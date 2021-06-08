《被發明的昨日》作者序：這就是我在發現中國崛起和羅馬殞落息息相關時，著手尋找的故事

文：塔米．安薩里（Tamim Ansary）

序言

幾年前，當我在同時閱讀三本看似不相關的歷史書時，萌生了寫這本書的念頭。其中一本是講中國的秦始皇，他勞役上百萬農民修建長城。另一本是蒙古征服前幾個世紀的中亞游牧生活。第三本則是講在羅馬帝國晚期襲擊羅馬的蠻族，例如匈人阿提拉（Attila the Hun）[1]。

由於同時在讀這三本書，使我觀察到原本可能不會注意到的關聯：中國建立長城和羅馬帝國衰亡似乎有些因果關係。這想法深具啟發性。中國和羅馬是兩個截然不同的世界，在那時彼此幾乎不知道對方的存在。雙方之間是一大片中亞草原，游牧民族如匈人就由此策馬奔馳而出，四處侵略。當中國發生大事時，如興建阻擋游牧民族入侵的長城，其所引發的漣漪效應就穿越游牧民族世界，最終抵達羅馬。當然，在羅馬發生的大事也從反方向傳送漣漪效應。

吸引我的不是羅馬與中國本身，而是人類在歷史上相互聯繫的現象。我著手尋找其他例證，而它們竟然唾手可得。先知穆罕默德規定的宗教實踐原來和歐洲人得到磁羅盤有些關聯；塞爾柱土耳其人在十二世紀征服耶路撒冷，而這行動的根源可微妙地追溯到幾世紀前斯堪地那維亞的穀物歉收；中國明朝的政策間接導致美國革命；十九世紀，軋棉機在美國的發明摧毀了撒哈拉沙漠南部非洲的家庭生活。這張表還可以不斷地列下去。

即使在幾萬年前，當我們還是各自獨立的狩獵採集群體，對漫遊在地球上的其他群體渾然不知時，我們似乎就已經形成某種單一、遙遠、分布極廣且彼此之間互有關聯的網絡。我們今日糾纏不清的全球化現象，至少可追溯至四萬年前，也許甚至可推至六萬年前，全球化現象只不過是這個源遠流長的故事之最新篇章。

這本書將「相互關聯」（interconnectedness）視為貫穿世界歷史的主題之一，但也承認這個故事的另一面：隨著我們的交流變得更加緊密，我們卻更為堅決地保留自身群體的獨特性。我們住在同一個地球上，但卻活在許多不同的世界裡。無論所謂的「我們」是誰，我們所看到的世界，其實不過是我們自身視角所詮釋的世界。而我們所熟知的世界史，實際上也是由社會建構出某種中心的世界歷史敘事，例如歐洲中心敘事，伊斯蘭中心敘事，中國中心敘事，以及其他更多種敘事。

要想知道究竟有多少種中心敘事，端看地球上有多少支自視為有別於「他者」的「我們」所形成的群體。任兩個世界歷史敘事都有可能是在描述相同歷史事件，但呈現出的故事卻如此不同，因為敘事的樣貌取決於敘事者。若要假設在這麼多種中心的世界歷史裡，有一個才是真正的世界歷史，那就像在說下列這張世界地圖中，只有一張才真正描繪出世界的模樣。

到頭來，歷史其實就是指敘事的樣貌。歷史處理的當然是事實，但在歷史上，這些事實基本上是在為敘事服務。我們建構故事時，便是在發明自己。很久很久以前，我們在洞穴裡就是在做這樣的事。我們圍在營火周遭，將我們對祖父輩的記憶傳承給小孩，彼此分享改變生命的冒險，爭論誰才是真正殺了熊的那個人，並透過穹蒼中的群星找出生命的意義。當古人抬頭仰望夜空，他們瞧見的並不只是星星，而是星座。他們說：「那裡有一頭熊。」然後又說：「嘿，瞧，還有一個強大的獵人。」他們的同伴會點點頭，而只要在團體裡的每個人都看見熊和強大的獵人，那麼熊和獵人就都存在。

