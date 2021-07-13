達成「財務自由」需要多少時間？儲蓄率＆所得替代率是兩大關鍵因素

財務自由或者說是FIRE（Financial Independence, Retire Early），儘管是個非主流的財務運動，但卻在世界各地漸漸引起不小的響應，近幾年來，有越來越多的民眾以財務自由為他們的投資終極目標。只是對於大部分的讀者來說，每當聽見財富自由或是提早退休相關議題，儘管許多人心之嚮往卻總覺得似乎是個遙不可及的目標，然而，想要達成財務自由真的有想像中的如此困難嗎？想要達成又需要花多少的時間呢？

在本文中，我將告訴你一個深深影響達成財務自由時間的關鍵性因素。

儲蓄率

所謂的儲蓄率，指的正是每個月存下來的金額 / 每個月的收入。

例如阿華的月薪3萬元，每個月3萬元扣掉房租、吃飯、交通以及其他雜項費用後剩下6000元，儲蓄率的計算會是6000除30000 = 0.2 = 20%，相當於阿華每賺五塊錢就有一塊錢可以存下來當作未來的花費。

阿華的儲蓄率是20%，那你的儲蓄率是多少呢？ 在繼續往下讀文章之前不妨先試算看看。

但在我們聊儲蓄率與財務自由的關係以前，先讓我們回想一下，如果要了解完成財務自由所花費的時間，我們必須要知道財富自由的數字才能藉由計算得到完成的時間，而計算FIRE目標金額的公式可以從達成財富自由（FIRE）需要多少錢？得知，但是在本文，我將不透過財富自由的數字來計算所需要花費的時間，改從另一個角度來計算，而使用的詞就是所得替代率。

什麼是所得替代率？

根據維基百科的解釋，所得替代率（Income replacement ratio），指退休後平均每月可支配金額與退休當時的每月薪資的比例，這是什麼意思？

打個比方來說，如果現在的平均月收入是5萬元，在退休之後假使擁有每個月3萬元的可支配金額（勞退、勞保或是任何的被動收入），則所得替代率就是30000 / 50000 = 60%。如果想要擁有100%的所得替代率，則表示在退休後需要擁有相同每月收入，也就是5萬元。

維持一定的所得替代率，則是退休後每月收入是否能維持生活水準之關鍵。

當所得替代率越高，則退休後的生活水準也越高，反之，當所得替代率越低，則退休之後的可動用的收入會就越低，將大大影響生活的水準。

經由以上的說明，你應該了解所得替代率的涵義以及對於生活水平的影響，接下來讓我們來瞧瞧這與財務自由有什麼關係。

財務自由需要多久時間？

在下方的表格中，總軸是所得替代率，橫軸是儲蓄率，中間的數字則是代表需要花多少時間（年）達成財務自由的時間，此計算採用4%的提領率評估目標金額，以及預期6%的投資年化報酬率計算統計而成。（此數據是從資產0開始算起至達成的時間）

作者製作提供 財務自由完成時間表（4%的提領率與6%的年化報酬率）

什麼決定於你的財務自由的時間？

如果你現在的儲蓄率是20%，並且將其儲蓄的資金拿去投資，希望未來的所得替代率有60%，根據此表格你需要28.5年的時間就可以完成。

也就是說，預期退休所得替代率60%的情況下，月收入是1萬元且每個月投資2000元所需要的時間，會跟月收入5萬元且每個月投資1萬元所需要的時間是相同的28.5年，因為兩者的儲蓄率以及所得替代率都是一樣的。

財務自由，關鍵提點：儲蓄率幾乎主宰一切

如果你的儲蓄率只有5%，想要達到100%的所得替代率你需要花到57.4年的時間，以一位24歲剛出社會的年輕人來說，必須要工作到81歲才能退休，聽到這邊我想大部分的讀者應該就想放棄了。

因此，想要讓抵達退休的時間提早，你必須從提高儲蓄率下手，這是無庸置疑的。

根據行政院主計處統計家庭儲蓄率，平均而言是20%，在20%的儲蓄率底下，想要維持100%的所得替代率，需要35.8年，此24歲年輕人完成的時間差不多是60歲，跟法定退休年齡（60-65）差不多。

保持與大家差不多的儲蓄率，代表退休的年齡也會差不多

所以你應該可以猜到，對於那些能夠提早退休達成財務自由的理財族，難道他們的儲蓄率與眾不同嗎？

沒錯，能夠提早退休達成財務獨立的理財族們的儲蓄率通常都是40%以上，是台灣家戶平均儲蓄率的兩倍以上，這個數字需要一點方法與自律才能夠達成。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

然而高儲蓄率的影響真的有如此巨大？我也可以藉由提高儲蓄率提早達成財務自由嗎？

看看以下的例子說明，你就知道是可行的。

儘管你現在30歲才開始儲蓄投資，假使儲蓄率是40%，則你將在56歲就達成FIRE，比一般人的退休年齡65歲提早了9年；此外，如果你再將儲蓄率提高至60%，則只要50歲左右就可以完成，又可以再足足少了10年。只要透過提高儲蓄率這件事情，就可以大幅縮短完成財務自由的時間，比起未來許多的不確定性，儲蓄率將是你能控制的變因底下最強而有力的關鍵。

