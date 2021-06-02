台灣「紅統」派系解析：從左翼到右翼，從理想主義到現實主義

台灣「紅統」的派系解析

伴隨著中國國民黨在台灣社會的接受度越來越低，主張台灣「回歸」中華人民共和國的「紅色統派」在台灣反民進黨社群中的勢力也跟著水漲船高。懷抱中華民族認同，反對台灣與大陸永久分離的族群，沒有辦法從中國國民黨「九二共識，一中各表」的維持現狀政策中看到希望，逐漸成為「一國兩制台灣方案」的支持者，最激進者甚至還主張直接以武力實現兩岸統一。

雖然所謂的「紅統」，是到2016年以後才慢慢在台灣的反台獨社群中形成一股勢力，可主張台灣加入中華人民共和國的聲音，其實早從1949年兩岸分治以來就存在於台灣社會上。隨著時空環境的演變，還有中華人民共和國本身政治路線多次的「轉彎」，支持「紅統」的族群越來越壯大，可是他們彼此之間的卻也存在著不同的派系。

而這些派系往往又是基於不同的理由，在台灣懸掛五星紅旗的，他們彼此之間的衝突，並不比他們與反共的「藍色統派」，乃至於支持永遠維持現狀或者台灣獨立的群體還要少。換言之，唯一把他們團結在一起的就只有那一面讓他們感到「民族自豪」的五星紅旗而已了。當然很多人會認為，絕大多數的「紅統」是由支持國民黨的群體突變而成，因為雙方都有反對台獨的共識。

可其實仔細看看藍色、綠色以及紅色三股勢力，其實彼此之間都有共同的目標或者共同打擊的敵人。國民黨與共產黨固然都反對台灣法理台獨，可是國民黨與民進黨也有一個共識，那就是反對中華人民共和國控制台灣。就連法理台獨人士與中國共產黨都有一個「最大公約數」，那就是把中華民國體制送入歷史，所以我們怎麼能用簡單的二分法去看歷史呢？

兩岸的對立，並不是一開始就來自於統一與獨立兩種民族主義的對抗，而是中國該採用三民主義還是共產主義的意識形態之爭。就如同西德與東德、南韓與北韓還有南越及北越的制度之爭一樣。最早的「紅統」並不是為了對抗台獨或者民進黨而誕生的。恰恰相反，他們的目的只有一個，那就是配合中共推翻撤退到台灣的中華民國政府。

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打造社會主義新台灣

這一類的「紅統」應該是歷史上的第一批「紅統」，可以追溯到1928年在上海成立的日本共產黨台灣民族支部，即所謂的台灣共產黨。台灣共產黨是歷史上第一個主張台灣獨立的政黨，可是就如同全世界的共產主義運動一樣，其內部也有「國際派」與「民族派」的區分。「國際派」死守莫斯科共產國際的指示，堅守一國一黨的原則，與日本共產黨的關係較為密切。

而「民族派」則從台灣人的漢本位主義出發，主張台灣獨立後可以視中國大陸的革命情況決定是否要再「回歸」中國，立場自然更傾向中國共產黨。「民族派」與「國際派」，後來因為立場不同而發生分裂，並因而遭到台灣總督府的一網打盡。直到台灣光復之後，中國共產黨派遣流亡大陸的蔡孝乾與張志忠來台建立中國共產黨台灣省工作委員會，才又重新讓台共「民族派」在島內立足。

回到台灣後的「民族派」，又與「國際派」組成共同反抗陳儀政府的「統一戰線」。結果「國際派」在1947年的二二八事件中遭到國軍擊破，被迫流亡大陸組織台灣民主自治同盟，「民族派」也在1949年後的白色恐怖期間遭到政府的徹底鎮壓。他們有的被槍斃，有的被長期拘禁，有些則被迫流亡海外。還有以蔡孝乾為代表的一批人向政府自新，協助保密局殲滅省工委在台灣的最後據點。

基本上到了韓戰爆發以後，隨著美國第7艦隊進入台灣海峽，主張台灣加入中華人民共和國的聲音在島內被徹底壓制。與今天多數主張「一國兩制台灣方案」的「紅色統派」不同，初代「紅統」份子多為信仰社會主義的本省台灣人，他們真的是為了追尋馬克思、恩格斯、列寧還有毛澤東所追尋的社會主義烏托邦才寄希望於中華人民共和國的。

有趣的是，假若台共「民族派」是今日台灣「左翼統派」的始祖，那麼「國際派」則毫無疑問是「左翼獨派」的先鋒，兩者可稱得上是系出同源。也有許多老一代的台共「民族派」，在目睹到中華人民共和國改革開放走「資」後，因為難以承受而搖身一變成為主張台獨的「國際派」。當前在歷史上傳承台共「民族派」的政黨為勞動黨與夏潮聯合會，代表人物則是2019年過世的陳明忠老先生。