身為現代人，我們很輕易便會對星座之說嗤之以鼻，貶斥它們並不真的存在。是的，那些星座的確只存在於觀星者的心靈裡。但若進一步推論，那麼我們作為人類所見所知的每件事，在某種程度上都是星座：因為我們看到，它們才會存在。人以星座般的形式存在。我們浸淫在思想的星座裡。我們住在星座構成的宇宙裡，而星座本身又包含其他星座。在社會宇宙中，星座真實無比。

社會星座（social constellations）形成意圖（intentions），並設定歷史議題：國家、家族、帝國、民族、氏族、公司、部落、俱樂部、政黨、協會、社區團體、社會運動、暴民、文明和高中小圈子——它們全都是某種星座。它們並不存在於文化之外。只要靠近審視，強大的獵人就會化成無數隨機的個體小星星。社會星座也可如此類比。氏族、國家、運動、群眾——只要湊近一看，你看到的就只是人類個體和他們的思想。

「文化」這個世界就是我們的發明，且至今仍在持續發明。沒有我們，這個世界就會消失無蹤。社會星座並不像河流或岩石，它不存在於物質宇宙，但它們的存在卻真實如洪水氾濫或土石流。它們必須如此，因為它們能在物質世界裡大展身手：建造橋樑、製造戰爭、發明汽車，送火箭上月球。任何隸屬於這類星座的人類個體就算掉頭離開，星座也不會跟著熄滅消逝。社會整體裡的所有個體都能被其他人所取代，但星座並不會就此失去其認同和延續性。

活在一百五十年前的美國人都已然死去，但美國仍舊在發揮影響力。活在一九○○年的穆斯林現在都已歸真，但伊斯蘭實體仍舊在影響真實事件，且其力道清晰可感。我們提到歷史時，我們講述的是只在文化宇宙發生過的事件。而在那個宇宙中，社會星座不斷搬演大戲。

它們是戲裡的角色，昂首闊步走過舞臺。

四萬年前，這類社會星座透過人類小型群體的想像而存在。他們彼此熟識，他們的共同所見就構成自身的身分認同。但我們不再是聚集在洞穴裡的那五十個人而已，我們現在是廣布全球的八十億名人類。沒有人能擁有全部八十億人的觀點。我們每個人都從屬於某個較小的社會世界，局限於我們自己的世界視角。我們看見的不是相同的星星，就算我們取得共識，我們也不會看到相同的星座。我們抬頭仰望時，看到的星空反映出我們在地球上的身分；而在地球上，我們可不是一個單一團體。由於我們並非一體，歷史才會不斷發生。

高中時，我曾讀到一個字，defenestration 。我得去查字典才知道這個古怪的字意味著「將某人拋出窗外」。我當時百思不得其解，納悶這樣的字竟然會存在，畢竟世界上並沒有專門字眼來描述將某人丟出陽臺、門口或移動中的車輛，所以為何需要描述「將某人拋出窗外」？

我後來發現，答案要追溯到四世紀前發生在中歐的某個歷史事件。一六一八年，在某個天氣晴朗的好日子，一群天主教領主來到布拉格城，那裡的人大部分是路德教徒。天主教領主來此傳達神聖羅馬帝國皇帝的敕令。皇帝說，路德教徒必須停止在皇家土地上興建教堂。路德教徒聽了後，氣沖沖地將其中兩位天主教領主拖到窗戶旁，猛然把他們丟出去。

他們開會的地點在建築物的三樓，距離地面七十英尺。這就是著名的「布拉格拋窗事件」（Defenestration of Prague）。令人驚異的是，兩位領主都大難不死。接著，各種詮釋紛紛上場角力。他們逃過一劫意味著什麼？這個嘛，那要看你是誰。天主教徒大讚此事件是個奇蹟，證明上帝站在他們那邊。

路德教徒則專注探討那兩個領主僥倖未死的原因：因為他們降落在一層堆得很高的糞便上。天主教徒和路德教徒都是基督徒，但他們相遇時，看到的可不是基督教同胞或德國同胞（或任何同胞）。他們雖看到同一個歷史事件，卻得到不同的意義。即使他們是坐在同一個房間裡，他們卻住在不同的世界，而那些世界只存在於文化中。

