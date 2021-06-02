2021/06/02,
健康

月經週期不規則，會影響懷孕成功的機率嗎？

月經週期不規則，會影響懷孕成功的機率嗎？
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我們想讓你知道的是

女性月經週期主要是由下視腦、腦下垂體和卵巢三個器官互相作用，分泌產生的荷爾蒙所控制，所以只要任何一個環節出現異常，就會影響月經週期。另外，精神壓力或者過度節食也會造成月經失調。

文：陳忠義醫師（茂盛醫院不孕症科）

月經週期怎麼計算？

月經週期指的是女性生殖系統會週期性地重複一個規律模式，從月經第一天到下次月經的前一天為一個月經週期。一般女性的月經週期平均是21至35天，月經期持續4至7天。

那我們為什麼需要計算月經週期呢？在備孕中的夫婦能透過計算月經週期來預測排卵日，而未有懷孕計劃的女性也可以透過計算月經週期，來了解自己的身體狀態。

何謂月經週期不規則？月經失調的原因是什麼？

月經週期失調的原因包括：

  1. 荷爾蒙失調
  2. 子宮腫瘤
  3. 甲狀腺異常
  4. 肝功能異常
  5. 凝血障礙
  6. 不良的生活習慣

女性月經週期主要是由下視腦、腦下垂體和卵巢三個器官互相作用，分泌產生的荷爾蒙所控制，所以只要任何一個環節出現異常，就會影響月經週期。另外，精神壓力或者過度節食也會造成月經失調。

當月經週期超過39天，可能是因為荷爾蒙分泌失調或是卵巢作用不全造成。大部分患者會因為無排卵性月經而影響懷孕，只有少數仍能正常排卵。若女性已1至2個月出現月經週期過長，建議到醫院抽血檢查荷爾蒙。

當月經週期短於21天，則可能是壓力過大、卵巢功能失調或者黃體素分泌不足所造成。當黃體素分泌不足時，月經期到排卵期之間過短。另外，子宮內膜無法有效地增厚，將導致不易懷孕或流產等情況。有備孕計劃的女性觀察到月經週期過短時，建議到醫院檢查。

月經週期不規則影響的疾病有哪些？會影響懷孕嗎？

月經失調可能是卵巢疾病的預兆，例如卵巢早衰多囊性卵巢巧克力囊腫子宮內膜異位症等疾病，若長期不處理恐會影響日後懷孕的機率。月經週期不規律是不孕症門診中常見的病人主訴，月經週期紊亂可能跟排卵問題有關，造成女性不孕症，導致自然受孕機率下降。（延伸閱讀：如何檢查卵巢功能？卵巢功能失調該怎麼辦？

此外，女性月經週期失調也常伴隨內分泌失調的症狀，除了會影響懷孕之外，也可能出現內分泌系統異常的問題。

月經週期不順要做什麼檢查？

女性若出現月經失調或月經異常，建議到醫院婦產科看診。醫師會詢問完整病史及家族史，排除懷孕和惡性腫瘤的可能性。

月經週期不順的相關檢查項目有：

  • 血液檢查：檢查凝血功能和貧血
  • 婦科超音波檢查：評估子宮、子宮內膜及卵巢的結構問題

若經醫師診斷為單純月經失調，多數患者可透過服用藥物來得到改善。若使用藥物後仍無法改善月經異常的症狀，才會需要考慮進行相關手術檢查或治療。

月經週期異常的女性是凍卵的建議對象之一，建議在35歲前無生育計劃的女性可以考慮凍卵，提升日後的懷孕機率。若被診斷出卵巢早衰等疾病，則建議盡早進行凍卵，冷凍年輕卵子以備不時之需。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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