台灣資通訊科技援外：協助友邦建立天災檢測與森林生態監控系統

文：黃勝雄博士（財團法人台灣網路資訊中心董事長暨執行長）

今日世界區域嚴重發展不均，人類面臨貧窮、飢餓與疾病的威脅日益嚴峻。全球發展失衡現象成為各國必需積極面對與解決的議題。最重要的方案即是推動多邊或雙邊國際援助合作，改善開發中國家環境，促進健康衛生，提升生活水準。

我國長期參與國際援助合作，為有效提升友邦發展，我國成立「財團法人國際合作發展基金會」（國合會），加速國際合作發展。

隨著台灣資通訊產業的起飛，我國援外任務從農漁牧、衛生醫療、基礎建設等領域逐漸擴展至資通訊。這趨勢除了符合友邦發展需求，也使我國具優勢產業能量輸出到國際。

展望未來，新興技術方面可關注物聯網、大數據、人工智慧等關鍵數位技術與產業整合發展；業務創新方面可整合國內外機構資源，運用資通訊技術促進國際合作計畫；永續發展方面，聯合國2015年提出「永續發展目標」倡議全球環境永續發展，資通訊科技在永續發展方向扮演不可或缺角色，台灣應發揮資通訊優勢，與國際共同合作促進經濟成長、社會發展與環境保護，營造一個公平、公正、包容的世界，作為台灣未來的使命與方向。

一、永續發展目標

今日社會發展迅速，全球區域發展不均情況仍相當嚴重，高度發展國家不斷擴大都市規模導致資源過度消耗；此刻全球仍有許多地區人們持續面臨貧窮、飢餓與疾病的威脅。

全球發展失衡現象已成為全球各國必需面對與解決的議題，聯合國因此於2015年提出永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。永續發展目標主要涵蓋經濟成長、社會進步與環境保護三方面，及17項核心目標。（註1）

聯合國永續發展目標（UNDP, 2020）

無論是已開發國家或開發中國家，全球面臨的問題皆息息相關，沒有任何國家可以置身度外，在永續發展方向上所有國家都應攜手合作共同努力。建立全球各國夥伴關係是永續發展目標關鍵成功要素，尤其是高度發展國家更應引領趨勢建立國際夥伴關係，在全球夥伴關係中採取行動，解決全球面臨之問題以達到永續發展的可能。

二、資通訊科技與永續發展

台灣雖非聯合國一員，但作為國際社會一份子，台灣在國際援助領域從未缺席。自第二次世界大戰以來，我國投入國際援助工作已經超過一甲子，在政府參與國際社會活動往往受到對岸打壓的背景下，國合會作為代表政府執行國際合作任務所承擔的責任更為重要。

國合會協助友邦執行國際合作計畫，包含農漁畜牧、醫療衛生、中小企業、職業訓練、到縮短數位落差等不同領域範疇。執行方面國合會藉由對合作國家的資金融通、技術輸出和人才培育來參與國際社會建設工程，並將台灣在農業、中小企業、醫療、資訊、教育等領域的專業技術與經驗，協助國際友邦建置基礎設施、培育專業能力、整合有限資源讓援外工作發揮更大效能。

國合會在資通訊領域之推動計畫相較其他領域起步較晚，然而隨著各國在資通訊服務需求增加及台灣既有優異的資通訊科技能量，近年來資通訊國際合作計畫反快速發展。

資通訊科技對產業的影響是全面性的，資通訊科技往往擴散在其他不同的領域，我們由國合會之國際資通訊合作計畫可以觀察許多資通訊科技跨領域整合的案例，在環境監測方面，我國協助尼加拉瓜使用衛星科技地理資訊系統（Geographic Information System, GIS）推動環境保護，及協助中美洲國家利用衛星影像與變遷分析資料，掌握國土變化與水質監測等。

在環境保護及氣候變遷面，我國協助宏都拉斯導入衛星資訊與林業管理技術，提升森林資源管理與建立早期蟲害預警機制，及協助貝里斯導入資通訊科技建構水災早期預警機制等；在交通管理方面，我國協助貝里斯導入交通監理技術平台，提供電子化交通監理服務及優化交通監理機制等。

