南投縣長林明溱欲自行採購疫苗，上海復星醫藥代理的「復必泰」有何問題？

台灣近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情擴大，民眾施打疫苗的意願也大幅提升，政府正積極向外尋求疫苗供應。對此，南投縣長林明溱公開表示，希望動用地方政府第二預備金2500萬元，採購上海復星醫藥公司代理的30萬劑輝瑞BNT疫苗——復必泰。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，若中國方有心要賣疫苗給台灣，就得主動申請藥證。而復必泰本身也遭指揮官陳時中質疑，中國目前為止沒有核發藥證、更沒有在施打，本身廠牌不知道有什麼問題。

地方要求自購疫苗，莊人祥：先申請藥證

林明溱25日公開表明，欲動用2500萬元的第二預備金，透過代理商上海復星醫藥採購30萬劑輝瑞BNT疫苗。林明溱隨即在今（26）日早上行文指揮中心，強調撇除政治因素、以救人為優先選項，並呼籲中央開放給地方政府自行購買疫苗。

除此之外，根據《自由時報》報導，前金門縣副縣長、現任新黨主席吳成典24日表示，他已經和中國聯繫，中國願意提供10萬劑免費的國產COVID-19疫苗，讓金門縣全體縣民施打，只是金門縣長楊鎮浯對此並不堅持，至今還沒有下文。吳成典強調，若金門縣縣民施打疫苗，就不用封島，地方也無須對抗中央。

針對地方要求進口疫苗的問題，指揮中心發言人莊人祥昨（25）日就已回應，若中國方有心要賣疫苗給台灣，就應主動向台灣申請藥證，而非只是在媒體上放話。

副指揮官陳宗彥今日上午也重申，若要進口疫苗，必須由正式代理廠商提出疫苗廠資格、品質證明等資訊，才能申請藥證，經衛福部食藥署核可後，由正式代理商進口，避免疫苗進口後產生不良反應，影響民眾的施打意願。

國台辦回應中國疫苗問題：「應盡快去除人為政治障礙」

林明溱欲引進上海復星醫藥的輝瑞BNT疫苗，國內指揮中心以須申請藥證為由回應。對此，《人民網》報導，在國台辦今早舉行例行的記者會中，發言人朱鳳蓮不僅宣稱台灣有近半民眾願意接種包含中國疫苗的合格疫苗，更表明國台辦樂見並願意提供幫助，唯相關技術、程序上的具體事宜，應直接詢問復星集團。

此外，在談到中國有單位願意捐贈疫苗的問題時，朱鳳蓮指出：「當務之急是盡快去除人為政治障礙」，隨後也解釋：「台防疫部門負責人利用不同藉口阻止台灣同胞獲取大陸疫苗，這是大陸疫苗輸台的最大政治障礙，更是對廣大台胞盡快擺脫疫情困擾的最大政治障礙。」

林明溱欲引進的「復必泰」疫苗相關爭議

林明溱所想引進的這批疫苗，是由上海復星醫藥代理、美國輝瑞藥廠與德國BioNTech醫藥公司所共同研發的mRNA疫苗，又被稱為復必泰。

根據《香港01》報導，復必泰在3月24日曾因包裝瑕疵而被供應商收回，港府也宣布停止接種，並在下一批復必泰由德國運抵香港後恢復施打。

根據《NOWnews》報導，陳時中指出，中國目前為止沒有核發BNT或是復必泰的藥證，更沒有在施打，其本身廠牌不知道有什麼問題。行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧則在臉書透露，復必泰目前僅銷售至港澳，尚未經過中國藥監局審批通過。

此外，林明溱宣稱將以2500萬元購買30萬劑復必泰疫苗，蔡培慧質疑，平均1劑80至83元的價格約為市價十分之一，「買得到嗎？」而根據《路透社》21日的報導，輝瑞公司的董事長艾伯特・博爾拉（Albert Bourla）曾表示，目前其疫苗在較富裕國家的價格約為20美元，約為新台幣556元。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