民進黨想拉高紓困預算至8400億，國民黨提10大訴求「全民免費打疫苗」

立法院今（27）日召開朝野協商，針對《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案（以下簡稱《紓困條例》）的預算和時間進行討論 ；各黨團紛紛提出意見，而民進黨團則主張再加2100億院預算，整體預算額度增至8400億，不過國民黨團認為不應該「空白授權」不然會有開空白支票的疑慮，並提出讓全民免費打疫苗的訴求；朝野最終未獲共識，明天上午10時將邀集衛福部、勞動部、教育部等相關部會再度協商。

民進黨想加碼預算，國民黨憂開空白支票

民進黨團柯建銘表示，現在疫情嚴重、超乎想像，民進黨團對於在野黨所提出的188項附帶決議持開放態度，不過現在疫情嚴重，行政院長蘇貞昌也認為，原本所提的2100億預算恐不夠，因此民進黨團提出修正動議，新增「得視其情況，以不超過上限額度3分之1再編列特別預算」規定，據民進黨團所提修正動議，明訂本條例所需經費上限為新台幣6300億元，並得視疫情狀況，以不超過上限額度3分之1再編列特別預算；等於最高可編列8400億元。

國民黨立委曾銘宗質疑，政府要防疫、振興、紓困他們絕對支持，但行政院提出紓困修正案只有兩個禮拜時間， 現在又要增加2100億，原本預算總額從6300億變成8400億元，且沒有評估報告，把民眾辛苦繳的錢當什麼？國民黨立委賴士葆也說，民進黨團加碼恐有空白支票疑慮，應請行政院評估到底需要多少經費、重新提案，立法院再開臨時會通過。

19條條文中，行政院版欲將紓困條例延至2022年6月30日，朝野在協商時沒有意見、也支持延長，時代力量黨團總召邱顯智則建議，相關機關應說明過去《紓困條例》成效為何，以及未來增加預算的具體措施。民眾黨團總召邱臣遠說，民進黨團提出的修正動議，民眾黨大方向支持，但應提出評估報告。

對於在野黨質疑，柯建銘表示，行政院送案時是5月13日，那時全國還沒進入三級警戒，現在情況不一樣，疫情發展令人擔心，希望大家能了解過程，民進黨團不是隨便開一個數字就要大家接受。

時代力量、民眾黨團呼籲精準紓困

民眾黨立委邱臣遠指出，這次疫情首當其衝的有計程車業、餐飲業、旅館業等，尤其賣玉蘭花、舉廣告牌等「有工作無加保者」更應優先納入紓困，他們在三級警戒期間大多停工，希望政府研議紓困方案時，能將受衝擊業者一併納入討論，並對旅宿業研議薪資補貼、水電費與稅金補貼、貸款展延、周轉金等紓困措施。

除了勞工需要的防疫照顧假，產業部分，民眾黨團也表示，行政單位應該做好分級分流「精準型紓困」，先提供弱勢、攤販等自營業現金補貼，再來針對公司行號、中型法人提供減稅、紓困貸款展延、利息補貼、週轉金貸款，且須擬好機制、配套，避免重演紓困之亂，並從寬認定、簡化流程，讓大家真正得到幫助。

時代力量黨團則針對防疫應變、疫苗政策與產業紓困及基層保障等三面向，提出擴大篩檢量能，防疫照顧假適用對象應擴大，並給予適當津貼等十大訴求。時力黨團總召邱顯智表示，支持行政院提出的修法版本，時力盼紓困預算也能用於防疫照顧假的津貼上，不應僅由勞工負擔請防疫照顧假的成本。

疫苗、檢測也成黨團協商焦點

國民黨團昨天就提出10大訴求，包括要求全民免費打疫苗、醫護警消優先、打開疫苗採購黑箱、爭取疫苗代工；在防疫作為上，要求廣設普篩、強化軍中防疫；對於實質補貼，國民黨要求普發照顧津貼、志工醫護防疫獎勵津貼、擴大紓困範圍；並撤換陳時中，由副總統賴清德出面擔任指揮官。

國民黨團總召費鴻泰今天在協商時就強調，他們黨團主張只有2個「給疫苗、發現金」，協商改至明天並請衛福部長陳時中、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮來協商，把何時能打疫苗、發現金給哪些人說清楚，否則現在談要加多少錢都沒意義。

賴士葆並稱，他初步計算過，假如全台灣2300萬人都打疫苗總花費大約460億元，如果民進黨能答應國家負擔疫苗費用，就可往下談，全民若都可以打疫苗，後面很多預算就可以不用了。對此柯建銘則表示，現在不是「拿不到疫苗紓困防疫成效就不彰」，也不是只有打疫苗要花400億元的問題，還有很多其他問題，不應該講的好像「疫苗今天來，打了明天疫情就結束。」

而民眾黨的邱臣遠表示，仍將爭取衛環委員會成立的「疫苗調閱小組」可以延長執行；病呼籲行政院應該搶第一時間取得疫苗，現在實際到貨才71萬劑，光第一線都不夠打，可能等到8月才能讓國人陸續施打，但國人能否在嚴峻疫情撐到8月？他認為目前指揮中心和蔡英文總統對於品牌和國產疫苗數量並未說明清楚，尤其國人對國產疫苗還有很多疑慮、臨床實驗也尚未到位。

高虹安表示，如今PCR檢驗大塞車，每天數百例的「校正回歸」確診數量，恐讓疫情趨勢研判失準，呼籲政府研議廣設並且採購高通量的全自動PCR機台，或開放民間實驗室也能採檢。高虹安也表示，為確保第一線醫護人員安全，避免造成院內感染、醫療機構癱瘓，應以「高頻率低敏性快篩方式」對專責醫院之醫護人員進行每日快篩或甚至定期做PCR檢測。

時代力量則表示，我國目前每日PCR檢測量能比起他國有所不足，應設法加大量能並縮短檢測時間。在疫苗部分，邱顯智則表示時力主張「免費打疫苗」，並把外送員、警消人員、醫務人員等第一線人員列為優先施打對象；邱顯智表示，在預算中應該有依定比例投入在疫苗的購買跟施打，這是很多歐洲國家政策，可以參考。

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核稿編輯：翁世航