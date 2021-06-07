《貿易的取捨》：阿拉伯之春給威權國家的警訊：不要指望經濟進步可以換得權力永續

文：丹尼．羅德里克（Dani Rodrik）

獨裁的代價

民主退化顯然會損害人權和公民自由，也會損害經濟表現，雖然後一種代價比較不明顯。

一國的政治與經濟前景的關係，是社會科學中最基本和學者最用功研究的課題之一。哪一種模式比較有利於經濟成長：強而有力的掌權者引導經濟發展，不受政治競爭壓力影響；還是多元的利益集團互相競爭，培養對新思想和新政治參與者的開放態度？東亞的例子（韓國、台灣和中國）看來暗示，答案是前者。但若是這樣，我們要如何解釋富裕國家幾乎全都是民主國家（全靠天然資源致富的國家除外）？政治開放是否應該先於經濟成長，而非經濟成長之後才開放政治？

如果看系統性歷史證據而非個別案例，我們會發現，威權主義對促進經濟成長沒什麼作用。經濟得以快速成長的每一個威權國家背後，都有好幾個經濟失敗的威權國家。每一個像新加坡李光耀這樣的領袖背後，都有許多像剛果蒙博托（Mobutu Sese Seko）這樣的人。在長期經濟成長和另外幾個重要方面，民主的表現都優於獨裁。以經濟週期的起伏衡量，民主體制可以造就穩定得多的經濟。此外，民主體制也比較有能力調整適應外部經濟衝擊（例如貿易條件惡化或資本流入忽然中斷）。民主體制促成對國民健康和教育（或人力資本）的更多投資，也能創造比較公平的社會。

相對之下，威權國家最終將製造出一如其政治體制那麼脆弱的經濟體。它們曾經展現的經濟力量有賴個別領袖的能力，或有利但短暫的情勢。它們無法期望自己在經濟上持續創新，或是取得領導全球的經濟地位。

乍看之下，中國似乎是個例外。自一九七○年代末毛澤東的災難性實驗結束以來，中國表現極好，創造了速度空前的經濟成長。雖然地方層面某些決策已經民主化，中國共產黨仍牢牢控制國家政治，而中國人的人權也頻頻受侵犯。雖然中國經濟快速成長，但該國目前仍是相對貧窮的國家。中國未來的經濟發展，頗大程度上取決於該國政治體系能否開放競爭，一如它開放經濟那樣。如果沒有這種轉型，中國缺乏表達和組織異見的制度化機制，最終將產生超乎政權鎮壓能力的衝突。屆時政治穩定和經濟成長均將受損。

不過，中國和俄羅斯仍都是強大的經濟體。它們的例子可能影響其他國家的領袖，使他們以為自己可以追求經濟崛起，同時在國內收緊對反對派的控制。

例如在近年之前，土耳其——中東地區崛起中的經濟大國——看來勢將成為區內唯一的穆斯林民主國家。在他的第一個總理任期內，艾爾多安放寬了對少數族裔庫德人的一些限制，並且推動改革，使土耳其的法律制度向歐洲標準靠攏。

但自二○○○年代末以來，艾爾多安及其盟友發起一場幾乎不加掩飾的運動，威嚇反對派， 同時鞏固政府對媒體和公共機構的控制。起初他們捏造煽動恐怖活動和策劃政變的罪名，監禁了數以百計的軍官、學者和新聞工作者。艾爾多安與前盟友——葛蘭（Fethullah Gulen）的追隨者——分道揚鑣之後，獵巫行動就轉為以這些前盟友為目標，尤其是在二○一六年七月的政變失敗之後。超過十萬名公共部門的員工遭開除，而土耳其也成為囚禁最多新聞工作者的國家。土耳其快速淪為威權國家，嚴重損害該國的經濟前景。這將腐蝕土耳其的政策制定品質，同時損害該國追求世界經濟地位的努力。

外部觀察者和金融市場並非總是能好好理解這種政治動向。土耳其政局顯然轉壞很久之後，該國仍得到許多西方專家和新興市場分析師的讚賞。

巴西的經歷提供了一個截然不同的例子。巴西的貨幣自二○一四年中以來重挫，情況遠比其他新興市場貨幣嚴重，主要受巴西爆出重大貪腐醜聞影響。巴西檢察機關揭露了一個牽連甚廣的收取回扣計畫，國營石油公司巴西石油（Petrobras）位居中心，涉及公司高層、國會議員和國家官員。因此，金融市場為之震動看來是很自然的事。

但是，自從貪腐醜聞曝光以來，我們看到的是巴西法律與民主制度的非凡力量，而非其弱點。負責該案的檢察官和法官能夠履行職責，雖然羅賽芙（Dilma Rousseff）政府本能地企圖破壞調查。而種種跡象顯示，調查遵循正當的司法程序，並未被用來促進反對派的政治議程。在司法部門以外，包括聯邦警察和財政部在內的許多機構也參與其中，協調工作。一些重要的商人和政客入獄，包括執政工黨前司庫。

