和爸媽吵架是不孝嗎？心理學家剖析青少年親子衝突的內心小劇場

採訪撰文：陳子萱｜美術設計：林洵安

青少年的親子衝突研究

親子衝突是眾多臺灣家庭的困擾。為人父母，你曾經覺得「都是為了孩子好」，最後卻不歡而散嗎？身為青少年，又是否會因為害怕「不孝」的壓力，與爸媽爭執時選擇消極逃避，從未好好訴說自己的想法？「研之有物」專訪中研院民族學研究所葉光輝研究員，他長期投入華人親子衝突歷程、孝道研究，指出衝突其實具有正面意義，若能將危機視為轉機，不但可以緩解負面情緒，也是開啟雙方對話的第一步。

親子關係好不好，爸媽、孩子想得不一樣！

「你和父母能像朋友一樣互動嗎？」葉光輝曾在大學課堂這麼問，舉手的學生寥寥可數。

三十幾年前，葉光輝擔任「張老師中心」督導時便觀察到，親子衝突是許多臺灣家庭的共同困擾。他從研究中也發現，父母、小孩對於親子關係的認知，經常天差地遠：爸媽認為自己和孩子親密無間，事實上，子女那頭卻有說不完的抱怨。

當中突顯的，正是華人傳統價值觀產生的矛盾。

俗話說：家和萬事興，臺灣老人家則愛說「囡仔人有耳無喙」（小孩子有耳無嘴），傳統文化講求以和為貴，回嘴是「沒大沒小」，隱忍才「不傷和氣」。孩子即便有不同的自我期待，在家庭孝道壓力下也可能壓抑自我，不敢正面溝通，累積無盡埋怨。而爸媽想著「我是為你好」，日日忙進忙出，最後卻被指責為直升機父母、虎爸虎媽，自然也是滿腹委屈。

葉光輝提到，華人文化重視家庭、偏向集體主義，「孝道」與「和諧」是當中兩大關鍵元素，但若缺乏對等溝通，往往也會埋下親子衝突的種子。

怨恨感是青少年的大敵

與父母、孩子吵架讓人心煩意亂，但親子衝突帶來的負面影響，可能遠比你想得更嚴重！

2013 年葉光輝團隊研究發現，親子衝突帶來的負面情緒，會造成青少年各項問題行為，而且不同類型的負面情緒會導致不同的問題行為。常見的負面情緒有：

威脅感：多數父母掌控青少年的生活資源，若爸媽常在爭執中採用撂狠話、嚴厲懲罰等手段，如「你再這樣試試看」、「以後休想拿到零用錢」，在權力不對等下可能讓孩子產生威脅感，陷入焦慮不安。

自責感：「我做這些還不是為了你！」「這麼辛苦賺錢養你，結果你這樣對我！」傳統孝道的壓力、父母不自覺的情緒勒索，會讓青少年萌生強烈愧疚，過度的自責感容易導致青少年的退縮行為、自我孤立。

暴怒感：青少年階段是情緒的暴風時期，如果孩子認為錯不在己、自尊受到打擊，在無法調節控制下，可能產生暴怒感，轉而用攻擊行為宣洩內心的失控抓狂。

怨恨感：怨恨感影響最大！當青少年長期感到委屈、冤枉、被不公平對待，或因為處處受到父母管轄、想爭取又無果，可能忿忿不平，最後選擇壓抑自己而萌生怨恨感。研究發現，怨恨感會導致最多負面行為，包括不良身心症狀、退縮、攻擊及違規等各種偏差行為。

圖│研之有物（資料來源│葉光輝）

衝突都是負面的嗎？危機也能是轉機！

找到青少年不同問題行為的根源，下一步，就有機會尋求解決之道，聽起來是親子研究的一大里程碑。但葉光輝卻停下腳步，「過往的研究思路，都是去找出衝突的傷害、怎麼避開衝突，但日常生活裡家人間發生衝突其實很正常。」

他重新思考核心問題：衝突只會導致問題行為嗎？衝突難道都只是負面的嗎？

「衝突之所以會有不良影響，是因為當我們停留在負面情緒裡，陷入不斷『反芻』而造成惡性循環，也就沒有多餘的心理能量『處理衝突』。」葉光輝點出關鍵原因。

換言之，衝突未必是破壞關係、造成親子壓力的兇手。負面情緒才是關鍵催化劑！假若沒有負面情緒「火上澆油」，衝突未必會帶來大傷害。

於是，葉光輝將問題意識從「如何避免衝突」轉向「如何面對及處理衝突」，進一步探討在衝突發生後，如何降低負面情緒的爆發。他花了兩年重新建立理論系統，找出了如何讓衝突事件不導向負面傷害的兩大關鍵。

正面看待衝突：吵架雖然討厭但有用！

首先是：個人如何看待衝突。

葉光輝解釋，吵架爭執有時不一定涉及是非，只是彼此價值觀不同、意見不一，沒有絕對的對或錯。然而，在以和為貴的文化標準下，衝突便成了「關係破壞者」，當我們總是從負面角度看待衝突，就容易將其視為壓力來源。一有意見不合就感覺自己被打壓、被否定，萌生負面情緒。