這類跨領域整合計畫，國合會參與者深入分析開發中國家問題需求，以資通訊科技研議可行的解決方案。這種以服務導向的設計方向，不僅有效解決開發中國家遭遇的問題，也使得創新技術構想能夠在不同領域實踐。對台灣以及國際合作計畫參與國家都是重要的學習歷程，計畫產生的效益往往帶動更好的經濟產出及創造更高的社會價值。

三、資通訊科技援外

我國人才與技術具有優異國際競爭力，企業家充滿冒險精神，以有限資金到全球尋找商機。拉丁美洲與加勒比海地區雖距離台灣遙遠，但臨近美國、加拿大主要市場，我國於拉丁美洲與加勒比海地區邦交國勞動力與原物料充足，同時與歐美等國簽有自由貿易協定，對尋求國際發展機會的國內廠商具有投資商機。

我國與加勒比海地區友邦長久以來維持良好邦誼，國合會在加勒比海地區農業、醫療領域有長期國際合作經驗與豐碩成果。（註2）

2000年後網際網路應用服務崛起，資通訊領域技術迅速發展，加勒比海地區的資通訊服務需求隨著網際網路發展趨勢逐步成長。時值我國政府推動電子化政府技術與服務，孕育豐富的電子化政府經驗與發展能量。國合會因應國際友邦資通訊需求，整合我國產業發展能量，規劃具體國際資通訊合作推動方案。

我國與加勒比海地區邦交國於2006年首次簽訂資通訊合作計畫，參與國家包含聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、聖露西亞及聖文森國。加勒比海地區資通訊合作計畫成為國合會國際資通訊合作計畫的首例，也是友邦對我方資訊服務能力的肯定。

在加勒比海地區資通訊合作計畫中，國合會協助夥伴國建立國家電子化政府資通訊科技（Information and Communication Technology, ICT）中心，提升友邦政府行政效率與國家競爭力。ICT中心並作為電子化政府策略中心及電腦學習教室，友邦培訓人員亦在此接受專業電腦培訓，除了落實電子化政府運作能量，也縮短友邦數位落差。

在國合會的規劃管理下，國內業者透過本計畫參與夥伴國資通訊建設，擴大我國資訊產業國際商機並輸出資訊產業服務能量。（註3）有了加勒比海地區資通訊合作計畫成功經驗後，國合會構思將本計畫成功案例移轉到鄰近相同需求的其他國家。

很快地國合會在2011年與聖文森國合作啟動「聖文森國資通訊技術合作計畫」，本計畫協助聖文森國建立資通訊科技中心，作為電子化政府策略中心及電腦學習教室，並建構2套電子化系統。除了有助消弭數位落差，也深化數位能量及電子化政府運作能力。

為加速成功經驗的移轉，國合會同時與貝里斯及聖露西亞研議資通訊國際合作可行性，並在2013年分別與貝里斯及聖露西亞簽訂國際資通訊合作計畫。在貝里斯資通訊計畫方面，協助貝里斯進出口貿易資訊電子化，包含「貨物進出口審核系統」與「線上申請進出口服務系統」。貝里斯參與部會包含林業局、漁業局、農業部、動植物檢疫局、標準局與海關。本計畫協助貝里斯進出口主要部門實施流程重整及資訊電子化，完成關貿單一窗口電子證照簽核系統。

在「聖露西亞資通訊計畫」方面，本計畫協助聖露西亞政府建置電子公文系統（e-Document），包括電子公文製作、交換與歸檔子系統。以國家資通訊辦公室（National Information Communication and Technology Office, NICTO）為主要試辦點進行系統建置。本計畫亦將資通訊人才培育列為計畫重點，傳承資通訊經驗並將電子公文推動到其他機關。

聖文森國資通訊中心｜Photo Credit: 國際開發援助現場季刊

四、衛星地理資訊科技援外

在衛星影像監測技術方面，由於人造衛星科技的成熟，科學家利用衛星進行宏觀的地面觀察。衛星觀測不受地形阻隔的優勢，使衛星影像提供豐富資訊，有助於學術研究、產業應用及政府決策參考。

我國於1980年成立國家太空科技發展長程計畫規劃小組，擬訂長期太空發展計畫，並由國科會設立「國家太空計畫籌備處」，負責執行太空計畫，並參與科學衛星環境觀察監測，累積豐富的太空工程技術與衛星監測能量。（註4）

