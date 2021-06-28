苦尋不到合適員工？五個網路招募訣竅讓對的人主動找上門

文：Ching

刊登職缺已經一個禮拜，來應徵的人卻寥寥無幾？或是來應徵的人，面試談沒兩句就你想趕快結束面試，請他回去等候通知？「找不到合適員工」相信是多數企業主心中的痛。

沒有人資專員協助打理招募流程，也沒有多餘資金經營雇主品牌嗎？沒關係，這篇分享幾個小訣竅，只要透過這五點逐步檢視你刊登的職缺，相信能讓你的徵才廣告脫穎而出，進而找到對的人。

一、「公司簡介」填寫不完整，恐讓人以為是詐騙

公司簡介是讓求職者在第一時間認識你的管道，如果你的公司不是知名品牌或大企業，徵才時便需要花點心力建置「公司簡介」欄位。提供充足的資訊，除了能降低職缺被略過的機率，也能提升求職者前往面試的信心。

若是初創的小公司或品牌，對於簡介中該寫什麼可能十分頭痛，其實，你可以想像自己是直接和求職者對話，並站在他的角度來介紹公司。以下兩點供你參考：

1、公司風格文化

公司描述會吸引到相符特質的人才，如果你喜歡活潑、大膽創新的員工，就需要強調公司團隊開朗樂觀、富有創造力。另外，有些公司較重視團隊合作、溝通協調等，也都可以放在公司簡介中。

2、公司核心價值

老闆可以對外傳達公司所追求的目標和願景、態度與價值觀，以吸引相符理念的求職者前往應徵。例如有些公司理念追求環境保護、永續發展，就會吸引重視企業社會責任的求職者前往應徵。

二、公司實際經營項目描述不清楚，求職者也怕入錯行

在公司簡介中填寫清楚的公司產品、服務項目，可以幫助求職者了解公司經營項目，提高求職者的求職意願。試想，求職者如果要應徵一家公司，卻對公司實際在賣什麼、提供什麼服務不清不楚，是否十分沒安全感？家人朋友也可能會勸退、阻撓。

再者，求職者除了透過職務搜尋工作外，也會依「產業」現況與趨勢來挑選工作，雇主在公司資料上說明清楚經營項目，可以篩選掉和求職期待不符的人選，免去你查看履歷的寶貴時間。

三、福利待遇不如大企業？至少寫下三點吸引人的特色

兩家相同領域、工作內容的職缺，求職者多半會優先選擇薪資福利較佳，或名聲較大的公司，畢竟薪資獎金和未來性還是多數人優先的考量。但中小企業公司如果沒有誘人的薪資待遇，該如何說服求職者應徵？其實，人性化的福利制度，越能突顯你和大型企業的差異，藉此吸引求職者。

建議你可以動動腦筋找出至少三點公司特色或優點，只要不吝分享公司特別的人、事、物，相信都能來抓住求職者的眼球、留下好的印象。以下舉三個例子給你參考：

1、休假、上下班彈性

公司提供彈性時間上下班，方便員工照顧家人、安排活動，給員工優於法令規定的特休天數、不扣薪病事假、生日假、情緒假、親子假等，都是吸引人的福利措施。

2、讓員工帶寵物上班

辦公室允許員工帶毛小孩上班，不僅可以療癒上班族疲憊的心情，也間接增進同事間聊天話題與情感交流。

四、工作內容只寫「完成主管交辦事項」？聰明的求職者看到會想逃

在完成公司簡介後，職缺描述也十分重要。而職缺說明主要分成「職務名稱」和「工作內容」兩個部分，如果你寫得十分模糊，使用平台找工作的求職者將無法直接搜尋到。而求職者點進職缺瀏覽完工作內容卻未投遞應徵，除了條件不符外，很可能是你的工作內容說明不夠清楚。趕緊來看你的職缺描述是否有符合下面的要點。

1、職務名稱精準描述

精準、簡潔的職務名稱描述能幫助求職者在搜尋時，快速找到想要的職缺。例如：超商想找夜班人員，可以在職務名稱註明「夜班」店員；餐廳想徵求三到五年經歷的服務人員，可寫「資深」外場服務人員，以篩選資格不符的求職者；飯店刊登「儲備幹部」，也不如「櫃台行政管理主管」描述來得清楚。

2、工作內容據實告知

你必須先清楚該職缺應執行的工作任務，對工作職責有明確的定義和概念，在工作內容欄位據實告知徵才條件和優先錄取標準，讓求職者獲取足夠的資訊自我評估是否適合，也可避免你面試或進用時發現和與期待不符、增加招募作業成本。

3、分享出色的人事物

在這個斜槓的年代，有些公司老闆、員工除了本業外，還兼有其他專業、才華，你可以讓這些員工現身說法，並將內容放進公司介紹頁，說不定能引發求職者的共鳴，吸引其加入團隊一起共事。當然，公司如果有特殊的產品、傑出表現甚至得獎事蹟，也不外乎是一種行銷方式，可以分享給大家知道。

五、時代在變，招募人才也必須主動出擊

近幾年求才十分競爭，如果你希望盡快找到合適人才，不能只是被動等待求職者上門。雇主除了應積極招募、主動瀏覽人才資料庫邀約面試，還可以透過經營雇主品牌等方式吸引求職者的目光。以下兩個例子供你參考：

1、主動經營雇主品牌吸引人才

你可能以為品牌經營需要花大筆金錢和時間，但其實只要用心優化招募流程，也能讓求職者主動幫你行銷公司的好。像近日就有一位日本求職者投遞某食品公司職缺，雖然在第一關書面審核就被刷下來，但卻收到公司寄來的厚重包裹，感謝他用心準備面試，而這位日本網友因感受到公司的用心，主動在推特分享這件事情，不僅引發網友熱烈迴響，該公司也因此獲得不少正面評價。

2、善用社群平台工具創造連結

年輕人擅長運用網路工具查找企業資料與評價，也喜愛透過社群媒體平台追蹤新鮮事。一個職缺要獲得年輕人的關注，必須先抓住他們的眼球。除了透過文字，你也可以嘗試透過照片、影音等方式介紹公司，或發想其他趣味、創意的方式來創造和求職者間的連結。

看完上述五個徵才小撇步，其實不外乎就是提醒雇主們可以「換位思考」。你可以站在求職者的角度看公司的徵才頁面是否夠吸睛，筆者也建議你可以訪問身邊親朋好友，看到這筆職缺時是否感興趣？或有任何不清楚想了解的問題？這些都能幫助你的資料建立更完善。趕緊花時間將公司資料、職缺頁面變身吧！雖然前置準備較辛苦，但相信一定能讓你的招募更有效率！

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航