譴責緬甸軍方暴力侵害人權，跨國能源公司停止支付軍企股利

法國石油與天然氣公司道達爾（Total）26日宣布，由該公司聯合控股的莫塔瑪天然氣運輸有限公司（MGTC）暫停向該公司股東之一、緬甸軍方企業——緬甸石油天然氣公司（MOGE）分配股利現金，以削弱軍方的資金流。緬甸石油天然氣公司過去每年靠販賣天然氣可賺進大約10億美金（約277億新台幣）。

《法新社》報導，莫塔瑪天然氣運輸有限公司在緬甸境內經營一條從安達曼海亞達納（Yadana）氣田穿越緬甸，直到泰國的天然氣管道。道達爾公司在26日發表一份聲明中說，莫塔瑪天然氣運輸有限公司於12日在股東會議上做出了暫停對緬甸石油天然氣公司分配現金的決定。

該決定由道達爾公司提出，其在莫塔瑪天然氣運輸有限公司占股31%，為最大股東，美國能源公司雪佛龍公司（Chevron）占股26%、泰國國營公司泰油勘產公司（PTTEP）占股25%、緬甸石油天然氣公司占股15%。道達爾公司財務聲明也指出，他們為了繳稅和取得「生產權」，2019年付給緬甸當局2億3000萬美金（約63億8960萬新臺幣），2020年付出1億7600萬美金（約48億8943萬新臺幣）。

道達爾公司聲明指出，「（公司）譴責發生在緬甸的暴力和人權侵害。」也重申會遵守國際和各國政府所做針對軍政府的相關決定，包括歐盟或美國當局發布的適用制裁。

《金融時報》報導，道達爾公司並未說明停止分配給緬甸石油天然氣公司的現金確切數字是多少，據悉，2020年莫塔瑪天然氣運輸有限公司分配給股東的紅利總共為3億5000萬美金（約97億2330萬新臺幣）。此外，道達爾公司聲明也指出，「（我們會）持續生產天然氣，......，不會影響到緬甸和泰國人們的電力供應。」

緬甸石油天然氣公司人權組織和民族團結政府（National Unity Government,NUG），呼籲各國政府對緬甸石油天然氣公司實施制裁。美國拜登政府也對緬甸實施更多懲罰性措施，上週美國財務部對緬甸軍方政權國家管理委員會（SAC)實施制裁，國際非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）約翰・席夫頓（John Sifton）指出，這提供了停止向軍方企業付款的合法依據，「現在重點是如何維持天然氣生產運作，但停止（供應軍方）現金流。」

.@Total & @Chevron have made the right choice by acknowledging that MOGE is under control of #Myanmar military & finances junta’s crimes. Other int. oil biz incl. #POSCO must accept that same logic applies to all gas revenue payments & act NOW to end payments the junta!✊🏽🪧 pic.twitter.com/OyiJwo55GS — Justice For Myanmar (@JusticeMyanmar) May 27, 2021

《路透社》報導，美國雪佛龍公司27日公開聲明表示支持道達爾的決定，「雪佛龍譴責緬甸境內發生的暴力和人權侵害事件。我們和緬甸人民與國際社會並肩，促進尊重人民意願的和平解決方案。」

《MyanmarNow》報導，天然氣對緬甸而言是最關鍵的資產，對道達爾公司而言也如王冕上的寶石般重要。4月，道達爾公司執行長Patrick Pouyanné表示，亞達納氣田持續運作，是為了保護當地員工免於受到軍政府報復，「我們不會將員工置於險地。」此外，Patrick Pouyanné也表示，公司也考慮將應付給緬甸政府的稅款暫時交給第三方託管或寄存於第三方帳戶，但目前這個做法無法實施，因為會帶給當地的管理階層法律上的麻煩。

道達爾公司運作亞達納氣田業務項目，大約雇用300名員工和承包商。道達爾公司10名員工和承包商們接受緬甸當地公民團體採訪時則表示，這些盈餘紅利確實應該停止支付給緬甸將軍們，維持員工的安全不應該當作合理化付錢給軍方的理由。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