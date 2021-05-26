疫情重擊觀光旅遊業，第一線已撐不下去，盼政院加快紓困核定速度

本土疫情大爆發，遊樂區、風景區等全面關閉，旅行社停辦國旅業務至6/14，觀光局研擬紓困方案，將針對觀光產業進行薪資、營運、取消出團等補貼，且不再為「定額補助」，而是按照「營運衰退比例」給予紓困。

台北市旅行商業同業公會理事長強調，目前補助薪水至少提高到6成，業主補助應以租金為主，整體紓困力道都要加快。政府若不拉高紓困力道，會惡化台灣觀光旅遊產業的發展，且未來將面對人才流失的問題，對產業傷害巨大。

觀光業按「營運衰退比例」補助，取消出團也受惠

觀光局副局長周廷彰指出，因應本次疫情，觀光業紓困方案適用於旅行業、旅宿業、導遊、領隊、民宿以及遊憩業等。補助時間預計為6月到12月，分為營運薪資、取消出團等兩大類。

周廷彰強調，過去是定額補貼，也就是每一業者皆給予相同紓困金，但是本次將依照「營運衰退比例」，提供補貼，且本次一併將「取消出團」納入補助範圍。

周廷彰說明，防疫旅館補助款，自15日起已由每房上調為1000元，截至昨（25）日為止，全台防疫旅館已有19664房。

六都分別有台北市6884房、新北市1717房、桃園市2481房、台中市1510房、台南市557房、高雄市3883房，全台入住率已達54.74％，預計很快就可達到2萬房的目標。

據聞，觀光紓困方案中，營運薪資補貼的草案已出爐，其中包括旅行業員工薪資補貼，每位員工補貼4成薪資、最多2萬元；針對營業額較疫情發生前同期減少5成以上業者，按照員工人數每人每月補貼1萬元，後續細則暫待行政院核定。

觀光業應上調薪資與租金補助 否則面臨人才斷層

日前，晶華酒店董事長潘思亮指出，薪資補助應比照去年歐美作法，將補助企業員工薪資從40％提高至75％至80%；針對稅金要暫緩18至24個月；最後租金則盼房東共體時艱予以減租。

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健則強調，這波疫情相較去年更嚴重，盼政院能加快紓困核定速度，立刻為觀光旅遊業輸血，過去一整年業者已苦撐多時，恐無法再承受打擊。

吳志健表示，過去一年內，因防疫有成帶動「國旅大爆發」能夠讓業者喘一口氣，也因去年「安心旅遊政策」奏效，也適時替業者解除營運難題。

吳志健認為，但這次疫情來勢洶洶，和過去大不相同，目前補助4成薪水不夠，至少提高到6成，業主補助以租金為主，整體紓困力道都要加大。

他說明，從業人員多以底薪加獎金的方式作為整體薪資，現在因疫情慘澹業主經營已有困難，為維持不倒閉已經很吃力，更遑論發出獎金 ，因此從業人員靠著不多的底薪，事實上很難生活。

另一方面，吳志健憂心表示，以旅行團為例，分為國內和出境兩類型，受國外疫情影響，專門承攬「出境觀光」的旅行業，面臨轉型不易的困境。也就是說，一方面不能出國，又無法承接國旅業務，處境更加艱難。

吳志健指出，去年時觀光旅遊產業已有一波轉職潮。如今，又要再度面對疫情來襲，目前堅守從業的第一線人員，已經咬牙苦撐一年半，早已消耗了全部心力，若無及時雨，恐無法再堅持。

他強調，政府若不拉高補助力道，會惡化觀光旅遊業的發展，甚至引發更多的勞資糾紛，形成家庭問題造成社會不安定。另外，未來就算觀光旅遊業復甦，首要就是面對人才流失的窘境，再次呼籲政府補助要從速，一起救台灣觀光產業。

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核稿編輯：翁世航