因此，葉光輝提出「功能性衝突評估」的概念，也就是個人是否能看見衝突事件的功能、正面意義。

簡單來說，如果個人能正向的看待衝突，把衝突當成對話的機會，也就更容易緩解負面情緒。

這個認知扭轉了衝突的意義。在功能性評估下，危機也能是轉機，「吵架」其實是一個相互了解的機會。

適當表達：忍耐、沉澱反思後再溝通

但是，光有正向心態也不能解決衝突。畢竟，再怎麼樂觀積極地看待爭執，爭執當下難免心煩意亂、憤怒難過。

因此第二個關鍵是：情緒產生後，個人如何排解負面情緒，之後又如何面對問題。也就是一個人的「情緒調控策略」。

葉光輝帶領的研究團隊提出了兼具歷程性與華人情緒觀的「適當表達策略」，是青少年處理親子衝突的好對策。

什麼是適當表達策略？具體來說，包含「策略性抑制」、「品味－自我省思」、「情緒表達」三個階段。

衝突爆發之際，爸媽與孩子都會感到憤怒或難過，在情緒高漲下，雙方很難達成共識。情急下脫口而出的話，往往是傷人傷己的雙面刃，這時最好先「策略性的」忍住情緒、暫時離開，彼此各退一步，也讓自己冷靜下來。

「策略性抑制」和逃避壓抑最大的不同，就是要進入下一階段。情緒慢慢冷靜後，嘗試抽離自身角度，不要一直陷入「為什麼媽媽總愛拿我跟別人比？」「為什麼爸爸都不相信我？」試著用第三人、觀察者的角度跳開反思：為什麼我會有這些情緒反應？（一聽到某個關鍵字就跳腳？特別討厭和誰比較……？）這些是不是和過去的互動經驗有關？透過體察情緒、自我省思釐清情緒的根源，有助於理解自己與爸媽的感受。

最後，不要放棄溝通！選擇適當時機，例如雙方心情好或閒暇放鬆時，主動向父母表達感受，談談自己為什麼生氣、了解爸媽的情緒，重新開啟對話。

圖│研之有物（資料來源│葉光輝）

葉光輝分析，過往西方的情緒調控研究多半強調單一策略的優劣，例如，比起強忍情緒，轉移注意比較能緩解負面情緒等。

但適當表達策略是「集合體」，也就是採用多重策略、循序漸進，呈現情緒調控的「歷程」。更重要的是，前一策略可以幫助實踐下一個策略！表達需要反思、反思需要獨處，情緒調控並不是獨立運作。

這個思維轉向，也正是情緒研究跳脫西方傳統心理學的洞見。

數據調查：採用哪種策略，親子關係最佳？

有了理論作基礎，葉光輝也進一步從實證研究確認，不同的表達策略，真的會影響青少年的親子關係和個人幸福感嗎？

葉光輝與臺大心理系博士生何文澤等人的研究團隊，以臺灣北部兩所學校高一生為受試對象，共 761 名樣本進行實徵分析。研究依照情緒調控策略量表，區分出三種青少年面對衝突的反應策略：壓抑、重新評估、適當表達。

「壓抑」偏向忍耐隱藏，好比用掩藏感受來控制情緒、生氣或傷心時不顯露出來。「重新評估」則像是轉移焦點，想一些好的事情讓心情好轉，或是改變想法（爸媽也是為我好、不參加營隊也沒什麼關係）讓自己不再那麼生氣、難過。「適當表達」策略，是經過情緒、思考轉換的歷程，再進行持續溝通，包括選擇適當時機表達感受、主動讓父母了解我的情緒。

結果如何？

在親子關係上，採取「適當表達」策略的青少年和父母關係最好，其次為「重新評估」，最差則是「壓抑」。在個人的身心適應度，「適當表達」、「重新評估」差異不大，「壓抑」型的青少年自我感覺最差。

總結來看，適當表達型的青少年，個人身心狀態、親子關係都比較好。

從質性訪談也發現，適當表達策略除了有助於理解雙方立場、訓練解決衝突的能力，青少年與父母的關係也更緊密。

圖│研之有物（資料來源│葉光輝）

華人親子衝突如何解？先別怕吵架！

綜觀東、西方文化差異，葉光輝分析，西方文化以個人主義為核心，面對衝突時習慣直球對決。相較之下，華人社會的目標則是集體主義，關係優先於個人，傾向用全觀式思維（holistic thinking）看待衝突，以「大局」、維持外在世界的和諧為重，因此常會用「忍」來因應，忍耐情緒、也忍耐對彼此的不滿，避免爭執。

「但是，避免衝突是糟糕的和諧。」葉光輝強調，純粹的忍耐僅是消極逃避、「同而不和」，表面虛假的和諧其實無濟於事。

那要怎麼達到「合而不同」的境界？

一方面，不需害怕衝突，試著看見衝突的正面意義，將危機化為轉機，這也是功能性衝突評估的能力。另一方面，要「正確的」運用忍耐策略。

華人所熟悉的忍，固然可以在衝突當下緩解彼此的情緒，但葉光輝指出，這應該只是暫時性、策略性；更重要的是在情緒冷卻後，尋找適當時機溝通。「先忍耐、後溝通」是適當表達策略的核心精神，不管父母或子女皆適用。

溝通需要同理，嘗試看見彼此的狀態與需求，並給予相應的回饋。長年研究親子關係，葉光輝溫和地提醒父母與青少年：

了解對方的需求才是真正的「關係導向」，因為關係一旦被破壞，要再重新建立就得花很大很大的力氣。

本文經研之有物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航