儲蓄率對於想要提早退休（財務自由）的人來說實在是太重要了

所得替代率不一定需要100%

回過頭來，我們來思考一下關於所得替代率這件事情吧。

對於一位目前正在累積資產道路上的投資人來說，現在每個月的收入並非100%都拿來支出，是吧？因為不管是儲蓄率是5%或是20%的投資人，都不會將所得100%拿去支出，這樣才有盈餘可以儲蓄投資。

而這句話背後帶來什麼重要涵意呢？

退休的所得替代率並不需要100%，是可以下降的

對於懂得理財的讀者來說，30%算是很高的儲蓄率了，這也代表著，他的生活支出相當於是70%，如果在此生活支出的環境下你甘之如飴，那讀者可以將退休的所得替代率改為70%來計算。

就以一位30歲其儲蓄率30%的年輕人來說，原本追求的是100%的所得替代率，但實際上可以調整成70%的所得替代率即可，而達成的時間也從29年從縮短至25年，足足省下了四年的工作時間，提早四年完成財務目標，這是多麼棒的一件事情。

對於部分FIRE的理財族來說，他們所嚮往的生活，其實相較於工作期間是不需要花費太多金錢的，因此他們的所得替代率有的可以低於50%，甚至以下。

因此，這正是為什麼你看到許多完成FIRE的前輩可以在50歲，甚至40歲以前就宣布財務獨立了。

50歲以前完成財務獨立是件困難的事情嗎？

對於一位剛畢業出社會的24歲新鮮人來說，想要在50歲這個年齡前達成財富自由的目標，必須要在25年左右累積財富自由的金額，而根據此表格的計算結果，想要在50歲擁有70%的所得替代率，你只需要維持儲蓄率30%即可。

作者製作提供 財務自由完成時間表（4%的提領率與6%的年化報酬率）

這代表著，不管這位24歲的年輕人月收入是三萬，還是四萬，還是五萬，只要存下30%的收入（9000元、12000元或是150000元）進行正確的投資，就有機會在50歲前實現財富自由的目標。

聽起來是不是並沒有想像中的遙不可及呢？

工作（長一點）所帶來的威力

從前面的兩點，我們提到透過提高儲蓄率以及降低所得替代率的兩種方法，可以將財務自由的完成時間縮短。不過呢，其實工作從某個方面來說擁有不可忽略的地位，思考看看，如果加長工作的時間能帶來什麼好處？

以同樣的例子來說明，當一位儲蓄率30%的年輕人追求70%的所得替代率，他需要透過工作25.1年來實現此目標。但假如他願意多繼續工作1.8年，帶來的結果會是什麼呢？

他將擁有上升至80%的所得替代率退休生活。

藉由增加工時7.1%，換取退休生活14.2%的提升。

如果你並不討厭你的工作，或是你很幸運擁有一個熱愛的工作，不妨持續地透過工作獲得主動收入，這將替你帶來更優渥的退休生活。

追求正常法定年齡65歲退休者

如果你目前24歲剛畢業，你只需要維持儲蓄率15%，就可以在65歲擁抱著100%的所得替代率，然而，如果你目前已經40歲了，想要在25年內達成100%的儲蓄率就要拉高到40%了，或是嘗試降低所得替代率。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

所以有個重點要告訴身旁的年輕讀者，年輕人請趁早做儲蓄以及投資，否則當時間過去，你就只能靠提高儲蓄率來完成你預先的目標了。

財務自由需要多久？來個結論吧

是什麼決定財務自由的時間？相信讀者已經了解，儲蓄率與所得替代率扮演著非常重要的角色。

儲蓄率越高：所需要的時間越短

所得替代率越高：所需要的時間越長

儲蓄率與所得替代率兩者為反比的關係，儲蓄率代表的是累積的資產，而所得替代率代表著是未來的支出，這兩者都是投資人可以透過自身的規劃所控制的。

在一個完全沒有開始理財的讀者來說，只要設法存下30%的收入，投入到6%的年化報酬率商品中，接著只要維持25年此模式，工作賺錢，存錢投資，讓時間成為你的最好朋友，即可擁有讓財富產生的收入因應生活所需，達到財務自由的境界。

然而如果想要讓財務自由的時間縮短的更多，在無法提高收入的情況之下，就只能盡量提高儲蓄率與調低所得替代率來完成。只是，如果過程因此讓你在追求過程中產生許多的不快樂，那就本末倒置了。

因此，當你屬於正在累積資產的階段，不彷使用財富自由計算機計算未來退休的目標金額，以及還需要花多少使用勞力獲得收入以達成退休目標。

此外如果你沒有投資的目標，或許可以使用4%法則當做你的資產終點，這樣在投資這條道路上，才不會感到迷惘，至於要用什麼方法達成財務獨立，歡迎參考ETF被動投資懶人包，裡面將解答為什麼要使用指數化投資，以及你在投資路程中所遇到的一切問題。

Photo Credit: iStock

最後，請記得所謂的財務自由是可以再次掌控自己的時間與生活的能力。這代表你有時間和家人、朋友相處，可以有時間做喜歡的事情。財務自由代表擁有彈性，也代表你擁有自由選擇有意義的工作，而並非為了溫飽才工作。

而達成財務自由的關鍵並不是你賺多少錢，而是你將花多少錢。

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航