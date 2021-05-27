談BNT爭議（上）：和上海復星買疫苗是假議題，不如直接去找美帝老爸求助

文：林韋地

看到台灣的政論節目一直在吵COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的事情，特別是上海復星的BioNTech（以下簡稱BNT），來寫細一點好了。

台灣社會真的很極化，上個月明明還沒什麼人要打疫苗，（連醫護人員都很多沒打），現在一堆人在那邊吵和搶，特別是那些名嘴政客，個個變成疫苗專家。

但先釐清一點，台灣現在已經爆發社區感染了，任何疫苗，中國科興也好，美國莫德納（Moderna）也罷，都不會解決眼前的危機和醫療超載。因為疫苗接種需要時間、也是很大的工程，產生效力需要時間。而且不是打了疫苗就金剛不壞，還是有確診的風險，只是降低重症率和死亡率而已。所以疫苗會解決未來的問題，但不會解決現在的問題，需要有計劃和進程，但不用很焦慮地好像世界末日地在那邊吵和搶。

那BNT因為產品好，所以需求高，在全世界都很積極地擴充產能，也有來新加坡設廠。那「大中華區」（中港台）的獨家代理和生產，就被中國上海復星拿走了。所以台灣就很衰啦，「他X的」我和你一邊一國，結果我的市場被你代表。所以別的地方的BNT，也沒有辦法賣給台灣。

上海復星拿BNT代理和生產權，其實是很有趣的。因為照中共的內宣邏輯，大部分中國人真的是覺得中國國藥和科興棒棒，其實是不需要BNT的。那上海復星會去搶，除了少部分卡住台灣的戰略因素之外，表示中國的潛在市場還是很大的，（釐清一個概念，對中國人來說，台灣真的沒有台灣人自以為的那麼重要，錢比較重要）。表示還是有很多身體很誠實的中國人，（大多是上流社會的富人），和在中國工作的外國人，知道中國疫苗是保護力不足的，想要來個BNT升級免疫力。

那從國際關係來說，當有疫苗護照的時候，中共可能會試著和美國來個和解，（基於國內富人和外國富商的壓力），不會堅持要中國疫苗才有效（valid），（但即使中國想要，美國也很大可能不會承認中國疫苗）。

那站在台灣的角度，雖然明顯藍營和背後的政治勢力在運作，但現在和上海復星拿BNT疫苗其實是假議題。

第一，是你根本不知道他有沒有現貨，而上海復星是不可能囤很多BNT疫苗現貨的，因為現在全世界疫情還很慘，疫苗全世界都缺貨都在搶，要是真的囤貨為了統戰，還不被全世界的人罵死草菅人命，對中國的疫苗外交是很不利的，中共沒那麼蠢。透過側翼放假消息讓你台灣內部在那邊吵做無本生意就好了，沒必要囤真的疫苗。

第二，香港據說是有些要過期的BNT疫苗，但mRNA疫苗施打需要整個後勤的，沒那麼容易，要冷鏈要各種技術，退一萬步說，就算中共送你，如果期限很短台灣在沒準備的情況下，想打也來不及。

那以目前的情勢來說，台灣因為上海復星卡位打不到BNT也不是什麼大問題，因為BNT不是唯一的mRNA疫苗，莫德納也是，效力差不多，甚至更好。要和中共在那邊弄，不如直接去找美帝老爸求助還比較快，抱美帝大腿的風險比和中共做生意低多了。

而mRNA疫苗要打兩劑才有95%減重症效力，如果只是打一劑，其實不會比AZ疫苗好很多，英國靠大量的AZ疫苗也是戰勝疫情，完全沒問題。所以mRNA疫苗比較像是高端奢侈品，適合給高風險族群使用如醫護人員，但不是全民必需品。

另外一點重要的是，在疫苗自由市場化之前，地方政府絕對不可以自己採購疫苗，所以金門、南投縣那些真的沒必要出來亂。而且全世界的問題是無法到貨，不是無法買，各國都是下了訂單給了錢但貨沒來，地方政府是有什麼本事覺得自己可以插別國和自己國家中央政府的隊。如果有人和你保證有疫苗現貨，那不是詐騙就是統戰，馬來西亞檳州政府被騙就是最好的例子，不要和馬來西亞的行動黨一樣蠢。

那在長久的未來（我說的是全球疫情緩解和疫苗市場化之後），台灣是不是可以打到BNT呢，那就要看中國生產的BNT，算不算是「中國疫苗」，這有法規問題。台商也會去中國投資，台灣人也買很多made in China的中國貨，所以真要弄也沒什麼不可，但我覺得到時應該也沒人在意了，無利可圖也不會有人去費那個力氣。

但另外一方面，現在民進黨的政治人物好像都得到聖意全力在推要大家對七月底的國產疫苗有信心，我是沒那麼樂觀，一是七月底對疫情來說還很久，遠水就不了近火，但對疫苗生產而言兩個月的時間很短，國產疫苗現在才到兩期，都還沒進入三期，也不希望因為疫情緊急中央有壓力，就影響到相關的品管。那任何疫苗，都是需要時間和樣本，資料越多越安全。你沒有辦法保證到時候國產疫苗不會有什麼奇怪的副作用或併發症，AZ的TTS血栓也是打了很多之後才被發現，所以有國產疫苗很好，但平常心就好，不要有什麼救國的期望。

總而言之，關於疫苗的問題，之前該緊張的時候不緊張（我在《上報》專欄寫過三次），「台灣不需要留給別國先打」，現在緊張已經來不及了也沒用，應該務實地制定計劃，平常心就好。接下來國際上的疫苗種類和貨源會越來越多，台灣政府應該將風險分散，不要全部的蛋放在一個籃子裡。我觀察AZ疫苗應該還是最容易取得的（英國都上岸了），應該以此為主力，然後也用力搶美國的莫德納和嬌生 （台灣人對COVID-19的免疫力比全世界都弱，老年人又多，風險最高，搶很合理）。國產疫苗平常心就好，拜託千萬不要有留市場給國產疫苗的想法。

更重要的是，從之前的漫不經心到現在的恐慌焦慮，這次危機曝露出，台灣社會對疫苗和科學的認知和相關知識的教育，真的還有待加強。

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