Photo Credit: 中央社 二二八事件中，台中民軍二七部隊突擊隊長陳明忠（圖）曾率隊抵抗國民政府，他被當政治犯遭逮捕2次、坐牢22年，21日在中國上海病逝，享壽90歲。 （台中市新文化協會提供） 中央社記者蘇木春傳真 108年11月21日

追尋中華民族的「偉大復興」

第二批主張台灣接受中華人民共和國統治的群體，與第一批完全不同，而且如果回到50年代的時空環境，他們還是彼此之間殺得你死我活的敵人。這批「紅色統派」嚴格來說不能算是「紅統」，而是「紫統」，因為他們並不信奉馬克思主義，對1979年改革開放以前的中華人民共和國也持全面否定的態度，很多人還以自己殺過「共匪」而自豪。

他們大多數是1949年隨政府撤退來台的外省人，都是中國共產黨定義下的「反革命」或「黑五類」，都有親朋好友死在毛澤東發起的清算運動之中，所以絕對不可能認同建政後前30年的中華人民共和國。畢竟認同中共的革命有正當性，其實就是否定年輕時代的自己。也因為他們來台灣後，多數具有軍公教的背景，更無法贊同毛澤東「血洗台灣」的政策。

更重要的是，他們相當高的比例，過去在大陸時期就是專門與中共對抗的藍衣社、軍統以及中統等諜報組織的成員，到了台灣以後還繼續從事搜捕匪諜的工作，鎮壓比他們早半個世紀成為「紅統」的老台共。還有許多人是抗戰時放著日軍不打，把槍口優先對準共產黨的地方民團、「偽軍」以及所謂的「頑軍」。既然與中共有那麼深的仇恨，為什麼到了晚年會變成「紅色」或者「紫色統派」呢？

根據筆者訪問過的一些「紫統」老兵回憶，他們不再反對中國共產黨，甚至轉而擁護中國共產黨的原因是因為中國共產黨「變了」。過去的中國共產黨是蘇聯的馬前卒，破壞中華傳統文化與社會秩序，所以必須要反。如今中國共產黨放棄了毛澤東的文革路線，重新回歸中華文化，還把中國大陸建設成世界第二大強權，讓他們深感揚眉吐氣。

這也是為什麼經歷過新四軍事件，本身就當過「頑軍」的國防部前總政治作戰局局長許歷農老爹晚年表示自己「不反共」的原因。當然還有另外一個更直接的原因，促成他們在民族認同上向中共靠攏，那就是李登輝上台後開始推廣的「本土化」與「去中國化」政策，給來自大陸的他們造成認同上的傷害。基於中華民族主義而認同中共的統派團體，以許歷農老爹領導的新同盟會為代表。

Photo Credit: 中央社 中華民國中央軍事院校校友總會10日在台北市政府前廣場舉辦「璀璨雙十 捍衛中華」踩街嘉年華活動，高齡102歲退役上將許歷農（前坐者）與多位國軍退役將領出席。 中央社記者王飛華攝 109年10月10日

左右翼「紅統」的合流

可見意識形態還有個人經驗的差異，一度讓「統派」人士內部產生了不下於統獨兩派之間的矛盾，導致他們最終殊途同歸的原因有兩個，一是中華人民共和國走「資」了，二是台獨力量在台灣的壯大。本來共同反共的台灣社會分裂成了統獨兩派，統獨兩派內部又出現了「右翼統派」、「左翼統派」、「右翼獨派」以及「左翼獨派」等四種聲音。

「左翼獨派」嘲諷「左翼統派」放棄了左派理想，為了民族大義服膺了右傾化的中華人民共和國。本來一起反共的「右翼獨派」，則不屑於「右翼統派」為了民族大義放棄對中華民國法統的堅持，成為了後者自己過去所最不恥的中共傳聲筒。左翼的聲音在台灣本來就小，主張兩岸同屬「一個中國」的聲音也逐漸被獨派給壓了過去，導致統派沒有辦法繼續以左右意識形態區分彼此。

既然「左翼統派」本來的目的，就是不顧一切維護「革命的中國」，而1949年以後的「革命中國」已經只能是中華人民共和國，無論「中國特色的社會主義」到底是不是社會主義，他們願意與擁有相同民族認同，但主張不同意識形態的「右翼統派」合作。對於「右翼統派」而言，他們追求的始終是中國的穩定與秩序而不是中國的民主與自由。

就如同美國約翰霍普金斯大學中國研究系主任藍普頓（David Lampton），在他的大作《同床異夢—處理1989至2000年之中美外交》描述的一樣，穩定與秩序才是中國人追求的終極目標。「右翼統派」過去聯合日本與美國反共，是因為中共配合蘇聯在中國製造混亂，今日聯合共產黨反對台獨，則是因為民進黨在替美國還有日本的利益分裂中國。

主張民族團結在一起，共同抵抗美日與台獨分裂勢力的聲音最終在80年代末把左翼的「紅統」與右翼的「紫統」團結到了一起。一些同時廣納左右兩派的團體也紛紛出現，包括1988年成立，現已更名為統一聯盟黨的中國統一聯盟以及1998年成立的台灣海峽兩岸和平統一促進會，胡秋原、陳立夫、梁肅戎、陳映真、陳鼓應、王曉波與毛鑄倫為他們的代表性人物。

