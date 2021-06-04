《哥，就是個狠角色》：讓小兵當天神，「毋忘在墨」的田單神操作

文：金哲毅

今晚，來個絕地大反攻！

在兩岸對峙的時代，金門做為國防最前線，處處充滿著戰爭氛圍。而在金門制高點的太武山上，有蔣介石總統巡視金門時所題下的「毋忘在莒」刻字，其用意是引用戰國時期幾近滅亡的齊國最終成功收復失土的典故，以此鼓舞國人反攻大陸的士氣。

但當我了解戰國歷史，我其實滿想吐槽這個典故引用得有些問題。因為的確齊國當時有莒和即墨兩座孤城苦苦支撐，而且莒城的領導人，正是齊國君主齊襄王；但真正逆轉的關鍵，其實是即墨城守將田單，所以如果真正要考據細節，或許當初應該寫的是「毋忘在即墨」或是「毋忘在墨」才對呀？

好的，吐槽非我本意，還是好好了解戰國時代最曲折離奇的復國戰役，以及這當中的關鍵人物田單的所作所為吧。

絕處逢生顯智勇

田單，齊國王族成員之一，他本來在首都臨淄的市場擔任官員，名聲及地位都不顯著。

當燕國名將樂毅領軍橫掃齊國之際，田單先是和族人搬遷到安平城，之後眼看燕國軍隊銳不可擋，於是田單一早就交代族人做好落跑的打算：「你們趕緊把車軸凸出輪子的地方鋸斷，並且用鐵皮包覆整個車輪。」

等到安平被燕軍攻陷，城內許多達官貴人乘車出逃，但他們的車軸太長，很容易跟其他馬車相互碰撞，沒一會兒功夫，就因車軸斷裂或是車輪破損而無法繼續前行。而田單的族人卻在混亂的車潮中順利疾馳，平安無事地逃進即墨城躲過追擊。

好不容易逃到即墨，田單馬上就收到噩耗：「即墨大夫先前領兵出戰，結果當場陣亡。」還沒等田單安頓好，又一個消息傳來：「田大人，城中軍民聽說您有先見之明，使自己跟族人得以逃出生天，大家覺得您可以信賴，一致推舉您領導大夥抵抗燕軍。」

雖然田單擁有王族身分，但僅憑著「很會逃難」這點，就可以被推舉成領導，不難推測：即墨城此時已無人才，這才急病亂投醫地找上名不見經傳的外來戶。

幸好田單的才能非同一般，新官上任的他，先將妻妾編入到軍中進行輔助性工作，自己更是親自參與到防禦工事的勞動。看到領導這麼親民敢拚，全城軍民對田單好感度不斷提升，同時挫敗了燕軍的進攻。這讓領軍的樂毅感到即墨城並不好惹，為避免徒勞無功的損失，樂毅改採包圍策略，雙方就此陷入僵持。

逆轉的心理戰術一：離間

雖然田單在危局中開始站穩腳跟，但他很快發現……軍民們戰意非常低落。

畢竟齊國遭逢前所未有大敗，加上先前即墨大夫領軍出戰又被殺個落花流水，雖然田單接任指揮後組織多次成功的守城戰役，但在損兵折將、外無援兵的情勢下，充其量只是延緩即墨城淪陷的時間，而身處長期被包圍且沒有盼望的壓力下，城內軍民自然士氣越加低落。這使田單意識到：必須先讓軍民重拾獲勝的希望。

或許是齊國國運尚未衰竭，後來燕國君主過世，新繼任的燕惠王對樂毅充滿偏見，這就給予田單可趁之機，他立刻派人散布謠言：「樂毅之所以遲遲不攻下齊國剩下的兩座城池，根本是想擁兵自重並且自立為王。要是換其他真正肯打仗的燕國將領前來，即墨城只怕早被攻破了。」

結果新繼位的燕王還真聽信謠言，竟任命騎劫替換樂毅統帥的職位，樂毅則在接到命令後，就立刻出走他國，於是田單政治逆轉路上的最強阻礙就此消失。

逆轉的心理戰術二：裝神弄鬼

之後，田單下令百姓在城內祭祀祖先（這其實是逼不得已，因為原先祭祖應該要去到城外的埋葬地，但此時即墨被燕軍包圍，所以只能在城內遙祭），估計是供品內容太豐盛，結果吸引一大堆飛鳥空降到城內啄食。

