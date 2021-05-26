國民黨主席選舉延至二級警戒後再定，江啟臣：「重點是國民黨能為台灣做什麼」

國民黨原本預計7月24日舉行黨主席選舉，但在許多中常委連署提案下，國民黨中常會今（26）日拍板決定暫緩所有選舉工作，待中央疫情指揮中心宣布疫情降到二級警戒後的第一次中常會，再討論後續選舉時程。

黨主席江啟臣今天也表示，相信大家更在意疫情中，國民黨能為台灣做些什麼，國民黨將成立「打假訊息反認知作戰中心」、「防疫應變小組」，更與14個國民黨執政的縣市首長組成「抗疫聯盟」。

江啟臣認同應調整時程：重點是疫情中國民黨能為台灣做什麼

國民黨主席預計於7月24日改選，但由於本土疫情嚴重，本來有黨內人士提出線上領表、登記，甚至是線上投票，另外也有多名中常委在今天中常會提出延後選舉的提案。江啟臣在中常會致詞時表示，對於中常委提案延後選舉，他表示贊同。

江啟臣說，許多中常委已主動提出黨職選舉延後登記選舉的提案。他除了表達贊同，更相信在疫情嚴峻下，更需要在野黨集中力量監督政府，此時此刻，相信大家更在意的是，在疫情中，國民黨能為台灣做些什麼。江啟臣也在今天宣布，國民黨將成立「打假訊息反認知作戰中心」、「防疫應變小組」，更要與14個國民黨執政的縣市首長，組成「抗疫聯盟」，用積極的作為，面對疫情下日益混亂的局勢。

江啟臣指出，黨務推動是他的職責，如何在防疫優先的前提下，做好黨務工作，完成黨的民主程序，是重要的挑戰。他已請國民黨秘書長李乾龍與提案常委預先溝通，並且由組發會針對常委的提案研議腹案，討論配套措施。期望在符合相關法令規範、配合防疫措施的前提下，透過今天的中常會充分討論溝通，調整時程，期望在疫情平穩後，順利完成黨職選舉。

江啟臣也說，台灣民主運動先驅蔣渭水曾說，「團結是我們唯一的利器」，國民黨有責任在病毒肆虐的困境中，讓黨繼續在對的改革方向中前進，讓人民看到國民黨的成長與革新，期望今天的中常會能夠凝聚彼此的共識，確保國民黨在疫情中仍然能夠堅持價值，一起努力，共同打拚。

江啟臣任期滿後該如何處理尚未討論

國民黨中常會日前通過今年黨主席選舉6月3日至4日領表、6月7日至8日登記、7月24日投開票、7月27日前公告當選名單。

王育敏在中常會後轉述，與會中常委都同意，因疫情關係應暫緩黨職選舉工作，會中決議，原公告的選務時程全部暫停，待中央疫情指揮中心宣布疫情降到二級警戒後的第一次中常會，再進行黨職選舉的討論與決定。

若選舉延後至8月底，江啟臣的主席任期已屆滿，是否延任或由中常委代理，王育敏說，沒有討論這些細節，會中的共識是現在疫情嚴峻，只要指揮中心宣布降到二級警戒，就會討論何時啟動黨職選舉時程。

江啟臣日前宣布將競選連任，其對手包括已經確定要參選的孫文學校校長張亞中，以及可能會參選的包括前新北市長朱立倫、國民黨智庫副董事長連勝文、前高雄市長韓國瑜，甚至是日前已宣布不選的趙少康。

黨主席選舉現在確定延期，領表、登記、投票等時程也暫緩、往後推遲，局勢還會出現怎麼樣變化就變得更難捉摸。

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核稿編輯：羅元祺