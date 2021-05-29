任天堂遊戲「健身環」真的有效嗎？專業健身教練這樣說

健身教練要來聊聊最近很夯，被炒超高價甚至還缺貨的任天堂遊戲「健身環」。

被稱作「阿宅的健身教練」的健身環是利用體感模式，讓你與遊戲中的人物，利用有氧訓練動作去打擊遊戲中的怪獸，將運動與遊戲結合在一起的冒險遊戲（當然廣告的新垣結衣也是不少人購入的要點 XD）。

不過身為SuperFIT專業教練，不免俗我們也要簡單聊聊，如果你選擇用「健身環」作為健身運動，可能會發生的常見的問題：

健身環真的有用嗎？

健身環本身即有一定的阻力，執行動作時需要特定地進行發力，因此得說是有一定作用的。

平時較少運動：健身還的阻力對平時沒運動的人，是一定足夠造成刺激，相信執行幾個星期後，至少也能讓身體較微緊實； 平時有「重訓」習慣：雖然比起真正的重訓，健身環強度給予的刺激是較不足的，但這代表沒有效果嗎？

答案是否定的，當平時你喜歡負點重量不愛純有氧、覺得跑步很無聊或想要補強心肺，那麼健身環的娛樂性，就可以給予滿足運動嗜好和訓練心肺的效果了（當然若是跑者想要補強心肺，那健身環的強度應該就無法滿足了。）

遊戲調整了動作的節奏，讓你在執行動作時刻意保持離心較長時間，而且遊戲強度除了一開始的選擇外，在後續的執行會依照體感反饋幫你調整強度，其實執行健身環的肌耐力跟心肺訓練，也會因強度調整出現疲勞。

健身環的效果

網路上有不少人反饋完健身環的確瘦了＿＿公斤，精神狀況也變好了之類的回應。健身環的強度調整與訓練方式的確是可以幫忙瘦身的，但針對的往往是較沒運動經驗，或是肌肉量較不足的對象。

健身環的執行方法，除了健身環本身阻力，往往都是利用使用者自體重量給予身體刺激，動作節奏較於離心收縮，以遊戲中深蹲為例，於蹲下位置停留較久，給予臀部與大腿支撐刺激，這樣的強度與方式偏向於「肌耐力」訓練。

而肌耐力，系指肌肉維持使用某種肌力時，能持續用力的時間或反覆次數，針對體力與動作持續執行上的補強。若想要有好的體態、增加肌肉，那麼適時地拿起重量會是較好的選擇。

當然健身環也能幫忙訓練心肺，遊戲中會有大量原地跑步動作，在這邊也先建議遊玩的群眾可以穿鞋子，以免大量重複墊腳尖的動作給予腳掌、足底筋膜有較大的負擔。

健身環動作的正確性

來到最重點，也是不少玩健身環的人會在意的。遊戲中畫面會有動作畫面，與訓練主要肌群位置，健身環的動作雖然都有體感幫忙偵測，但當然還是有極大可能失準。以深蹲舉例，若刻意將腳跨地較大步，或是膝蓋內夾，腰部過拱，但只要臀部位置低於膝蓋，遊戲也會給予動作過關。

Photo Credit: SuperFIT

其中也有訓練胸部動作：向下推壓 ，一項是拿著健身環用力向內壓，但執行動作當中若肩膀較為緊繃可能會造成上斜方肌的代償，可能練錯部位。

Photo Credit:SuperFIT

遊戲中一項核心訓練：提腿，手撐地抬腳，亦是需要注意肩膀聳肩代償與身體是否保持打直。

Photo Credit:SuperFIT

隨著遊戲執行，動作選項也會越多，難度越高，到後面也有瑜珈常見的「單腳抬高」，這是一項針對下半身不平衡很好的訓練動作，動作重點在於支撐腳的臀部與腿後拉伸，但也需要注意若核心背部無力可能導致動作執行時的腰椎過拱、胸椎下掉，臀中較沒力者，甚至出現支撐腳蓋旋轉等問題。

Photo Credit:SuperFIT

SuperFIT私人教練建議您，若是遇到不確定的動作，可以架設手機錄製動作影片，之後可以觀看自己動作執行，找動作比對。

官方在網路上有放上動作影片，並附註訓練目的肌群，也有運動和飲食的小知識可供參考。

每人活動度不同，動作一定會有差異，遊玩時若是遇到哪個部位痠痛與提示位置不合，可以先暫停遊戲或是換其他動作繼續，但若遊玩當下出現「立即性」或是痠痛部位會有「辣辣、刺刺」的感覺可能是急性受傷，請立刻停止，痠痛持續兩天以上、執行動作實有不舒服的情況也會建議去看醫生囉。

若關節有受過傷，在沒有專業指導確定動作正確性之前，也不建議遊玩。

所以，推薦健身環嗎？教練還是要說「吃比動更重要」

網路不少玩家反應有瘦，但不同的運動經驗與生活飲食習慣，適合他們不一定適合自己。雖然玩了健身環，但飲食上沒有特別注意，吃進去的熱量大於消耗熱量，也不一定能有瘦身效果。

那麼推薦嗎？ 還是推薦的，對平時沒有運動習慣、喜歡玩遊戲，健身環的遊戲劇情設定的確會讓人想接著玩下去，能幫助養成運動習慣，（就算遊戲已經跳出建議休息，可能還是會持續玩下一個關卡），而且假日若不喜歡出門，在家裡跑跑動動也勝於在家當沙發馬鈴薯。

除了運動動作建議找專業私人教練幫忙調整，有動作訓練目的的概念後再來執行當然可以減少受傷；飲食也是相同的，了解吃的分量與種類，安排好的減肥菜單，還有足夠的水分和休息，才能有更好更健康的身體喔。

最後強調，此篇沒有拿健身環的贊助，不是廣告，寫下這篇的時候（1月20日）健身環已經被炒到高價，不建議這時入手。僅提供多一樣運動方式。但建議任何的運動與飲食，請找專業教練與營養師詢問以免受傷或是運動效果打折。

本文經SuperFIT團隊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航