基本工資、工作時間、加班費、休假、住宿等條件給予清楚規範，除可平衡不同行業間的差異，更可保障外籍移工基本人權與工作權。

台灣長期在美國國務院發布的各國人權報告中，外籍移工的勞動權遭台灣雇主剝削，即便台灣政府已修正相關法規，仍無阻勞動權遭侵害，勞動檢查也無法阻絕違法行為，此一負面形象應以改善。

五、運用勞動部安定基金提升外籍移工專業照護訓練：就業安定基金設置的目的，是為解決因聘僱外籍移工所產生對本國勞工就業及社會安定之影響，其功能之一是協助管理外籍移工。

事實上，本國勞工是不願擔任目前社福類移工的工作，就業安定基金是否該繼續徵收？可另作探討，但數百億的基金其中有部分是來自聘用外籍移工的家庭，也應用在他們身上。

譬如：勞動部曾於同意衛福部規劃將重度失能或重度身心障礙且家庭功能支持薄弱納入「喘息服務」，所需補助經費每年預計3.64億元，其中二分之ㄧ（約1.82億元）由就業安定基金補助。

運用安定基金提供外籍移工的照護所需專業訓練、訓練時替代照護人力的協助等，均是當務之急，一方面增進外籍移工照護能力，提升照護品質，另一方面，則是保護移工及被照護者安全，避免職業傷害等。

六、在家庭照顧者部份，在現行《長照服務法》修法時，應納入對家庭者的現金給付與支持體系的建立。

現金給付是在歐美許多國家均可見到的制度，對家庭成員願意放棄原有工作，返回家庭去照護家人的一種鼓勵與補償；在配合社區支持體系下，提供家庭照護者照護上知識與技巧、喘息服務、輔具操作教導等支持性力量，使得家庭有足夠的能量進行照護工作。

七、鼓勵民間創新照護服務模式：長照2.0預算不斷增加，今年已超過500億，對於重度失能、重度身心障礙、認知症等照護需求高的家庭，衛福部應提撥預算鼓勵民間團體，提出創新服務模式，無論是社區中「24小時走動式居家服務」、「夜間或白天走動式居家服務」、「認知症跨領域整合照護服務」、「三管、翻身擺位等臥床整合服務」等，配合科技照護，以減少家庭對外籍移工的依賴，提升照護品質，達到「以人為本」的照護目標。

倘若家庭聘請外籍移工協助照護時，民間創新服務可訓練家庭照護者可成為照護經理人角色，協助規劃照護計畫，並教導外籍移工。

政府的決策過程若仍依循過去「滾動式決策」模式來補破網，無法以整體宏觀及服務創新的思維，要談滿足民眾需求，真會緣木求魚，放寬申請社福類外籍移工的條件、縮短再申請移工期限等，都未解決長照人力需求問題，反而製造更多國際移工權益與照護品質等問題，將讓台灣長照人力將陷入周而復始的困境，長照體系面臨崩盤的危機，決策者在面對疫情挑戰之餘，希望也能為台灣長照人力規劃放些心思。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航