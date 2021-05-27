生物戰陰影下的疫苗戰爭：國產疫苗才是抗疫保台的護國神山

文：黃澎孝

世界衛生大會（WHA）自本月24日起迄6月1日止，以視訊方式舉行。預期將討論對COVID-19「疫情起源」下一個階段的調查事宜。

就在WHA開會前夕，美國《華爾街日報》23日引述先前未公開的美國情資報告，報導透露3名來自中國科學院武漢病毒研究所的研究員，曾在2019年11月求醫「症狀與新冠病毒感染和普通季節性疾病一致」。時間點則在中國公告武漢肺炎疫情的1、2個月前。

《華爾街日報》這則爆炸性的新聞，再度引發世人關注：武漢肺炎病毒是否是從中國武漢病毒實驗室外洩所造成的？該新聞也透露出美國政府對於這個造成全世界1億6千7百萬人染疫，3百48萬人死亡的武漢肺炎病毒，並未善罷甘休。

尤其，這場疫情造成3320萬美國人染疫，其中59萬人因此死亡。儼然已超過了二次世界大戰的死亡人數。這讓美國政府有理由懷疑，這或許是一場「超前外洩」的中共生物戰陰謀。至少這場影響全世界的疫病，可能讓中共食髓知味地體會到：「以疫謀霸」的可行性。

美中之間的大國博弈，以及中共「以疫謀霸」的野心，固然值得我們關注，但是，站在台灣的立場，對我們更為切身的影響，則是中共「以疫謀統」的陽謀。回顧自武漢肺炎疫情爆發這一年多以來，我們的防疫工作，始終面臨著「兩面三方」的挑戰。

所謂的「兩面」，是指：一方面我們要面對「武漢肺炎病毒」的挑戰。另一方面，更要面對中共在幕前幕後，藉著疫情見縫插針、煽風點火的散播「政治病毒」。所謂的「三方」，那就是「防疫戰」、「認知戰」與「外交戰」三個方面的戰場。

在前一階段的「防疫物資戰」方面，我們藉著執政團隊對於防疫物資的超前管控，以及防疫物資國家隊的同心協力下，堪稱贏得了漂亮的一仗，乃至於我們得以在國際上推出「￼Taiwan￼ can help￼」的口號。

但是，「防疫」再怎麼成功，最後還是得要靠「疫苗」的普遍接種，才是唯一能夠終結疫情的有效手段。因此，在第二階段的防疫攻防戰中，我們就面臨了中共無所不用其極的打壓阻撓。

眾所周知的，在這個階段，中共利用其國際影響力與市場影響力，阻撓國際疫苗大廠直接銷售疫苗給台灣。另一方面，又利用中共在台灣島內的「協作者」，大力推銷中國疫苗。甚至於還透過大陸各省台辦，直接向部份藍營執政縣市，進行「疫苗直銷」。

再一方面，中共更公然以疫苗和防疫物資為其外交工具，拉攏國際上防疫能力不足的國家，特別是我國的邦交國。所幸在美國的積極協助下，國產疫苗的研發也獲得了許多關鍵性的突破，

因此，蔡英文總統25日在臉書指出，疫苗是對抗疫情的重要武器，不論外購疫苗還是國產疫苗，「確實都在進度上」。蔡總統也透露，6月外購疫苗預計將到貨200萬劑，再加上國產疫苗即將量產，預計8月底國內會達到1000萬劑疫苗，接著未來台灣還將會有更多疫苗，足以支持我們未來的抗疫之戰。

這本是一件對我們台灣大利多的好消息，但是，資深媒體經營人趙少康，卻刻意歪樓，將蔡總統宣告國產疫苗即將上路的消息，惡意解讀為「炒作國產疫苗股票」。而台北市長柯文哲則意有所指的質疑，批評總統蔡英文所稱國產疫苗7月上線一事是「下指導棋」，「這實在很奇怪」。

但是，放眼世界各主要國家領袖，不論是美國前後任總統，或是英國首相，德國總理，莫不公開大力支持其本國藥廠加速研發生產疫苗。難道他們都在炒股票？或不該下「指導棋」嗎？

事實上，稍有常識的人都知道，唯有厚植本國疫苗的研發生產能力，才是終結武漢肺炎疫病，以及面對未來國際生物戰的陰影下，最有效的護國神山。

我們台灣在中共赤裸裸的威脅打壓下，既不能成為世衛組織WHO的成員國，甚至於還被排除在世衛大會WHA之外，而且還處處阻擋我疫苗採購。當然更不希望我們能夠發展自己的國產疫苗。

至於那些在台灣島內，唱衰、阻撓國產疫苗發展的那一撮人，坦白說，除了商業利益以外，唯一的可能，就是唱和中共，企圖自毀「護國神山」，以利中共「以疫謀統」的內鬼而已矣。

延伸閱讀

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航