尼加拉瓜受地理位置、地質特性與氣候變遷影響，受極端氣候及自然災害危害甚鉅，是中美洲脆弱度最高的國家之一。國合會深入研究後，了解衛星觀測技術有助於減緩尼國自然災害。我國在太空科技與衛星監測具有豐富經驗與技術，因此尼加拉瓜在2009年與國合會簽署「運用地理資訊系統加強尼加拉瓜環境永續合作計畫」。本計畫包含全國保護區常態性監控、

天然災害受災區緊急性監控、地理資訊系統暨遙測技術在職訓練等。這也是我國首次將衛星監測技術輸出到國際，不僅協助友邦有效監測地理資訊降低自然災害的危害，我國優異的科技能力也再次受到國際肯定。

有了尼加拉瓜地理資訊系統成功經驗，國合會持續將技術能量輸出到其他友邦，整合鄰近國家需求擴大為區域型國際合作計畫。2014年我國與尼加拉瓜、宏都拉斯及薩爾瓦多共同簽署「中美洲地理資訊系統應用能力提升計畫」。（註5）

本計畫利用即時衛星影像與變遷分析資訊，協助中美洲友邦政府單位擴大地理資訊系統之應用服務，以達到各單位圖資整合之目標。內容包含強化自然保護區或重點區域之環境監測，由我國提供衛星影像協助合作國家掌握國土變化情形；使用衛星影像輔助水質監測；培育地理資訊系統技術人才並移轉衛星影像應用技術予參與國家。

基於衛星影像的豐富資訊，衛星影像監測新的應用服務也不斷發展。我國除了具備關鍵技術外，也充分掌握這個發展趨勢，厚實我國在衛星影像監測領域優勢。

宏都拉斯森林面積11萬平方公里，森林覆蓋率55％，但宏都拉斯森林易受到病蟲害，如何早期觀測預防蟲害，維護森林生態系統長久發展是宏都拉斯重要政策方向。國合會與宏國深入討論此需求，並設計導入衛星觀測技術改善蟲害情形，終於在2018年與宏都拉斯簽署「宏都拉斯森林蟲害管理計畫」。

該計畫運用衛星技術監控宏國森林狀況；建立早期蟲害預警機制，以推斷蟲害狀況；協助宏國建立良好的森林管理計畫；及建構資訊化平台即時回報與監測蟲害。在完備森林健康、蟲害管理標準化作業模式及導入決策支援系統後，本計畫預期將可縮短80％森林蟲害發生之應變時間。

國合會運用GIS協助宏都拉斯監控森林狀況｜Photo Credit: 國際開發援助現場季刊

五、未來展望

（一）新興技術

物聯網（Internet of Things）技術是由實體物體，例如汽車、機械、家電等裝置，經由嵌入式感測器或「應用程式介面」（Application Programming Interface, API）連接網際網路，達到物件與物件、人與物件、人與人資訊交換與傳遞。物聯網除裝置與裝置信息傳遞外，應用服務涵蓋範圍相當廣泛，例如車聯網、智慧農業、穿戴裝置、智慧家電等。

大量裝置連接產生大量資料數據的遞送，大數據（big data）技術可以彙整這些大量資料，經過分析產生決策資訊，大數據應用包含感知網路、交通運輸管理、金融風險分析、醫療分析等。近年來，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術發展迅速，特別需要大量資料的機器學習技術，電腦有能力在巨量資料中萃取出複雜規則，再利用這些規則模擬類似人類智慧行為。人工智慧應用包含臉部辨識、自駕車、無人機、智慧醫療、疾病預測、流行病源基因演化路徑等。

物聯網、大數據、人工智慧等新興技術對未來資訊社會發展具有重要意義。包含自駕車、智慧醫療、疾病預測、風險預測等應用服務都是經濟社會重要應用服務。新興技術除了歸因於資訊科技的演進外，另一個重要因素為網際網路龐大資料正是孕育這些新興技術重要的驅動力。

這些新興技術並非在封閉實驗環境獨立開發，而是與全球數位環境高度融合的持續演化技術。它們將隨著全球網路與應用領域成長而擴展，成為多領域關鍵數位環境不可或缺的元件。無論是農業、公共衛生、醫療、氣候變遷、防災等產業，未來都將持續導入物聯網、大數據、或人工智慧技術，促進產業發展進而提升社會價值。

