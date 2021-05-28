本土疫情嚴峻，趁防疫期間盤點手上保單、投保續保怎麼做？

本土疫情擴大，台灣正面臨前所未有的疫情挑戰。此時，每一個人能做好的，就是落實居家防疫措施，保護自己也保護他人，尤其需要重新檢視可能的風險，趁台灣「保險量能」還足夠，利用網路保險管道儘早投保或續保，以備不時之需；萬一真的走到封城一步，在全面居家辦公或徹底執行分流上班的情況下，核保的流程、寄發保單等皆有可能因為疫情的關係，致使人力不足應付消費者的投保量，或是會造成時間延遲。總之，儘速加保、續保才是上策。

防疫期間居安思危，儘速投保、續保

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防疫期間，人們的生活面臨更多不一樣的風險，例如：在外可能感染COVID-19；或是自駕汽／機車需求變多，車險和駕駛人傷害險等需求也跟著增加；又或是在家的時間變長、跟著用電和炊煮機會增加的火災風險，更需要住家相關保險作為防護罩。

因此，最好趁這段期間盤點一下自身的保單，確保突發狀況發生時，至少有保險理賠的及時雨，能在第一時間守護自己和家人。尤其是更要趁此時台灣的保險量能還夠，儘早完成投保或續保的工作，未雨綢繆。

免去「人與人的連結」顧慮，網路投保的三個好處

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以往保險都是直接找業務員接洽，傳統的真人投保服務固然有優勢，但在疫情期間應力求減少「人與人的連結」，因此網路投保是最好的工具。利用網路線上投保有諸多好處，主要有三點：

價格、安全、快速。

由於投保過程皆為線上作業，能省去許多人力成本，這也直接反映在價格上，就是消費者能取得相對優惠的投保價格，加上網路投保的程序簡單，不需要經過許多中間人層層關卡，非常省時有效率。更重要的是，防疫期間利用網路即可在家線上投保，大大省去跟人的接觸，減少感染風險。

線上投保超簡單！新安東京海上產險四大優勢

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根據市調，有過半數（55.4%）的受訪者有意願透過網路購買保險，並且認同保險電商的價格更優惠、購買流程更加方便快速；也因為可以透過網路直接查詢所持有的保單狀況，所以不必大費周章尋找業務員，更不必處理人情壓力。

而新安東京海上產險有著成熟的保險電商服務，也提供防疫期間攸關居家防護的保險項目，讓線上投保更加簡單。

由於省去實體業務成本，利用新安東京海上產險的網路投保，能享有更優惠的價格，像是防疫期間要特別注意的住宅火險保費優惠16%，任意車險保費優惠18%，輕鬆保障無負擔。網路投保程序也非常簡單，僅需四步驟就能完成投保，填寫資料、選購商品、保費試算到確認投保繳費等時間，最快10分鐘即可在家一指搞定。此外，新安東京海上產險的網路Q&A也做得非常詳盡，消費者完全可以自行線上操作，並依照個人的需求投保，沒有人情包袱。

此外，萬一事故發生，「網路投保」和「透過業務員投保」的理賠服務都是一樣的，只要向客服通報，就會有專業理賠人員和您聯繫，並不會因為是網路投保而有「事後無人」的差別待遇。

總而言之，防患未然是不會錯的，別抱著「等疫情結束」再說的心態，畢竟愈是嚴峻的時刻，愈要整備以待。善用保險，為自己和身邊的人帶來一份心安，在疫情告終、雨過天青的日子來臨前，猶能安身立命、好好生活。