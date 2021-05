談BNT爭議（下）：你覺得中共大外宣會怎麼說？「中國疫苗救了台灣一命」

文:林韋地

過去十二個小時得到很多台灣網友的私訊,無論正反意見我都非常感謝。

我想說的是,臉書就是自媒體,我也希望這個自媒體貼近專業媒體的素質,但我畢竟本行是醫生,不可能親力親為去採訪挖內幕寫一個「專題報導」,所以我的資料來源還是來自各媒體特別是英文媒體,一些在地經驗者私下的分享,加上我自己對相關議題的認知,而寫出來的「評論」。

所以我絕對有可能是錯的,也希望讀者都可以參考不同的文章,自己做出獨立的判斷,也歡迎大家批評指正)但時間精力有限,有時真的無法每個私訊都回就是)。

那這裡再針對上海復星的BioNTech(以下簡稱BNT)疫苗做一些補充,因為畢竟藍白兩派很努力在推,(我個人不認同但我尊重),而這個議題其實要講清楚我覺得真的不容易。

首先,上海復星簽BNT的獨家代理和生產權時把台灣也簽進去,對台灣來說是有問題的(當然我們知道中國很多企業都是這樣),特別是疫苗這種戰略物資。這也是為什麼後來台灣繞過上海復星去找德國原廠接洽,當然不可能成功,因為上海復星已經簽了。如我前文所述,卡台灣不一定是他的意圖,最重要的還是大中華市場,但結果就是卡到。

所以如果台灣政府要和上海復星交易,就是要吞下中資背著台灣去獨家代理台灣市場的做法。當然可能很多商業交易都是這樣,但今天買家是台灣中央政府,不是民間企業,而且買的是疫苗,是很重要的東西。

那我們都知道去年疫情剛爆發時,各國都是抱著不確定性地投資全世界各藥廠的疫苗,因為那個時候沒有人知道哪一家會先做出來,效力為何,副作用為何。那像新加坡淡馬錫控股就是最早就到處去投,所以有收獲的疫苗也就可以最先拿到,當然這中間可能是要付很大成本的。

那台灣政府「看起來」就是沒有去投,相關決策過程為何我不知道,要問府院黨。可能覺得這個資源自己拿來做國產疫苗發展生科產業更好。那這個決策的過程以後自然要是被民意檢視。

那國產產業的事情本來就是很難說的,你做得快做得好可以外銷全世界、製造工作機會、幫國家賺大錢就棒棒,如果做得爛就像馬來西亞的國產車,那就是害全民很長時間都不能開進口車只能開本地爛車,自然被全民唾棄,人民都是很現實很成敗論英雄的。

其次,上海復星的一億提貨權不代表現貨,德國BNT欠很多國家疫苗都還沒有到貨,所以就算台灣低頭和上海復星拿,也不一定保證可以在近期內到貨。在美中大戰的局勢下,台灣處境特別敏感,拿了中國疫苗其實會讓美台關係新增變數(美帝:你和中國買疫苗了還來和我要疫苗?)。

其實如果不考慮政治國際外交兩岸等因素,最簡單的做法就是連BNT都不用煩,和中國拿科興,保證有貨,全民打,保證幾個月後也可以減災,但我們都知道事情無法如此簡化。

如果今天上海復星不是中資都沒有問題,偏偏上海復星就是中資。

今年二月民進黨政府去找德國BNT原廠談的時候,中共的英文外宣是怎麼寫的:

Taiwan Affairs Office (國台辦) slams DPP authorities' conspiracy on failure to buy COVID-19 vaccines from BNT