癌症權威黃達夫：活著時有意義、離開時有尊嚴，就是人生的最高境界

採訪:王美珍、陳莞欣|文:陳莞欣|攝影:日常散步・李盈靜

編按:為什麼人過中年,常聽見身邊親友罹癌的消息?和信治癌中心醫院院長黃達夫指出,癌症是許多不良習慣長期累積的結果。今(2021)年82歲的他,投入癌症研究已有超過50年的時間。多年的行醫生涯,讓他對健康、生死,皆有不少體悟。還來得及抗癌時,該怎麼趨吉避凶?在生命的最後,又該怎麼有尊嚴地離開?

初見和信治癌中心醫院院長黃達夫,「嚴謹」是最深刻的第一印象。專訪這日,他衣裝齊整,潔白的襯衫上沒有一絲皺摺。攤開隨身筆記,上頭以工整的字跡寫滿今日預計的談話內容。82歲的他,就像一座上緊發條的時鐘。在醫院服務31年,他至今仍每天4點半起床、6點半前抵達醫院開始工作。認真自律的態度,不僅適用於工作,也是他個人生活的一貫原則。

50歲返台之前,黃達夫曾擔任美國杜克大學癌症中心臨床主任,也已取得終身教職。1980年代,他觀察到台灣癌症人口逐年上升,遂向當時的政委李國鼎建議,台灣應該成立一所國家等級的癌症中心。這個提議後來未被政府採納,但李國鼎鼓勵他,既然已有此一起心動念,「可不可行完全在你自己。」

1988年,黃達夫提請休假進修年(Sabbatical leave of absence)獲董事會批准回台工作,展開醫院的募款、籌建計畫。兩年後,和信醫院成立,是台灣第一所癌症專門醫院。31年來,這所醫院收治了數以萬計的癌症病人,協助他們重返健康,或者平靜走完人生的最後一程。

四成以上癌症病人是50歲後確診!長年不良習慣累積,會成為中年後的病

今(2021)年,和信醫院發布了一份年度報告,分析10年間求診的可分析個案,兩萬多位癌症病人。數據顯示,有四成病人年齡介於50-64歲之間,且50歲以上癌症病人的死亡風險高於50歲以下。最多病人罹患的癌症,前三名分別是乳癌、肺癌和結腸癌。

為什麼人過中年,特別容易發現癌症?黃達夫解釋,癌症是一種隨著人類平均壽命延長、盛行率逐漸上升的疾病。絕大多數的癌症,都非家族遺傳而來,反而和個人後天接觸的危險因子有關。可以說,「罹癌是同樣的事情重複累積的結果。」

他以女性好發率最高的乳癌為例,台灣乳癌病人確診平均年齡為50歲,足足比美國早了10歲。醫界起初以為這是人種差異所致,後來才發現和生活型態有關。隨著台灣經濟條件改善,今日女性比過往吃更多、動更少。乳癌的致病因子、作用類似雌激素的環境荷爾蒙常殘留在動物性脂肪中,進入人體內儲存於皮下脂肪。年紀愈長,有害物質累積的愈多。

結腸癌也是另一個年輕化的疾病。黃達夫觀察,早期腸癌病人的腫瘤多長在直腸,近年卻逐漸往右偏移到結腸的位置。因為,人們運動量不足,腸道蠕動趨緩,排便也隨之減少。食物殘渣留在腸道的時間延長,停留愈久,對身體的負面影響愈大。「現代人習慣搭電梯、開車,連走路都要特別安排時間!」他感嘆。

飲食均衡、充分運動的健康基本原則人人皆知,為何實際做到的人極少?關鍵仍是自己有心與否。黃達夫幽默地說,「我就做到啦,所以現在還在!」

健康到82歲的抗癌生活 先菜後飯、日行萬步

研究癌症超過50年,黃達夫認為,飲食和疾病有極大的關係。「不是禍從口出,是禍從口入。」他說。

平時除了在醫院用午餐,黃達夫的飲食多由擅長烹飪的太太打理。早餐是優格加水果,配上水煮蛋和一杯提神用的黑咖啡。正餐的組成是蔬菜和蛋白質,主菜可以是海鮮、或雞、鴨、豬、牛,天天更換。每餐都有一大碗湯,加了滿滿的蔬菜或豆腐等植物性蛋白質。

此外,他也留意自己的家族病史。黃家祖父、伯父皆曾罹患糖尿病,前者過世時年僅44歲。人體的胰島素會隨年紀增長而分泌量下降,讓他更注意控制飯後血糖。吃飯時,他總是先吃主菜,把白飯留到最後。因為已有研究顯示,年長者在用餐時,胰島素分泌的時間點會較年輕人延遲半小時。先吃菜,可讓血糖緩慢上升,刺激胰島素開始分泌。等到開始吃飯時,血糖就能得到控制。

黃達夫指出,碳水化合物是身體能量的來源,不能不吃,但50、60歲過後最好減量。他提到,自己有個表弟長居日本,因為日本米以美味聞名,常不小心吃太多。他勸表弟每餐只吃半碗飯,而且要最後再吃。實驗一段時間後,表弟開心地告訴他,不只體重減輕五公斤,連啤酒肚都消失了!