理論上金融市場應該是向前看而非向後看。其他新興經濟體的貪腐問題並不比巴西輕微，而如果我們能好好比較巴西與這些新興市場的經歷，巴西的地位應可提高。

回到土耳其，那裡的貪腐觸及更高層，而且比巴西更普遍。外洩的電話通話顯示，艾爾多安及其家族和數名政府部長直接涉入嚴重的貪腐，利用與伊朗的貿易和營建案牟取厚利。政府採購長期被用來圖利政客和他們的商界友人，在土耳其是公開的秘密。但如今坐牢的是調查艾爾多安貪腐嫌疑的警官。支持調查的媒體已被政府勒令停業和接管。艾爾多安表示，那些警官是葛蘭的追隨者，他們的調查是出於政治動機，是為了趕艾爾多安下台。兩者很可能都是真的，但都不是政府可以公然違法壓制貪腐指控的理由。

土耳其的制度正陷入困境，而這將使復甦變得非常困難。另一方面，巴西的政治制度將變得更強大，儘管該國短期內付出了更大的經濟代價。

經濟發展能否造就良好的政治？

如果我們換個方向看經濟與政治的關係，那又如何？

二○一○年，就在阿拉伯之春爆發前夕，聯合國發表了它第二十年的《人類發展報告》（Human Develepment Report）。最令人意外的，可能是中東和北非穆斯林國家的出色表現。例如衡量之前四十年人類發展指數的進步程度，突尼西亞在一百三十五個國家中高居第六位， 表現優於馬來西亞、香港、墨西哥和印度。埃及也不是落後很多，排在第十四位。

人類發展指數衡量一國在經濟成長、國民健康和教育方面的成就。埃及和突尼西亞在成長方面表現不錯（尤其是後者），但它們真正出色之處，是在那些較廣泛的指標上。突尼西亞人均預期壽命達到七十四歲，高於比該國富裕一倍的匈牙利和愛沙尼亞。埃及六九％的兒童在學，與富裕得多的馬來西亞相若。這些國家顯然可以提供不錯的社會服務，也可以將經濟成長的好處廣泛分配給國民。

但這一切最終似乎都不重要。借用霍華德．貝爾（Howard Beale）的話，突尼西亞和埃及的人民對他們的政府極度憤怒，而且到了不願再忍受的地步。如果突尼西亞的班阿里或埃及的穆巴拉克期望可以利用經濟利益換取政治支持，他們一定非常失望。

二○一○年是阿拉伯世界多事的一年，其教訓之一是經濟好不代表政治也一定好，兩者可以分道揚鑣相當久。沒錯，世上的富裕國家幾乎都是民主國家。但在數十年的時間裡，民主政治既非經濟發展的必要條件，也不是充分條件。

雖然突尼西亞、埃及和許多其他中東國家在經濟上大有進步，但至二○一○年，它們仍是威權國家，由權貴小圈子統治，貪腐、侍從主義和裙帶關係盛行。這些國家在政治自由和貪腐程度方面的世界排名，與它們在發展指標上的排名形成鮮明對比。自由之家的報告指出，在茉莉花革命爆發前的突尼西亞，「當局繼續騷擾、逮捕和監禁新聞工作者與部落客、人權活動人士和政治反對派。」

國際透明組織（Transparency International）二○○九年的調查顯示， 埃及政府的清廉程度在一百八十個國家中居第一百一十一位。當然，政治好也不代表經濟一定好：印度自一九四七年獨立以來就是民主國家，但該國要到一九八○年代初，才開始擺脫它非常低的「印度成長率」。

第二個教訓是：經濟快速成長本身無法換來政治穩定，除非當局也容許政治制度同樣快速地發展和成熟。事實上，經濟成長本身會產生社會和經濟動員，而這是政治不穩定的一個重要根源。

如已故政治學家杭廷頓（Samuel Huntington）逾四十年前指出：「社會和經濟方面的變化——都市化、識字率提高、教育改善、工業化、大眾媒體擴張——導致政治意識擴張，政治要求大增，政治參與擴大。」 如今加上推特和臉書之類的社群媒體，經濟快速變化引發的動盪力量可能變得勢不可擋。社會動員與政治制度素質之間的缺口擴大時，這種力量至為強勁。一國的政治制度如果成熟，制度將結合調節、回應和代表等手段，回應來自底層的要求。政治制度如果不夠成熟，則會將民眾的要求拒之門外，期望那些要求自行消失，或是經濟進步消弭各種不滿。

