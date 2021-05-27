布林肯翻轉前朝政策，宣布重啟耶路撒冷領事館，援助巴勒斯坦4000萬美元

編譯：王國仲

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月25日宣布逆轉前朝政策，將重啟位於耶路撒冷的巴勒斯坦領事館，並提供近4000萬美元的新援助計畫。

在以色列與哈瑪斯激進份子結束長達11天的交火（造成至少255人死亡、超過1900人受傷，其中多為巴勒斯坦民眾）後，布林肯首度正式訪問並與以、巴雙方領導人會晤。他的主要任務，是穩固得來不易的停火協議、提供「國際性支持」，並確保哈瑪斯不會從中獲取任何好處。

這場以色列與哈瑪斯間的戰爭，肇因於以色列警方和巴勒斯坦籍抗議者，在耶路撒冷阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque，同被猶太人與巴勒斯坦人視為聖地）的衝突。以色列在伊斯蘭教齋戒月期間實施的部分政策，加上猶太教徒威脅驅逐數個巴勒斯坦家庭，是引發抗議的主因。

由於耶路撒冷地區情勢仍十分緊張，巴勒斯坦家庭的去留也尚未確定，因此雙方的停火協議可說相當脆弱。

會見以、巴最高領導人，美國務卿翻轉前朝政策

布林肯三日訪問的首站，是在耶路撒冷與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，港譯「內塔尼亞胡」）會面。他發推文表示：「我強調美國對以色列安全的堅定承諾，並針對促進所有人的和平、安全與尊嚴的重要性進行討論。」

納坦雅胡則感謝華盛頓，在緊張情勢節節升高時，仍支持以色列「自我防衛的權利」：「以色列自我防衛的承諾是有意義的。若哈瑪斯撕毀停火協議，我們將給予強烈回應。」

雙方另就以色列鐵穹防禦系統、預防哈瑪斯武裝襲擊等議題進行討論。

布林肯接著前往約旦河西岸的重鎮拉馬拉（Ramallah），和巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）舉行會談。「此行的重要意義，是代表美國希望與巴勒斯坦當局、人民重建關係的決心。這是一段基於雙方互信的關係，以色列與巴勒斯坦人民，應享有同等的自由、安全、尊嚴與機會。」

和前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）任內與巴勒斯坦交惡、極度傾向以色列的做法不同，拜登（Joe Biden）甫上任便承諾恢復川普取消的對巴援助，並重啟位於耶路撒冷的巴勒斯坦領事館，在外交與政治上具有重大意義。布林肯亦重申將「投入、並為巴勒斯坦人民提供協助」，不過拒絕為上述行動提供具體時間表。

此外，布林肯宣布向巴勒斯坦提供約3850萬美元的額外金援。在川普政府取消幾乎所有援助後，拜登已承諾給予巴勒斯坦共約3.6億美元。本次金援計畫，包括對遭戰火破壞的加薩地區提供的550萬美元應急金。美方保證，所有援助計畫都不會讓哈瑪斯（在以色列與美國角度，皆認定其為恐怖組織）得到任何好處。

阿巴斯同樣對拜登政權表達謝意，感謝美國把以、巴問題視為「國與國」的雙邊互動、承諾維持聖地的現狀，並協助保障耶路撒冷東部巴勒斯坦家庭的居住權。

美不願主動介入、歧見與挑戰仍難解，和平仍難撥雲見日

不過，美方對再次主動介入以、巴紛爭似乎不是很感興趣（或許是因為過去行動多以失敗收場）。布林肯在發言中表達對「建立更佳環境」的希望，期待有一天能促成雙方和平對話；根據路透社報導，美方官員也建議，現階段要進行更廣泛的和平協議尚言之過早。

布林肯表示：「我們很清楚，為避免衝突、暴力捲土重來，雙方必須利用共創的空間，解決更大範圍的潛在問題與挑戰（如累積已久、雙方盤根錯節的歧見與不信任，又如聖城耶路撒冷的歸屬與歷史定位）。這將從處理加薩地區嚴重的人道需求與重建開始。」

若加薩地區重建成功，或能對哈瑪斯造成極大傷害。布林肯同時呼籲各方，避免任何可能再升高衝突，或重燃戰火的行為，包括驅逐東耶路撒冷的巴勒斯坦居民、以色列屯墾區的建設工事，或巴勒斯坦嘗試建國等挑釁行為。

不過，國務卿口中的挑戰，還包括一個鷹派掌權、不願做出顯著讓步的以色列政府。

總理納坦雅胡曾宣布要促進約旦河西岸經濟成長，但堅稱在巴勒斯坦承認以色列是一個「猶太國家」之前，真正的和平不會到來。長久以來，巴勒斯坦皆拒絕該要求，認為此舉侵害生活在以色列的巴勒斯坦少數族群權利。

此外，納坦雅胡正努力延續自己的政治生命。以色列已在兩年內舉行四次國會選舉，批評聲浪認為總理「過早地」宣布停戰，未執行足夠飛彈攻擊，對哈瑪斯造成更多傷害。

另一方面，美方必須強化阿巴斯在國際關係，以及對抗哈瑪斯的影響力。儘管身為受國際承認的巴勒斯坦總統，與長期和平進程的重要協商夥伴，他在近期事件中的影響力卻有些無足輕重——其部隊從2007年哈瑪斯壯大勢力後就被迫退出加薩走廊；國內民意也普遍支持哈瑪斯更勝於阿巴斯。

與雙方領導人會面後，布林肯於當地時間5月26日前往埃及與約旦。兩國皆在日前扮演關鍵調停角色，在拜登遏止以色列的攻擊行動後，成功催生並促成停火協定。他預計將分別與埃及總統阿布杜勒（Abdel Fattah el-Sisi）與約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）進行會談。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航