（話說我看到這段紀錄時，心裡頗為驚訝，因為在某些史料中，可是紀錄即墨被圍城五年，然而現在城中百姓竟還有這麼多餘糧可以搞祭典，究竟即墨城原先的儲糧有多麼豐富呀？）

看到成群的飛鳥一陣又一陣的飛入即墨城中，之後又在城頭盤旋圍繞（估計是還沒吃到供品的鳥，捨不得離開），城外的燕軍覺得非常詭異，城內的軍民也覺得此景甚奇，此時田單突然臨機一動地宣布：「各位，此情此景是在表示……有天神要降臨即墨幫助齊軍了！」

覺得田單的發言很逗嗎？那麼接下來發生的事更逗。因為有一名小兵竟然主動找田單說：「我就是你說的天神。」

田單聽完小兵的話，他的反應是……真的把他當神在拜。甚至廣播全城上下說：「鄉親們看！神仙真的下凡了，我沒亂蓋吧！」說完就當眾對小兵膜拜，搞得全城百姓也跟著集體膜拜。這下小兵頂不住了，找機會跟田單說：「不好意思，我騙你的，我其實根本不是神仙。」田單說：「X的！我當然知道你不是神仙！但現在你必須陪我把這個謊說到底，少在那邊跟我雞雞歪歪！」

於是田單繼續隆重包裝小兵，除了定期在人前把他當師父膜拜，還不時搞些走訪行程，讓神化的小兵去安撫悲觀的百姓，如此的「神」操作，竟也讓城中士氣活絡起來。

不過田單很清楚，謊言只能振奮一時，他必須更強烈地振奮軍民敢戰的心態，以求趁勢打破僵局。歷經多次盤算，田單決定將心理戰術繼續升級，同時在心中默念：「同胞及先祖們，原諒我必須徹底利用你們……」

逆轉的心理戰術三：損人利己

對於在城外燕軍來說，曠日持久的包圍也在消磨他們的作戰意志，陌生且充滿敵意的異鄉，使他們對於故土更加思念。與此相反的，是磨刀霍霍的燕軍主帥騎劫，他太期待透過一場大勝證明自己能力遠超樂毅，甚至成就「滅齊」的不世之功。

不知從何時開始，有股傳言在軍中逐漸流傳：「如果燕軍將俘虜的齊國士兵實施劓刑（也就是割掉鼻子），並擺出來示威；再開挖即墨城外的齊國墳墓，將齊國人祖先的遺體分屍，這樣即墨城內的軍民一定精神崩潰到無法再戰呀！」

聽聞傳言的騎劫決定迅速執行，於是即墨城外，先是出現眾多沒有鼻子的齊國俘虜，他們的臉上有著一看就令人作噁甚至還有些血淋淋的深邃大洞；之後燕國人還在城頭下剖開即墨城居民的先人棺木，對一具具遺體挫骨揚灰。

「哥！我一定為你報仇！」一個認出城下親人面孔的小兵歇斯底里地捶胸頓足。「子孫不孝呀！」看到城外墳墓區出現的濃煙，城內的平民痛哭流涕。聽到城內的齊國軍民哭的哀鴻遍野、震天價響，騎劫得意地想：「看來齊國人很快就不行了。」

同時，田單看著城內情緒崩潰的軍民，他正等待他們的反應。過一會兒，他聽到粗暴且急促的腳步聲，然後一群人衝過來向他下拜吼道：「請大人下令出戰！我等粉身碎骨也要向燕賊報仇！」

聽聞此言，田單冷靜地想：「大事成矣。」

書籍介紹

本文摘錄自《哥，就是個狠角色：不讀戰國，不知權力這樣玩！細數戰國風雲人物，誰能縱橫天下？》，平安文化出版

作者：金哲毅

「戰國」代表了周朝禮樂制度的大崩壞，「亂」正是這個時代的最佳寫照。沒有什麼仁義道德，沒有什麼永遠的盟友，面對不斷的變局與無情的背叛，更考驗領導者的能力、性格與決斷，只有努力修練成一個「狠角色」，才能在這個時代脫穎而出！

金老ㄕ繼備受好評的《被遺忘的中國近代史》三部曲之後，再次以活潑生動的筆法，透過深入剖析戰國十大名將的生平，帶你重回權力遊戲現場，看清千古不變的人性和職場的黑暗面，而也只有可以讀懂局勢、運籌帷幄的人，才能笑到最後！

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航