但中東的事件充分證明第二種模式十分脆弱。突尼斯和開羅的抗爭者並不是抗議欠缺經濟機會或社會服務不佳。他們聯合起來，是反對一個他們認為孤立、專制和腐敗的政治體制，反對一個不容許他們有足夠發言權的體制。

有能力處理這些壓力的政治體制，不一定是西方意義上的民主體制。我們可以想像世上有一些政治制度可以靈敏地回應民眾的要求，但並非透過自由的選舉和政黨之間的競爭來運作。有些人會指出，阿曼和新加坡就是國家經歷快速的經濟變化但仍可維持威權政體的例子。或許是。但長期而言，真正能證明自身效能的政治體制，只有西方那種民主制度。

說到這裡，我們要講回中國。在埃及民眾抗爭的高峰期，中國人在網路上搜尋埃及或開羅，無法得到任何結果。中國政府顯然不希望本國人民了解埃及的抗爭並產生錯誤的想法。在一九八九年天安門廣場運動仍歷歷在目的情況下，中國領導層亟欲防止事件重演。

當然，中國不是突尼西亞或埃及。中國政府已試驗過地方民主，並努力打擊貪腐。儘管如此，過去十年抗爭仍蔓延。二○○五年，中國發生了八萬七千宗政府所稱的「突發群體事件」。中國政府此後不再公佈相關統計，這可能意味著此後情況惡化了。中國的異議者不顧危險挑戰共產黨的權威。中國領導層賭的是生活水準和就業機會迅速改善，將能使社會和政治壓力保持受控。這正是為什麼北京如此渴望維持相當高的經濟成長率，不惜刺激信貸以促進公共和民間投資。

但阿拉伯之春向中國和世界各地其他威權國家發出了一個重要訊息：不要指望經濟進步可以換得權力永續。

正統自由政治的替代品？

本章討論的事態發展，尤其是過早去工業化的事實，意味著開發中國家將很難建立自由民主體制。我們能否找到通往自由民主體制的其他途徑，既不仰賴大規模的工業化，也不必先經歷自由主義的洗禮？或許現今的開發中國家仍可實現自由民主，雖然它們必將走一條不同的路。

容我以經濟改革作類比。格先克隆（Alexander Gerschenkron）有個歷久彌新的見解：經濟發展的後來者必須仰賴的制度，與工業化先行國家證實有效的制度相當不同。開發中國家已一再證實，事實正是如此。經濟成長奇蹟並非發生在政策制定者盲目模仿西方國家政策和制度安排的地方，而是發生在決策當局精心制定符合自身情況安排的地方。中國是這方面的高手， 但韓國、台灣和模里西斯其實也是這樣——它們早年都採用了非正統發展策略。如我們迄今一再看到，市場經濟容許各式各樣的制度可能性。

政治改革是否也有類似的可能？如果不採用西式制度（例如獨立的司法系統或政教分離），是否也有可能達到類似自由民主的結果（法律面前人人平等）？

我們來看黎巴嫩在一九七五年爆發內戰之前的體制。該體制一九四三年依該國穆斯林與基督徒社群之間的協定建立，在某些方面看來與自由體制截然相反。該體制並非無視宗教差異， 而是明確地按宗教派別分配公職。在政治系統的最高層，總統由馬龍派基督徒出任，總理是遜尼派穆斯林，國會議長則是什葉派穆斯林。這種原則向下延伸至其他政府職位。只要該體制保持穩定，外界就視黎巴嫩為中東這個極度缺乏自由政治的地區的民主典範。政治學家視它為自由民主國家，一如奧地利和瑞士。這是一種非自由的安排，但產生了自由的結果。

開發中國家難以維持自由體制的一個重要原因，是它們欠缺制衡權力的媒介。民選政府可以為所欲為，而如果法院或媒體擋住政府的路，政府可以輕易操縱它們。柯利爾（Paul Collier）暗示，有個重要且強大的組織可以制衡民選政府，那就是軍方。如柯利爾指出，軍方往往是唯一訓練有素、能者領導的組織，具有一種團隊精神，傾向維護整個國家的利益，而非偏袒特定種族或宗教群體。因此，在司法系統無法充分發揮制衡作用的國家，軍方或許可以約束民選政府。

當然，這種安排充其量是利害參半。其利弊在土耳其顯而易見。一方面是軍方在它強大的時候，確實阻止了某些宗教派別的參政團體主導政局。軍方也確實促進了一種程序性法律主義（procedural legalism）和法治——甚至當政府在徒具形式的一連串審訊中利用同樣的法律工具對付軍方時，軍方也屈服而非採取被視為違法的行動。與此同時，軍方也有其不寬容的意識形態：對觀察敏銳的穆斯林或庫德民族主義者來說，土耳其共和國稱不上是自由的。此外，軍方頻頻干政，也阻礙政黨長期制度化，使國家難以發展出一種政治妥協和節制的文化。