不是只有天主教徒和路德教徒才會如此。那時的歐洲充斥著各式各樣的基督教團體，他們認為自己是「我們」，而其他歐洲基督教徒則是「他們」。路德教徒和喀爾文教徒都是新教，但新教本身包含了許多相互排斥的團體，每個都緊抱著自己的世界觀。「我們」和「他們」形成緊繃的危險局勢，而那可是十七世紀的歐洲。布拉格拋窗事件後來引爆三十年戰爭，在這場可怕的爭鬥中，大約八百萬人因戰爭或饑荒而死，其中許多人是平民百姓。但說到底，爭奪權力的不是個體，而是社會星座。

捲入如此野蠻凶殘行徑的各團體有可能和解嗎？他們的子孫彼此對看時，難道只能看到他者嗎？在四百年前，想要超脫這種框架似乎是強人所難。但今天，在美國明尼蘇達的某個小鎮裡，德國裔路德教派家庭可能就住在蘇格蘭裔長老教會家庭隔壁，而且兩者不必然知道他們的鄰居是哪種基督徒，也根本不會在乎。天主教徒和新教徒可能還會參加同一個讀書俱樂部，不僅絲毫不用擔心會被對方拋出窗外，彼此還能進行活潑生動的對話，完全不提到宗教。

這並不是說這些團體之間的差異已經消失。他們的教義和以往一樣殊異。無論如何，隨著時間推演，他們已經成為同一個文化的不同部分，隸屬於某個單一、無固定形狀的更大群體，分享著「我們」的一切。這類例子在每個文明中多不勝數。小世界有時的確會融合成大世界，或者小世界會相互結合，變成單一大世界的獨立部分。這到底是如何發生的呢？這個謎題，只能在文化宇宙裡解開。也許，某天，住在同一條街道上的兩個家庭會將小孩送去同一所幼稚園，但不知道或不在乎他們的鄰居究竟是路德教徒或瓦哈比穆斯林 [2]。

或者我們不該如此樂觀。沒錯，儘管我們的互動是愈來愈頻繁，但千萬別忽略我們互動方式的本質：透過無情和殘酷行徑，不懈地兼併其他社會族群和星座。思想和資訊可不只是在人海中如漣漪般輕撫而過，它們還在文化間傳播，且當它們穿越文化邊界時，部分內容亦隨之改變。有時邊界變得模糊，較大的文化群體於是逐漸融合成形，吸納兩邊文化的一部分，而在這個大文化群體裡，早期較小文化的鬼魂仍舊悠悠蕩蕩，吸吐如常。

讓我舉一個小例子。今日西洋棋風靡全球，但六世紀時只有印度人在玩。印度是它的發源地。根據傳說，當時有位國王熱情地篤信自由意志。擲骰子遊戲令他惱火，因此他想要一個玩家能控制自己命運的遊戲。一位叫席沙（Sissa）的僕人欣然接受挑戰，發明了一款完全仰賴策略思考的遊戲，那種思考方式能讓人在戰爭中得勝。國王龍心大悅，提議要用金子獎賞發明人，但謙卑的席沙只想要小麥作為報酬：棋盤上的第一個底格給他一粒小麥，下一個給兩粒，再下一個給四粒，以此類推。

這遊戲的棋盤分成六十四格，而當國王試圖滿足席沙的要求時，他發現小麥數量隨著六十四格每格倍增，最後加起來超過王國一年所有的收穫——席沙一定早就心中有數，他可是個數學家，而那時印度的文化瑰寶之一就是數學。

席沙的發明在很多方面都反映他大大小小的文化背景。起初它是個四人遊戲，每個人都有八顆棋子。一顆代表國王，一顆代表他的將軍。其餘棋子則代表印度軍隊當時的四種典型分隊：戰車、騎兵、大象，當然還有步兵。那遊戲稱做泰盧固象棋（chaturanga），字面上的意義是「四柱或四肢」。在政治上小國分立的印度，四個參戰者之間同時交戰的點子頗能引發共鳴。

