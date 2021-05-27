奧斯威辛指揮官之孫是反納粹英雄，還是心術不正、利用家族撈錢的騙子？

很長一段時間，奧斯威辛集中營指揮官之孫是全世界最知名的反納粹運動領袖之一，聲勢如日中天，連猶太人都將之視為英雄。直到2020年的一場大起底，世人才發現，原來這個人由始至終都是個騙子。不止如此，為了圓他的謊，無數人直接與間接參與了這場世紀大騙局。

他是萊納．霍斯（Rainer Hoess），惡名昭彰的奧斯威辛集中營指揮官魯道夫．霍斯（Rudolf Hoess）之孫。只是與其他納粹後代不同，他從不為祖先犯行辯駁，與之相反的，他以揭發祖父惡行為人生志向，並成為猶太社群最堅實的後盾。

因此萊納．霍斯接受在許多紀錄片中受訪，包括《希特勒的孩子》（Hitler's Children，2011）與《奧斯威辛集中營會計》（The Accountant Of Auschwitz，2018）等。

Photo Credit: AP / TPG Images （右）萊納．霍斯，（左中）魯道夫．霍斯

直到2020年，被《以色列記者》早報記者貝克（Eldad Beck）專文踢爆之後，萊納．霍斯雖然確實是魯道夫．霍斯之孫，但他所塑造的正義凜然的形象，全是為了獲得名聲與財富，而且以其地位涉及數十起詐騙案。究竟他心中是不是真的恨納粹入骨，甚至都成了一個問號。

事實上，許多納粹第二代、第三代仍然是堅實的納粹支持者，但為了避免遭到迫害，有些人索性選擇絕育，或者隱姓埋名，不問世事。但萊納．霍斯不同，他向來活躍於反納粹的群體，公開分享自己的故事，據他所稱，自己在15歲時初次接觸奧斯威辛集中營的故事，才發現殺人如麻的指揮官魯道夫．霍斯原來是自己的祖父，他在1940年至1943年親自指揮大規模屠殺。

後來他與同情納粹的雙親與兄弟斷絕關係，在20歲踏上贖罪之旅。為了表現自己的決心，他在胸口刺上大衛之星（猶太人象徵）出席反右活動，在奧斯威辛集中營拍下強調自己有多麼沉痛的照片，四處公開分享其人生際遇，以其特殊身分很快獲得高知名度，成為德國媒體寵兒。

萊納．霍斯後來經常在學校巡迴演講，帶學生探訪奧斯威辛集中營。並且撰寫專書（後證實是由他人捉刀），接受報導與採訪。在2013年，他的名聲更上一層，霍斯主動致函與險些在奧斯威辛集中營被納粹醫生「死亡天使」門格勒（Josef Mengele）殺害、高齡83歲的伊娃．莫澤斯．柯兒（Eva Mozes Kor），在信中展現善意。

兩人隔年於奧斯威辛集中營相擁，霍斯還在胸口刺上了當時柯兒在集中營的編號。被他的誠意大為感動的柯兒，在霍斯的要求下，更直接收他做孫子。

Photo Credit: AP / TPG Images 伊娃．莫澤斯．柯兒

如此美事，自然報導不斷，萊納．霍斯獲得了更多關注與報導，連在以色列都對他有一定程度的敬重。如果上網搜尋「納粹後代」等關鍵字，幾乎清一色都是霍斯表示贖罪的文章或影音資料。

但是，也開始有人覺得有些古怪，記者貝克在2020年的踢爆報導之中便指出，他早在2009年就發現此人不太對勁。他說萊納．霍斯當時曾主動聯繫以色列大屠殺紀念館，以高價兜售祖父的照片，他非常驚訝霍斯不選擇捐獻，而打算以此致富，還口勸他了一頓。也是在那之後，萊納．霍斯開始漸漸出名。

