公司因疫情停業或減班，勞工如何確保自身薪資與休假權益？

指揮中心在5月25日宣布全國三級警戒再延到6月14日，對國內各產業的衝擊恐怕將會持續。各縣市政府已陸續宣布餐廳「禁內用」，使得餐飲業者只好縮減人力，紛紛減班讓員工暫時在家休息，只是如果沒有合法實施無薪假而逕自讓員工休假扣薪恐怕已觸法；另外，也有公司因應防疫自主消毒，卻要員工用特休、防疫照顧假來抵假，許多勞工因不知道自身權益，又怕工作不保只好被迫接受。

如果你也是這段期間受波及而須暫時在家休息的勞工，該如何爭取自己的薪資和休假權益呢？可以根據以下三種狀況來對照公司狀況，檢視自己的薪資和休假是否被吃掉了。

一、政府通知業者停業：薪資勞資協商（雇主可不給薪）

政府在防疫初期便宣布關閉全台電影院、體育館、圖書館等公共場所，雙北市後續為了提升防疫措施，也關閉八大行業、網咖等娛樂場所，或是公司因有確診足跡須配合停業消毒等情形，都是符合停業來自於「政府」要求：因不可歸責於勞雇雙方，薪水應該要由「勞資雙方協商」（雇主可不給薪）。

因此停業期間如果勞工剛好排到工作日，雇主可不給薪（可依比例扣掉員工工作日薪水）。但停業期間若剛好排的是勞工的休息日、例假日或國定假日，這些日子的薪水還是要照給。另外，雇主如果因此而停業，也不能強迫員工額外用特別休假、事假等假別來抵扣。

二、雇主為防疫自行停業或讓員工休息：雇主須照給薪資

如果雇主不是因為政府強制要求，而是基於防疫考量而自行停業消毒，或是因為生意減少而讓員工暫時在家休息等情形，這些情況因為停工的原因可歸責於雇主，勞工當天如果排到工作日又被要求休息，則雇主應該要照給當天薪水，當然也不能要求員工用自己的休假來折抵，或要求預先挪用下個月的休假，後續再補時數，這些都是違法的。

另外要特別留意的是，雇主如果因為「沒有落實防疫措施」，像是沒有配合實聯制、梅花座等防疫措施，而被主管機關勒令停業，也是歸類到停業原因可以歸責於雇主的情形，雇主必須照給員工薪水。

以上的狀況是雇主配合停業或自主停業，但還不至於影響到營運。然而，雇主如果受到這次疫情衝擊已嚴重影響到營收，必須開始減少人力來降低支出，可能會和員工協商減班休息或留職停薪，此時給薪狀況又會有所不同，可以參考以下第三點。

三、因疫情影響須停業／減班，並合法通報無薪假：依比例減薪，但不能低於基本工資

因疫情民眾減少外出，且幾乎各縣市政府都已限制餐廳內用，導致許多小店營收大幅降低，必須減少人力來降低支出。若雇主和員工協商減班休息（俗稱無薪假），員工也同意，則雇主可以依工作時數減少的比例來減薪，但前提是其必須先依法通報當地勞工局，且減少工時後每月給勞工的薪資仍不可低於基本工資24,000元（2021年基本工資月薪至少須24,000元以上）。

至於員工如果被減班，休息期間的薪水該如何計算呢？如果你是月薪3萬元的勞工，換算一天的薪水是1,000元（30,000元／30日＝1,000元），如果一個月減少工作日10天，則當月薪資老闆仍須給你24,000元（雖然30,000元－10,000元＝20,000元，但依法仍須給最低月薪24,000元）。

另外，雙北市在配合全國停課及防疫升級下，也早已宣布學校、幼兒園、補習班、托嬰中心等必須停課，然而有許多雇主誤會「停課」的意思，以為可以順勢「停業」，導致有幼教老師反映自己被自動放無薪假。

其實，政府只有宣布停課但未停班，意思只有學生不必到課，勞工還是要上班，因此雇主因應政策必須協助調整職務或讓員工在家上班，並依以上第二點規定照給員工薪水。然而業者如果因此影響到營運收入必須減班休息，也必須依照上面第三點合法採取減班休息，才能讓員工放無薪假而不違法。

疫情衝擊百業，企業如果無法繼續營運下去，也會間接影響到勞工的權益甚至生計。筆者也希望勞工朋友們若有遇到雇主不合理的給薪給假情形，可以第一時間向雇主詢問釐清狀況，在溝通時務必保持著理性的態度來爭取自身權益。畢竟面對疫情我們必須長期抗戰，而保有目前的工作，我想也是維持現有收入不斷炊的權宜之計。

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航