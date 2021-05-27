2021/05/27,
政治

「紓困4.0」出爐：弱勢勞工可領3萬紓困金、5大產業可補貼員工每月2萬

「紓困4.0」出爐：弱勢勞工可領3萬紓困金、5大產業可補貼員工每月2萬
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

針對個人紓困部分，將關懷弱勢加發生活補助、民眾急難紓困救助金、農漁民生活補助、自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼，以及遊覽車、計程車司機、導遊、領隊等補貼。

全國三級警戒延到6月14日，行政院日前已向立法院提出《紓困特別條例修正草案》，要加碼2100億元並延長期限1年。行政院今（26）日召開院會，拍板紓困4.0原則，將加快對弱勢族群、自營作業者、農漁民、遊覽車、計程車駕駛等紓困補貼，也將立即加強、寬列幾類業者營運資金及薪資補貼，並加碼加快對產業紓困貸款，行政院羅秉成表示，蘇貞昌指示此次疫情來的很急，政府要盡快「開倉濟眾」幫助大家一起度過難關。

行政院院會已於2021年5月13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，將總預算額度上限調高為6300億元，時間延長到明年6月中，讓紓困規模更加大，行政院近期也密集邀集主計總處及相關部會規劃紓困4.0方案。

國發會：本次衝擊主要在內需消費產業

因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒升至第三級，政府強制停課、關閉三大營業場所；另因避免群眾聚集、民眾減少外出活動，衝擊餐飲業、零售業、陸運運輸、旅行業、住宿業、藝術、娛樂及休閒服務業等內需型產業，許多業者營業額減少一半以上，甚至選擇直接停業到6月14日，然而目前疫情警戒還未看到降級可能。

國發會表示，由於此次疫情影響層面與去年不同，去年因國際疫情嚴峻，直接衝擊我國傳統製造業，以及受邊境管制之航空、旅行等行業。惟本次疫情主要衝擊包含中央疫情指揮中心所宣布暫停營業場所及相關受影響產業，爰根據衝擊層面擬定紓困4.0之原則，包括：

  • 加快對個人紓困協助：包括弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼等。
  • 加強對產業支持措施：聚焦協助受疫情警戒升至第三級而暫停營業場所及相關受影響產業，立即寬列相關營運資金及薪資補貼，加強支援力道，協助產業度過低潮。
  • 加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率：原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度；另透過數位分流、線上辦理等方式，簡化各部會紓困貸款方案之申請流程，提升效率。

個人補貼加碼，部分勞工可領1到3萬

龔明鑫說明，針對個人紓困部分，將關懷弱勢加發生活補助、民眾急難紓困救助金、農漁民生活補助、自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼，以及遊覽車、計程車司機、導遊、領隊等補貼。

龔明鑫表示，中低收入戶加碼生活補助4500元、無相關保險者的急難紓困救助金1至3萬元、自營工作者3萬元，申領資格再由主管機關後續說明；農漁民現金紓困部分，農民1萬元、漁民1萬元，甲級漁工為3萬元，另外，導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機等紓困補貼總計也為3萬元。

個人紓困4.0疫情
Photo Credit:國發會

產業5類補貼薪資，每個月2萬

受影響產業補貼原標準為營業受衝擊50%以上，補助薪資4成、上限2萬元，並依產業別區分，但院長蘇貞昌指示從寬認定，原則上包括服務業、觀光運輸業、航空業、教育業包括社區大學和補習班等、藝文產業、農漁業，都將按員工人數補貼薪資每個月2萬元。

紓困4.0疫情
Photo Credit:國發會

貸款加碼1000億，數位化加快申請

關於紓困非預算協助部分，經濟部相關措施將持續做，包含紓困貸款、延長貸款持續做到年底。央行對中小企業貸款，去年總共額度3000億元，這次再加碼1000億元，共4000億元。

至於勞工紓困貸款部分，龔明鑫表示，過去在進行的已經有90幾萬人申請使用，後續也規劃繼續推動前次推出的勞工紓困貸款，每人額度最高10萬元。

紓困4.0貸款疫情國發會
Photo Credit:國發會

行政院發言人羅秉成表示，過去一年已累積相當豐富的經驗，從顧家庭、護弱勢到挺企業、顧產業，建立完整機制，全面協助受影響之產業及個人。面對此波本土疫情持續升溫，政府將協助企業減輕營運負擔或維持營運不中斷，讓國內產業於疫情期間仍維持正常生產，並對受此波疫情影響企業補助薪資、自營作業者及非固定勞工薪資補貼，以有效穩定國內就業情勢，全力降低疫情對經濟衝擊。

羅秉成說，蘇貞昌對於本次紓困，指示要「開倉濟眾」，要儘速幫助受影響的民眾一起度過難關，並且進行紓困作法上，要加快、加強與加碼，並在預算通過後就可儘速發放。今天公布的主要是大方向、大原則，後續相關部會將根據紓困4.0原則，儘速推出新一波疫情紓困執行計畫及預算，達成「護勞工與弱勢」、「助產業」、「增效率」的目標，讓台灣平安挺過這一波疫情，穩定經濟動能。

羅秉成也補充，主要會先編列2100億用於在防疫跟紓困這兩大面向；至於經濟受衝擊後續的振興，可能要看疫情發展，畢竟現在疫情還沒緩解，還在升溫，假如又再次用振興消費券那種形式鼓勵民眾消費，民眾又到市場上產生群聚提升染疫風險，因此現在還不是時候，但不排除後續會做類似這樣的規劃。

另外立法院民進黨團也在今天朝野協商時提出修正動議，指出雖然目前紓困預算上限是6300億，但是新增一個彈性空間，就是假設疫情延燒影響層面更大，可以視情況編列特別預算，但不得超過上限的三分之一，因此就還有第4個「2100億」可以使用，羅秉成對此表達感謝肯定並樂觀其成，指出假如紓困條例可以在5月底順利三讀通過，行政院最快下一次院會也就是6月3日就可以提出特別預算。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。