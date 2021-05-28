香港排名第二的YouTuber，是一位擁有146萬訂閱的印尼媽媽Rosyidah Dobson

一名住在香港20年之久的印尼媽媽Nikmatul Rosidah Dobson，目前是香港排名第二的YouTuber，她的YouTube頻道《Nikmatul Rosidah》觀看次數已達3億3627萬1895次（截自5月26日），累積約1500部影片、146萬訂閱，僅次於以健身為主題的頻道「emi wong」（408萬訂閱）。

Rosidah所拍攝的影片內容包括家庭生活和烹飪，還有她與家人拜訪故鄉印尼的旅程紀錄，其中最受歡迎的一部影片，是手把手示範印尼「魚咖哩」，目前該影片已累積超過580萬觀看次數，而在其它影片中，Rosidah也有製作例如豆鼓雞等亞洲料理。

《蘋果日報》報導，42歲的Rosidah在2001年來到香港擔任幫傭，後認識了擔任中學英文老師、加拿大籍的丈夫保羅（Paul Dobson），生下一子二女，目前一家五口定居香港；她的頻道《Nikmatul Rosidah》觀眾除了以印尼人為主，還有來自菲律賓、馬來西亞、新加坡等國。

會啟發她拍片是因大女兒在一歲半時患上腦癌，她表示：「慶幸當時將實況拍下來，令我知道我們有多幸運。」後來女兒康復，Rosidah將影片剪輯成女兒康復過程的影片，也讓許多有類似遭遇的印尼家長前來留言。

《南華早報》報導，Rosidah表示，會想透過影片紀錄做菜過程是為了兒女，未來如果他們想念「媽媽的味道」，都可以在頻道上找到，而做菜也能讓她有回到家鄉的感覺。Rosidah提到，在印尼上烘培課程並不便宜，因此許多人開始跟著YouTube上的影片學習，而她的影片還會教導一些基本技能，例如烤箱的使用；Rosidah的先生保羅則是非常以太太為榮，在採訪中說起太太是「不只製作影片，也很努力照顧我們，而我們的兒子更是媽媽的頭號粉絲」。

Rosidah對《CNN Indonesia》表示：「我做的菜都是非常簡單的，或許這也是人們會感到興趣的原因」，談到自2013年開始上傳影片的歷程，Rosidah表示早期影片很多是關於孩子，2015年才開始分享做菜，直到2017年開始被更多人關注。目前她沒有專業團隊打理，都是透過智慧型手機剪輯應用程式親自剪輯，通常會花上3小時來剪片。

目前Rosidah每月收入達1億印尼盾（約6985美元），曾經單月最高收入是7100美元，而當逐漸獲得知名度後，Rosidah也收到了許多贊助廠商的提案，從攪拌器到美容霜都有，不過為保有所建立起的形象，Rosidah目前仍拒絕了大多數的廠商邀請。

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責任編輯：吳象元

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