Photo Credit: C.I.K. 公有領域 陳映真

從理想主義到現實主義

對於上面提到的兩派老一輩「紅統」或者「紫統」人士，我們雖然不認同他們的主張，但對於他們基於理念經營統派政團的出發點還是要報以敬佩之心的。畢竟他們真的是基於某種使命感，而不是為了現實利益推動統一，並且大多終身不改其志。而且他們在推動統一的過程中，無論是面對國民黨還是共產黨，都展現出了一定的氣節。

比如早期的「左翼統派」，確實為了打倒國民黨的威權統治而與獨派在內的黨外勢力密切合作，同黃信介、許信良發展出極為密切的夥伴關係。包括余登發與王拓等民進黨創黨大老，都曾經在中國統一聯盟及夏潮聯合會等「左翼統派」擔任要職。在台大哲學系事件中被捕入獄的陳鼓應，不只在美麗島事件中對抗國民黨，投奔大陸後也在天安門事件中公然表態支持學生的民主運動。

「右翼統派」們，則大多數受到中共所謂「只要在一個中國原則下，什麼都可以」談的口號所迷惑，相信只要與北京重啟政治談判，就可以在共建一個新中國的前提下讓兩岸體面的完成統一。基本上，這是筆者接觸到多數「紫統」老兵對「一國兩制台灣方案」的理解。他們並不知道，或者至少不願意相信「一國兩制台灣方案」是在中華人民共和國吃掉中華民國的情況下完成的。

所以無論這些老一輩的「紅統」或者「紫統」，在論及「一國兩制台灣方案」時有多少盲點，或者是多麼天真，筆者都建議各位讀者給與包容體諒。然而比他們晚一個世代出生，並且成長於台灣的戰後世代，變成「紅統」的原因可就沒有那麼單純了。尤其隨著中華人民共和國的經濟和軍事影響力不斷增加，或許現實利益的考量而非意識形態的信仰才是他們認同北京的真正原因。

無論是新黨的郁慕明、中華統一促進黨的張安樂還是中華愛國同心會的周慶峻，過去都是支持國民黨的右翼反共人士。假若今天的中國大陸，還是如文化大革命時代的一窮二白，不知道他們還能否如今天一般講出那麼多民族復興的大道理？他們似乎也沒有老一輩的統派那般，偶爾願意為了中國好而批判中國共產黨的勇氣，給人的感覺是完全的趨炎附勢。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

由綠轉紅的統派也出現了

至於王炳忠等出生在80年代以後的統派人士，更是沒有過往的國共恩怨或者大時代的悲情，統一對他們而言更像是一個生意。加上邱毅、蔡正元還有黃智賢等過氣的政治人物與名嘴，他們在台灣本來就已經沒有了舞台，不如前進大陸尋找事業第二春，更是百般討好中國共產黨，天天喊「中華民族偉大復興」來取悅大陸的民族主義者。

不過自從2016年以來，還有一個現象特別值得注意，那就是有不少往日的民進黨支持者，甚至於所謂的深綠支持者也加入了這波討好中國共產黨的政治潮流。他們當中不乏過去激進的反馬人士，甚至於所謂太陽花學運的參與者。其中最具代表性的，莫過於自稱「拔菜總司令」的盧朝財，他可是擁有25年黨齡的民進黨創黨元老。

而且他的政治立場轉變紀錄也頗令人嘆為觀止，先是在2006年「紅衫軍」抗爭時燒掉民進黨黨證，並於兩年後投效中國國民黨。接著到了2012年，他又轉而反對起馬英九，成立民間倒馬總部，在後來的太陽花與反課綱運動中也是無役不與，似乎以當「永遠的反對派」為榮。等蔡英文上台後，他又公開舉起五星紅旗，加入「紅統」的行列。

當然在蔡英文上台後，因為沒有獲得他們一開始認為能取得的政治權力，憤而轉為「紅統」的人也不是只有盧朝財。不過從今天擁護中共的台灣人中，同時涵蓋過去支持紅色、藍色與綠色的人馬這點來看，我們只能說台灣人的認同傾向非常多元，而且變化的速度也相當之快。這對中共而言，既是喜訊也是警訊，表示台灣人或許還有相當程度的中華認同，但也不再像過去一樣對權威死心踏地。

如今盧朝財又以「拔菜總部」為基礎，建立所謂中華天朝的組織，似乎是主張中國應恢復清朝以前的大中華朝貢體系，強調台灣必須「統一回歸」給中華人民共和國才有未來。雖然自稱擁護中華人民共和國，可有些時候中華天朝又自稱要登基為皇，所以筆者也實在不知道「拔菜總部」的動機或者宗旨是什麼？會不會等到統一後，他又變成新的在野黨？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航