在飲食禁忌上,他避免吃肥肉等高脂肪的食物。家中煮飯,通常選用橄欖油、大豆沙拉油等植物油。因為動物油中的飽和脂肪酸經烹調容易變質,產生有毒物質,是造成腸癌的重要原因。他也建議少吃醃製食物,如豆腐乳、醃蘿蔔等,降低罹患胃癌機率。

至於運動,他選擇最溫和、不易跌倒的走路。平日在醫院走,週末則到公園散步。他笑說自己走路的習慣已維持30多年。過去在杜克大學工作時,他會在停車後走上好長一段路到辦公室,欣賞沿途的花草風景。回台灣後,他的住處附近剛好也有台大、師大和國立台北教育大學等三所校園。有心要走,很容易達到日行萬步的目標。

醫學再進步也無法終結死亡 在臨終病人身上看見人性高貴

在和信醫院,癌症病人的5年存活率約為74%。相對於台灣整體平均約為52%,這樣的成績已算是相當亮眼。但黃達夫坦言,現代醫學有其極限。即使是接受和信專業的醫療團隊治療,也有約10%的癌症病人會復發,約1/4的病人最終無法活過10年。身為醫師,該如何面對死亡?

Photo Credit: 日常散步・李盈靜 黃達夫熱愛閱讀,特別是文學與哲學。影響所及,他的行醫生涯中也多了一份對人的關懷。

「每個人都會走。但你在這之中會體悟到一些事。」黃達夫說。在他的理想中,病醫之間雖有資訊落差,關係的本質卻應該是平等的。對待病人時,醫師應秉持的心態,如西方名諺所言:「Do unto others as you would have them do unto you.(己所欲,施於人)」

他回憶,早年還未回台時,曾受李國鼎之託照顧一位胃癌病人。因為腫瘤長在胃出口,又是癌症末期,病人幾乎無法進食。但原本的主治醫師竟然說,「你滿肚子都是腫瘤,已經沒救了,胃堵住就堵住吧。」黃達夫和榮總醫師合作,以放射線加上藥物治療,讓病人腫瘤縮小至不妨礙進食的程度。後來,病人的兒子特意打越洋電話告訴他,媽媽很開心,「她終於可以吃碗牛肉麵了。」

「醫護人員最怕的是只想著自己,沒看見病人真正的願望。」黃達夫說。他常告訴同事,病人可以治癒時,探病次數多寡都無妨;但若病人已無治癒的可能,醫師在場與否就有重要的意義。即便如今已是院長等級的職位,他仍時常親自探望末期病人,聆聽他們的心聲。

有次他在醫院餐廳吃飯,一位女士直接走過來,問他:「你是不是院長?能不能到病房看我爸爸?」令現場同事驚訝的是,黃達夫不只當場答應,還親自到病房探視病人。原來,病人的胰臟癌轉移到肺部,讓他夜夜乾咳、難以入眠。黃達夫請同事開了止咳藥,從那天開始到過世那一天,病人再也沒有因為咳嗽而在夜間醒來。「病人到了末期,醫師能做的或許不多,但他們要的也不多。」

他也從陪伴病人的過程中,見證人性的各種面向。人性可以很醜陋,也可以很美麗。就像他曾看見乳癌病人因先生外遇而悲傷,卻也看到更多人對生病的另一半不離不棄,照顧到生命最後一刻。

他提起最近印象深刻的一位病人。一個年輕的女孩,還來不及披上婚紗,癌症就已惡化至末期。和信的醫護團隊協助她梳妝打扮,讓她在人生終點前和男友完成婚事。病人最後還是走了,但離開的姿態非常美麗。「病人在受苦時,旁人對他的關心是假不來的。這讓我覺得人性很高貴。」他說。

什麼是最棒的人生?活著的時間有意義、離開的時候有尊嚴

去年底,黃達夫動了一場大手術。他在體檢時發現膽囊有沙,決定開刀切除。沒想到,膽結石是在膽道出口。開刀一週後,膽結石堵住膽管出口,讓他傷口破裂,還因細菌感染出現敗血症狀。他血壓驟降陷入昏迷,在加護病房細心照顧了一個月,旁人一度以為他醒不過來了。

這場大病讓他折騰了好一陣子。因為對抗生素過敏,他全身出疹,必須不停換藥。刺激食欲的藥物會抑制腦下垂體功能,導致身體無法分泌腎上腺素,他連下床都有困難。照顧他的同事一開始不知箇中緣由,還埋怨他:「院長就是懶惰!」停藥一週後,身體才逐漸恢復正常。「起初我根本不省人事,還好腦袋還留著。」黃達夫自嘲說道。

鬼門關前走一遭,黃達夫形容,如今自己就像得到了第二條命。82歲的他,還有許多尚待完成的目標:在和信蓋一座緩和醫療病房大樓,照顧更多生命末期的病人;推廣全民戒菸,成立分子醫學部,用預防來降低台灣人罹患肺癌的機率;辦一所新學校,培訓未來醫療產業的領導者……等。

「我希望能工作到最後一天,為台灣多做一些事情,為病人解除痛苦。」大病過後,黃達夫在筆記上寫下這句話。希望能在有限的生命中,為自己關懷的人、事做出最大的貢獻。當然,也包括他最親近的家人。他笑說自己以往總是早出晚歸,6點前出門,晚上8、9點才離開醫院。但現在應太太要求,下班時間已經提早到5點了!

採訪接近尾聲,我們問他,什麼是生命最好的結束方式?他沉思一會,回答道:「有愛你的人在身邊,關心你的醫師幫你減少痛苦。」活著的時候有意義,離開的時候有尊嚴,就是人生的最高境界。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航