然後這棋戲從印度流傳到波斯，波斯是個一統的龐大社會，正在與文化上同樣單一龐大的羅馬陷入一場壯烈戰爭中。在當時的波斯，以現實中兩種極端作為基礎的世界觀蔚為風尚：光明對上黑暗，黑夜對上白天，良善對上邪惡，生命對上死亡。波斯人說，那是世界運轉的原理，而他們所思考的世界只存在於由社會建構出的文化中。

想當然耳，泰盧固象棋在波斯變成只有兩名玩家的遊戲，每個人都有十六顆棋子。棋盤經過重新設計，底格突顯光明和黑暗交替的特色。遊戲也包納無數地方色彩。泰盧固這個名稱遂轉變成聲音類似的波斯字，沙特蘭茲（satranj），意味著「百種擔憂」。將軍變成維齊爾（vizier），他是波斯君主身邊的首席政治顧問。戰爭中已不再使用戰車，因此印度棋戲裡的戰車變成大鵬，即波斯民間傳說中一種凶殘的巨大鳥類。

到了中古時期，這棋戲從西班牙傳入西歐。看看在那發生了什麼事：維齊爾變成皇后，騎兵變成騎士，大象變成主教。歐洲的民間傳說裡沒有像波斯大鵬那種鳥類，但大鵬（rukh）聽起來很像法文裡的石頭（roq），因此原先是大鵬的棋子現在搖身變成石砌城堡。

但就算表面的特色逐漸轉變，棋戲的內在結構仍舊延續下來。從各個構件之間的秩序，到整個範本概念，都流傳下來了。棋子的數量不變，仍舊以相同的方式移動。大象現在是主教，依舊有兩個，也只能以對角方向移動。戰車變成城堡，但原本的戰車能移動，因此城堡也能移動。國王仍舊是棋盤上最重要的棋子，整個棋戲仍舊是要保護這個幾乎什麼事都不做的傢伙。將軍仍舊是將軍，將死（check）還是將死。兵卒仍舊是兵卒，因為每個社會顯然都有很多這種炮灰。

在印度運作良好的策略換到波斯和歐洲也同樣暢行無阻。席沙已經死去很久了（在試圖求取整個王國一年的小麥收穫量後，可能慘遭砍頭），但六世紀的印度數學概念原則，在今日人類知識架構中依舊屹立不搖。

發生在西洋棋上的事，也發生在人類文化中的許多事件上。我們同屬一個人類族群，但我們從未停止製造排外的漩渦。我們互動時，漣漪效應從一個人傳遞到另一個人身上，在此過程中有些事情會改變，有些則否。而有時候，新事物會成形，通常是變成更大的事物。

四萬年前，我們是無數個狩獵採集自治小群體，遍布荒野，漫遊徘徊在一個幾乎完全沒被我們的存在所改變的世界裡。人們很少碰上自己不認識的陌生人，除了剛誕生的那一刻。

但在那時，我們並不知道全體人類之間的相互關聯。今日，人類住滿了每一寸可居住的土地，地球上沒有地方尚未遭到我們的活動改變。在大量交流的人類活動中，沒有生命能在孑然獨立中展開，任何地方的任何人類行動都會對任何另一人造成後果。但儘管我們之間有相互關聯，我們仍舊是由許多紛雜且經由社會建構的小世界組成，一個可被認知的整體世界依舊不存在。

鳥瞰全景，我們也許可將人類歷史視為這些小世界在文化領域中擴張，以及小世界之間彼此交會與重疊時，所產生的故事——這類互動衍生出各種事件，從心理混亂、社會混亂、戰爭，到文化發展、宗教覺醒，以及智識突破等，不一而足。無論如何，最重要的是，即便是在征服和奴役、強暴和謀殺之中，思想都會相互融合，直到更全面的嶄新概念框架浮現。

我們在社會和經濟發展，在戰爭，在科技和發明，在宗教、藝術、哲學，以及科學中都可觀察到此現象。我們也在帝國興衰和思想傳播中看到這個趨勢。而當一個全球典範偶爾被另一個推翻時，更是如此。

人類網絡歷經數萬年後變得更為厚實，未來顯然也會繼續如此。在一年、十年、百年後，如果我們還健在，我們的生命會變得更為相互交織，緊密結合。這是趨勢，無情的趨勢。似乎有某種單一的人類活動（human enterprise）正在發生，但它的範圍太大，我們無法管窺真相。或者退一步說，我們目前還看不出來，就像古代中國人怎麼樣也看不出他們正在影響古羅馬，反之亦然。

