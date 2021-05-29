【日漫】《烙印勇士》：跳說傳統王道故事，「劍與魔法」世界經典代表

文：陸坡（LUPO）

遺作，大劍黑戰士無止盡的復仇劇。

有許多名人辭世讓人不捨，尤其是留下未完成的創作讓許多粉絲留下遺憾。2021年5月底白泉社發部訃聞表示，連載知名長篇漫畫《烙印勇士》的作者三浦建太郎5月初因急性主動脈剝離而逝世，讓這部經典作品成了絕響。

從80年代連載到2021年未完結的《烙印勇士》是一部有著劍與魔法史詩背景，並且同時兼顧血腥與人性七情六慾，還有光明與黑暗的模糊，帶點顛倒是非，加上多重反轉與新舊角色的出場與下台，主角牽連的羈絆等，讓這部作品成為不少讀者心中的一大經典之作。也多次改編成電視動畫、電影、遊戲等，如今隨著作者的辭世，作品結局可能只能伴隨作者離世而無解。

日本漫畫也很多題材都相當吸引人，例如《火影忍者》所創造的忍者世界，或是《航海王》的大海賊時代等，所有的背景不管是日本傳統或是架空文化都相當吸引人，近期《我的英雄學院》也帶入西方英雄漫畫的影子。

而對比之下傳統中古世紀架空的劍與魔法作品，知名的卻較少人知，多半都是輕小說魔改的刀劍世界居多，可以說講到廣大的奇幻世界觀，大家直覺還是會以西方奇幻小說或影視為主，如《魔戒》、《權力遊戲》、《納尼亞傳奇》等經典作品。

現在普遍認知的劍與魔法世界觀多半出於歐美，而在日本雖然少有但也並非沒有這樣奇幻題材的作品，這其中《烙印勇士》就是不得不提的，由日本創作關於劍與魔法的經典。

這也是作者三浦建太郎在白泉社的入選之作，也是他出道連載的第一部作品，這中間他也與擅長硬派格鬥作品的武論尊合作繪製《王狼》系列或《末世英雄錄》等，但人氣最高的依舊是他構思的劍與魔法奇異世界觀，和各種在戰亂時期下不同派系的特殊角色與神魔，集合成備受讀讀者期待的《烙印勇士》。

以架空中世紀歐洲為背景的《烙印勇士》至所以會受到讀者歡迎，在於他並非一般只是套著劍與魔法的日本傳統王道故事：

一、扭曲血腥的劇畫風格

劇畫不像主流的流行漫畫有著比較寫實的人物刻劃與畫風，這是過去1950年代後跳脫兒童漫畫以成人向描述較有實驗性、沉悶、血腥的作品。而這幾點《烙印勇士》是符合的。在故事上主角凱茲揮舞大劍殺敵，即便敵方多半是怪物但還是將噴血與截肢甚至多種血腥畫面給詮釋到位絲毫不馬虎，這也讓當年多半接觸少年少女漫畫的年輕讀者，有著不少的視覺衝擊體驗。

二、故事中的光明與黑暗陣營

《烙印勇士》故事中有著神，也有著天使甚至是死神與惡魔、怪物的存在，而不像傳統絕對的正義與邪惡，作者在整體故事中將其善惡模糊化或顛倒，讓最大的黑暗殺戮者成為了人們眼中白淨的天使及正義象徵。反觀主角穿著一身黑帶著血腥味，身上有各種改造武器、揮舞大劍和帶著會吞噬精神的黑鎧甲，像極了絕對的反派。但這點其實也保留了某種日式風味中，典型的看似惡人實際上是對抗黑暗的孤高之士。

三、感情與戰鬥同樣豐富

在漫畫界，許多御宅族都戲稱《烙印勇士》是披著戰鬥血腥的皮，實際上是人物情感充沛的白泉社「少女漫畫」。在作者描繪下，凱茲不管是過去的身世，或是對於身為老友卻又反逆的古力菲斯，和既是戰友也是女友的喀絲卡之間的感情都相當豐沛。其中凱茲對於古力菲斯復仇和情感的拉扯，更是烙印漫畫的一大看點，還有各種配角在故事進展上的成長或墮落，都同樣有著不輸戰鬥場面的豐富。

四、黑暗時代的背景與使徒的神話設定

浦建太郎所創作《烙印勇士》中世紀背景中有妖精、精靈也有魔法師，魔女與鬼神甚至對人類文明各陣營也都有詳細的設定。其中對於使徒與神之手的敘述更是《烙印勇士》的核心。

可以說讀者透過主角凱茲的旅途，來看見在獲取黑暗力量與追求慾望渴望之人的內在，也有著單純的善念與被他人所利用的人心。這些背景與設定使整個烙印的世界觀更加完整，也賦予了漫畫西歐風格的奇幻色彩。

雖然《烙印勇士》故事有趣且角色迷人常讓人留下深刻的印象，但連載的速度卻相當緩慢，尤其在2007年時，作者三浦建太郎就因身體健康狀況出現問題而緩慢更新，連載速度也從一年兩本單行本的速度滑落到兩、三年一集。

作者曾經開口說，不知道自己有生之年是否可以連載完成的這段話語，如今連載也真就此長眠於妖精鄉。許多讀者對於這長久的復仇劇都相當期待，但如今凱茲最終是否能復仇？也許只能在作者的夢裡才能知曉。

《烙印勇士》那厚重的畫風繪畫出陰暗與險惡的氛圍，感情戲與動作大場面同樣出色，並且節奏掌握得當，就算久久一本，也讓觀眾每次都期待故事接下來的發展。

在2002年時《烙印勇士》獲得了手塚治虫文化賞的最佳漫畫獎，雖然故事連載30多年未完，但也算給予三浦建太郎漫畫創作莫大的肯定，在讀者不捨的情懷中，就將經典留在記憶中最好的那一刻吧。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航