（二）業務創新

我國國家實驗研究院（國研院）轄下共有8個國家級實驗研究中心，國研院為我國重要研發平台與技術服務中心。國合會為呼應全球永續發展目標需求，加速發展進程與科技應用，於2020年3月與國研院簽署合作備忘錄，共同推動我國跨領域的援外發展計畫。

未來雙方將借重彼此優勢強項，在衛星遙測、地震防災、海洋及森林保育、碳計算、高速網路及物聯網等議題進行合作，以回應我國友邦及友好國家的各項需求，推動達成聯合國永續發展目標，讓世界看到台灣。（註6）

今日全球暖化日益明顯，劇烈天候日漸頻繁，經濟、社會及環境是否有足夠的韌性以因應變異氣候的衝擊是國家發展重要政策。導入新科技以因應全球氣候變遷已經是無可避免的方向，對於協助開發中國家的國際合作方向，對社群文化的理解也是新科技移轉過程重要的一環。

國合會與泛美發展基金會（Pan American Development Foundation, PADF）在貝里斯共同合作計畫，運用地理資訊系統技術，協助貝里斯聖伊格納西奧市（Santa Ignacio）以及聖依倫娜市（Santa Elena）進行水患治理，除了建置水災早期預警系統與防洪設施外，也藉此整合國家災害防救體系，貝國政府將能縮短災前反應時間，加速救災與應變速度。資通訊科技的導入強化國家災害防救體系，減少因災害導致人民生命與財產損失。

這些成功案例說明，整合國內外機構專業能力與資源，運用資通訊技術不僅可以促進國際合作計畫發展，並能強化經濟、社會及環境韌性以因應變異氣候的衝擊。不同機構專業能力互補與資源整合可作為國合會業務創新發展方向。

（三）永續發展

聯合國永續發展目標與每個人、每個組織、每個國家息息相關，沒有人能置身事外。氣候變遷、節能減碳、生物多樣性等，這些全球性的議題影響著全體人類社會的永續發展，即便台灣非聯合國會員，同樣可以將永續發展理念落實到社會。消除貧窮是當前全球面臨的最大挑戰，解救人類脫離貧窮與飢餓是當務之急。全球區域發展不均，透過建立全球夥伴關係，推動國際援助方案是最有效的策略。其中非洲國家、內陸開發中國家及小島開發中國家面臨的挑戰尤為嚴峻。

網際網路過去幾十年間不斷地成長，資通訊科技更是快速的發展。資通訊科技演進及網際網路普及無時無刻地影響著經濟與社會發展。全球在推動永續發展方向仍存在許多挑戰，而資通訊科技就是克服這些挑戰的關鍵因素。（註7）放眼未來一甲子，我們相信永續發展的方向仍將與資通訊科技的發展息息相關。

資通訊科技擁有巨大的潛力足以改變人類未來生活，因此資通訊科技幾乎成為聯合國永續發展目標無法分割的一部分。各國亦努力思考如何利用資通訊科技解決永續發展目標面臨的問題。

舉例而言，在目標3良好健康與福祉方面，接取健康資訊可提供優質健康服務；在目標4優質教育方面，建構資通訊科技可實現遠距教學；在目標5性別平等方面，培訓女性資通訊技能與素養可擴大連結女性社群、有效協助女性投入電子商務市場；在目標9工業、創新與基礎建設方面，普及網路接取可有效促進產業創新；在目標11永續城市和社區方面，建築導入資通訊科技可有效管理能源、交通與醫療導入資通訊科技提供相關服務；在目標13氣候行動方面，採用資通訊科技可蒐集氣候資訊，分析及未來氣候預測等。（註8）

過去一甲子台灣一步一腳印參與國際援助，這些投入國際社會建設的努力和成果，讓全世界認識台灣可以對國際社會做出貢獻。

最近幾十年資通訊科技已經對經濟和社會產生巨大影響，推動永續發展目標的方向仍充滿挑戰，資通訊科技在這方面仍需要投入更多努力，改善全球利益發展不均情況。台灣具備優異的資通訊科技能量與完整的產業供應鏈，我們應發揮資通訊領域優勢，勇敢面對永續發展的挑戰，與國際友邦建立堅實的夥伴關係，共同合作促進經濟成長、社會發展與環境保護，營造一個公平、公正、包容的世界，這也將是台灣未來一甲子的使命與方向。

註釋

本文經《國際開發援助現場季刊》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航