至於第三個例子，我們來看中國政治體制未來的可能發展方向。這個國家是否可能在共產黨維持壟斷地位的同時，發展出一種比較自由的體制？我們可以設想一種新加坡模式的擴大版——政治競爭在主導政局的政黨中發生，司法系統可以有效地貫徹法治。我們不難想出很多理由，有力地說明這種模式為何未能達到我們在西方習以為常的自由民主標準。但一如中國不完善的市場經濟體制，結果可能優於最可能出現的替代方案。

第四是有關媒體。我們習慣了視新聞自由為自由民主的必要條件。但如果一如許多開發中國家和部分先進經濟體實際出現的情況，主流媒體多數由商業集團出資和控制，而且這些集團完全無意提供公正持平的報導，那又如何？如果煽情的媒體利用和擴大認同分歧以爭取受眾， 那又如何？面對這種難題，人們通常認為出路在於促進媒體市場的競爭。但在現實中，沒有人能保證這可以解決問題。我們不能排除一種可能：西方國家無法接受、比較積極的媒體監理或許可以產生比較好的結果。

一如我始終主張，支撐市場運作的制度可以有多種不同的形式。我們不應該成為制度上的純粹主義者。這些因素促使我認為，支撐自由民主體制運作的制度可能也是這樣。或許自由主義也容許各種不同的制度形式。我必須趕緊補充一點：我對這一點，遠不如我對我在經濟學領域的原本觀點那麼確定。我無疑希望看到非正統自由民主體制的更多例子，然後再大力推廣該觀點。但為了對自由民主體制的前景保持樂觀，我們至少必須考慮這種可能性：上述觀點大致正確。

書籍介紹

本文摘錄自《貿易的取捨：邁向更好的全球化，我們如何重塑世界經濟新秩序？》，衛城出版

作者：丹尼．羅德里克（Dani Rodrik）

譯者：許瑞宋

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跨國組織失靈，排外政客崛起，民主政治傷痕累累，

全球經濟出了甚麼問題？

我們如何邁向更好的全球化？

哈佛大學國際政治經濟學教授，全球最敏銳的政策分析者之一：

丹尼．羅德里克，榮獲「喬治・埃克斯傑出經濟著作獎」之作

世界需要的不只是技術創新，還有政策創新！

放下全球治理的幻夢，健全的民主國家才是全球化的基石

二十一世紀初，不少趨勢家曾預言一個平坦、無障礙的理想全球化社會，這個想法如今遭到嚴重反挫。人們意識到，全球貿易中潛藏著巨大的不公，往往無法遏制貿易傾銷，也會傷害民主國家內部的社會契約，導致民主危機。

這是一本重新衡量貿易價值，重塑政治經濟學觀點之書。

羅德里克反省世界當下面臨的問題：

右派排外主義、狂人領袖，為何在世界各地崛起？

左派為何失去回應時代挑戰的能力？

民主國家如何面對全球化競爭？

能否保障公平正義的社會契約？

去工業化浪潮下，開發中國家如何轉型？

歐洲與美國各有困境，但崛起中的開發中國家真能成為世界領袖嗎？

世界需要的改變，是否會被既得利益階層封殺？

創新的政治構想，能否為國家鬆開束縛？

二十世紀的「福利國家體制」，能否轉型為二十一世紀的「創新國家體制」？

技術創新能否由國家促進？創新的利益能否輸送給整個社會？

最重要的是；世界需要的不只是技術創新，還有政策創新！

給下一個全球化盛世的遠見：

重新設計世界貿易規則！

羅德里克檢視了世界各地相互影響連結的經濟活動，包括歐元區的實驗，開發中國家的工業化、去工業化歷程等等。他認為全球化是手段，不是目的，當下世界需要更宏大的構想，進行政策創新，重新設計體制，支持一種多元的世界經濟秩序，既能保護民主國家內部的社會契約，也能讓民主國家由下而上的力量，支持更健康的全球化社會。

羅德里克提醒我們，眼前全球化雖然陷入困境，但世界經濟不是只有一種可能。人類社會曾多次在制度上重塑自身，未來也將如此。有關「我們是誰」的認知、我們認為世界如何運作的模型、我們的政策選擇，都將決定世界未來的模樣。因此，我們更加需要重塑觀點，創新下一個更好的全球化時代。這本書便是探討改變的可能。

本書特色

破除全球化迷思，重新設計下一個世代的全球化規則

經濟成長與制度理論大師，畢生學術思想精華摘要

立足實證研究，論述精彩，啟發性十足

關心未來世界政治經濟走向，不可不讀

Photo Credit: 衛城出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九