指揮中心：兩梯次配發41萬劑疫苗，提醒民眾留意「以匡列之名的個資詐騙電話」

中央流行疫情指揮中心今（27）日上午召開記者會，副指揮官陳宗彥針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫措施，說明稍早跟地方政府討論後的幾項重點與結論。

本日討論內容主要包括：

防疫旅館建置，強化確診者分流

加速居家隔離的後送需要

說明現行跟修正後的隔離解除條件，加速病床的運能

41萬劑疫苗配發作業

假匡列之名的個資詐騙因應

針對後送需要，指揮中心已請交通部協助地方政府，加強防疫計程車的量能；解除隔離條件的部分，副指揮官陳宗彥表示會在下午記者會時與大家宣布詳細內容。

疫苗發配的部分，目前擁有的41萬劑疫苗中，指揮中心將於今（5月27）日起開始配發15萬劑，並以雙北的第一類至第三類、雙北外第一類人士中，未施打過疫苗者為優先。6月10日將會配發剩餘的26萬劑，針對全國第一類與第三類人員未曾接種者以及需要出國者作為優先施打對象，後續再滾動開放。

然而記者問到實際的各縣市分配數量時，副指揮官陳宗彥僅以「會照一二三類人員名冊和是否施打過第一劑、還沒施打者，來做比例上的分配」回應。

衛福部COVID-19 疫苗接種對象優先順序 順序一：醫事人員 順序二：中央及地方政府防疫人員（含機場CIQS人員），包括維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員、可能接觸個案之第一線防疫人員及協助居家檢疫或提供送餐等服務之村里長等人員、可能與入境感染者近距離面對面接觸之CIQS人員 順序三：維持社會運作之必要人員，包括維持治安等社會機能之警察及憲兵等

此外，記者會中也提到，近來以匡列之名進行個資詐騙的電話仍頻傳，呼籲民眾應注意不明電話詢問，若果接到可疑電話，可以反向詢問「我在哪裡跟確診者有接觸」來證實是否為真。

Photo Credit: 中央社

記者會中，被問到近期爭議的南投縣政府考慮採購之BnT疫苗是否為中國代工之問題，陳宗彥表示沒有得到相關內容，地方接觸的狀況才會清楚。

針對媒體報導指揮中心密令監測萬華60萬人足跡，挑出「高風險族群」註記健保卡一事，陳宗彥承認有相關行為。

陳宗彥指出，一如去年鑽石公主號事件，這次指揮中心有以數據分析進行訊息發布，第一次60萬通，第二次針對更高風險民眾15萬通，而認為有高風險旅遊史的民眾，就會比照過去從國外回來的民眾在健保卡上註記，用意是提醒醫療院所，是防疫重要的一環，希望各界不要誤解。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航