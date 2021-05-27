「紓困4.0」出爐：弱勢勞工可領3萬紓困金、5大產業可補貼員工每月2萬

全國三級警戒延到6月14日，行政院日前已向立法院提出《紓困特別條例修正草案》，要加碼2100億元並延長期限1年。行政院今（26）日召開院會，拍板紓困4.0原則，將加快對弱勢族群、自營作業者、農漁民、遊覽車、計程車駕駛等紓困補貼，也將立即加強、寬列幾類業者營運資金及薪資補貼，並加碼加快對產業紓困貸款，行政院羅秉成表示，蘇貞昌指示此次疫情來的很急，政府要盡快「開倉濟眾」幫助大家一起度過難關。

行政院院會已於2021年5月13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，將總預算額度上限調高為6300億元，時間延長到明年6月中，讓紓困規模更加大，行政院近期也密集邀集主計總處及相關部會規劃紓困4.0方案。

國發會：本次衝擊主要在內需消費產業

因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒升至第三級，政府強制停課、關閉三大營業場所；另因避免群眾聚集、民眾減少外出活動，衝擊餐飲業、零售業、陸運運輸、旅行業、住宿業、藝術、娛樂及休閒服務業等內需型產業，許多業者營業額減少一半以上，甚至選擇直接停業到6月14日，然而目前疫情警戒還未看到降級可能。

國發會表示，由於此次疫情影響層面與去年不同，去年因國際疫情嚴峻，直接衝擊我國傳統製造業，以及受邊境管制之航空、旅行等行業。惟本次疫情主要衝擊包含中央疫情指揮中心所宣布暫停營業場所及相關受影響產業，爰根據衝擊層面擬定紓困4.0之原則，包括：

加快對個人紓困協助：包括弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼等。

加強對產業支持措施：聚焦協助受疫情警戒升至第三級而暫停營業場所及相關受影響產業，立即寬列相關營運資金及薪資補貼，加強支援力道，協助產業度過低潮。

加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率：原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度；另透過數位分流、線上辦理等方式，簡化各部會紓困貸款方案之申請流程，提升效率。

個人補貼加碼，部分勞工可領1到3萬

龔明鑫說明，針對個人紓困部分，將關懷弱勢加發生活補助、民眾急難紓困救助金、農漁民生活補助、自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼，以及遊覽車、計程車司機、導遊、領隊等補貼。

龔明鑫表示，中低收入戶加碼生活補助4500元、無相關保險者的急難紓困救助金1至3萬元、自營工作者3萬元，申領資格再由主管機關後續說明；農漁民現金紓困部分，農民1萬元、漁民1萬元，甲級漁工為3萬元，另外，導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機等紓困補貼總計也為3萬元。

Photo Credit:國發會

產業5類補貼薪資，每個月2萬

受影響產業補貼原標準為營業受衝擊50%以上，補助薪資4成、上限2萬元，並依產業別區分，但院長蘇貞昌指示從寬認定，原則上包括服務業、觀光運輸業、航空業、教育業包括社區大學和補習班等、藝文產業、農漁業，都將按員工人數補貼薪資每個月2萬元。

Photo Credit:國發會

貸款加碼1000億，數位化加快申請

關於紓困非預算協助部分，經濟部相關措施將持續做，包含紓困貸款、延長貸款持續做到年底。央行對中小企業貸款，去年總共額度3000億元，這次再加碼1000億元，共4000億元。

至於勞工紓困貸款部分，龔明鑫表示，過去在進行的已經有90幾萬人申請使用，後續也規劃繼續推動前次推出的勞工紓困貸款，每人額度最高10萬元。

Photo Credit:國發會

行政院發言人羅秉成表示，過去一年已累積相當豐富的經驗，從顧家庭、護弱勢到挺企業、顧產業，建立完整機制，全面協助受影響之產業及個人。面對此波本土疫情持續升溫，政府將協助企業減輕營運負擔或維持營運不中斷，讓國內產業於疫情期間仍維持正常生產，並對受此波疫情影響企業補助薪資、自營作業者及非固定勞工薪資補貼，以有效穩定國內就業情勢，全力降低疫情對經濟衝擊。

羅秉成說，蘇貞昌對於本次紓困，指示要「開倉濟眾」，要儘速幫助受影響的民眾一起度過難關，並且進行紓困作法上，要加快、加強與加碼，並在預算通過後就可儘速發放。今天公布的主要是大方向、大原則，後續相關部會將根據紓困4.0原則，儘速推出新一波疫情紓困執行計畫及預算，達成「護勞工與弱勢」、「助產業」、「增效率」的目標，讓台灣平安挺過這一波疫情，穩定經濟動能。

羅秉成也補充，主要會先編列2100億用於在防疫跟紓困這兩大面向；至於經濟受衝擊後續的振興，可能要看疫情發展，畢竟現在疫情還沒緩解，還在升溫，假如又再次用振興消費券那種形式鼓勵民眾消費，民眾又到市場上產生群聚提升染疫風險，因此現在還不是時候，但不排除後續會做類似這樣的規劃。

另外立法院民進黨團也在今天朝野協商時提出修正動議，指出雖然目前紓困預算上限是6300億，但是新增一個彈性空間，就是假設疫情延燒影響層面更大，可以視情況編列特別預算，但不得超過上限的三分之一，因此就還有第4個「2100億」可以使用，羅秉成對此表達感謝肯定並樂觀其成，指出假如紓困條例可以在5月底順利三讀通過，行政院最快下一次院會也就是6月3日就可以提出特別預算。

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核稿編輯：翁世航