後來在2011年，萊納．霍斯又宣稱自己在閣樓發現了祖父留下的水彩畫，喊價一萬歐元轉售。2017年，他向一名80歲富商討了一萬七千歐元，聲稱自己籌拍的大屠殺電影已經箭在弦上，作品內容就是描述他與伊娃．莫澤斯．柯兒的忘年情誼。

霍斯佯稱自己有百萬資產，只是都在美國投資房地產。富商不疑有他，立刻解囊相助，結果後來發現他手中根本壓根兒沒有任何電影計畫，實情是，他已經債台高築，借錢是為了填補他超過二十萬的債務。

事實上，這部名為《Grandson》（2018）的電影本身的確存在，只是他的版權屬於一名塞爾維亞導演，萊納．霍斯只是被攝者，不是版權持有人。

該片導演亞歷山大．雷吉克（Aleksandar Reljic）與《希特勒的孩子》導演漢諾．傑耶維（Chanoch Ze'evi）都被指控其實早已發現霍斯有詐，但他們為了完成自己的紀錄片，打造一個「納粹與猶太人」和解的虛假感人故事，所以都決定對霍斯的行為視而不見。

過去基於他的名聲，包括對納粹的嚴詞批判、對猶太社群的支持，使得許多人都願意對他的惡行充耳不聞。伊娃．莫澤斯．柯兒也在後來發覺萊納．霍斯「人格有問題」，於是在她2019年辭世之前便與之切斷聯繫。

事實上，經過法院揭露，他因詐欺、威脅與暴力罪被定罪達13次，甚至曾經坐過一年半的牢。他常見的手法都是聲稱自己正在製作一部電影或寫一本書，需要資金挹注云云。基於高知名度，他幾乎沒有一次不得手，也有許多人其實同樣受騙，但擔心自己出面指控會被會被抹成「納粹同路人」，所以只好自認倒霉。

「萊納．霍斯是一個最高竿的機會主義者，新聞媒體帶給他的光環使得他頻頻躲過更嚴厲的刑責。」貝克（Eldad Beck）指出：「萊納．霍斯唯一在乎的就是萊納．霍斯自己，給這種人一個舞台根本是一個恥辱。」

2020年，萊納．霍斯正式被法院判處八個月監禁，但只要執行80小時社區服務與付出一萬七元罰金便免於坐牢。他最後接受了這項判決，也沒有做出任何辯駁。而究竟之所以能夠讓霍斯的惡行得以曝光，很大程度歸功於他的哥哥凱．霍斯（Kai Höss）。長年以來低調生活的他，早就知道萊納．霍斯是個騙子。

凱．霍斯指出，一直以來向大眾聲稱自己對家人立場有多不屑的萊納．霍斯，在2017年將母親送進養老院，並且用計掏空家產。凱．霍斯同時也說，家裡的情況從未像萊納．霍斯表現得這麼不堪。

他強調母親固然對納粹時期的建設大有好感，但雙親都沒有否認大屠殺的存在，也都認為魯道夫．霍斯是一個家族黑歷史，平常絕口不提。他也透露萊納．霍斯在1980至90年代與新納粹主義有往來，暗示萊納．霍斯並不像自己描述得這麼嫉惡如仇。

「伊娃．莫澤斯．柯兒落入了他的圈套。我太了解他，他多年來都在撒謊。我心想，可憐的伊娃，從大屠殺中倖存，現在又成了一個受害者。人們很快就會相信他，因為他們只想看到好的一面，而他卻用謊言把世人唬得團團轉。」凱．霍斯感慨道：「他的行為令我感到噁心。」

祖先是一個膾子手，對於很多人來說，無疑是負面資產。但對於萊納．霍斯而言，這個包袱卻能使得自己致富、獲得至高權力。此事的幫兇包括一味造神的新聞媒體、紀錄片工作者，這些促成霍斯獲得虛名的人，恐怕都得負上同等責任。

雖然僅以「血統論」斷人後路當然也不盡公允，但是像這樣靠著操縱人心、捏造形象來取得成就的人，並不是第一個，恐怕也不會成為最後一個。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航