我們都渴望屬於某個比我們本身更大的團體，但較大的團體從來沒能成為人類整體。世界的運行軌道看起來似乎正從繁複移向單一，但這軌道本身卻無法告訴我們，故事是否真的在朝那個方向移去，尤其我們的確還不是一個快樂大家庭——或某個會變成快樂大家庭的東西。

為了得到前方路徑的任何預兆或跡象，我們必須回頭看看身後延伸的來時路。我們如何從過去抵達現在？如果一直增加的相互關聯性是故事主線，那到目前為止，敘事的概況是什麼？它的主題和轉捩點是什麼？什麼是它的章節、舞臺和關鍵事件？簡而言之，倘若歷史是我們告訴彼此的故事，它的情節是什麼？

這就是我在那麼多年前，發現中國崛起和羅馬殞落息息相關時，著手尋找的故事。而這本書就是我找到的故事。

註解

[1] 外號「上帝之鞭」的阿提拉逝於公元四五三年，是匈人最為人熟知的領袖，曾多次入侵東羅馬和西羅馬帝國，在他的帶領下，匈人帝國的領土擴張到極致。（本書的注釋如未另加說明，則均為譯注）。

[2] 瓦哈比（Wahhabi）派興起於十八世紀，為伊斯蘭遜尼宗基本教義派，屬於極端保守的右派。

書籍介紹

本文摘錄自《被發明的昨日：人類五萬年歷史的衝突與連結》，廣場出版

作者：塔米．安薩里（Tamim Ansary）

譯者：廖素珊

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世界分崩離析，文明漸行漸遠，

如何跨越分歧，找出連結彼此的新敘事？

萬里長城牽動羅馬帝國衰亡？北歐歉收促成土耳其征服耶路撒冷？伊斯蘭教教義讓中國羅盤成為西歐航海家的利器？

————《中斷的天命》作者，連結人類歷史與命運的宏觀之作

「敘事」不只是說故事，還是人類認知世界的方式，更是推動文明前行、改變歷史的關鍵力量。

什麼是左右世界歷史的關鍵力量？我們很常想到戰爭與英雄、政治經濟制度與地理環境，卻常常忘記「敘事」的重要性。從石器時代開始，不同文明的人類就用敘事來理解過去、現在與未來，也用敘事界定自己與世界的關係。不同敘事間衝突與融合，奠定了不同文明與文化的基礎。本書就是敘事的大歷史，也是全新角度的全球史。

《被發明的昨日》悠遊上下五萬年的人類歷史，從伊斯蘭、游牧、印度、中國、非洲、西歐與美洲等諸多文明中爬梳千絲萬縷的故事，帶領讀者認識各個文化是如何「發明」自己的過去，以及這些世界觀怎樣共同改變了我們所知的世界。本書揚棄單一中心論，承認人類不同文化之間存在重大差異，異中求同地將各種敘事編織交融。既分析各種敘事興衰的原因，也重建一套看待世界歷史的宏觀方式。

面對地球村理想幻滅與衝突動盪的今日世界，我們更需要理解不同世界觀在歷史上是如何產生衝突與連結。人類雖然住在同一個地球上，卻活在不同世界裡。每個世界都把自己看作宇宙中心，卻忽略人類歷史其實彼此相連。繼廣受好評的《中斷的天命》後，塔米．安薩里再度帶來饒富洞見、淺顯易懂的生動文字，帶領讀者連結世界歷史上中斷的敘事，也連結人類未來的命運。

每個文明都把自己看作世界中心，

但若用更宏觀的角度，就會發現人類歷史其實彼此相連。

本書特色

在矛盾衝突的當今世界，持續找尋連結過去、現在與未來的可能。

不僅是一本敘事大歷史，更是我們現正需要的全球史。

跳脫單一中心論，生動描述不同世界觀如何交織成今日的人類文明。

《中斷的天命》作者安薩里榮獲Openbook年度翻譯好書獎後的最新宏觀之作，世界史課程的新選擇。

Photo Credit: 廣場出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