談BNT爭議（下）：你覺得中共大外宣會怎麼說？「中國疫苗救了台灣一命」

文：林韋地

過去十二個小時得到很多台灣網友的私訊，無論正反意見我都非常感謝。

我想說的是，臉書就是自媒體，我也希望這個自媒體貼近專業媒體的素質，但我畢竟本行是醫生，不可能親力親為去採訪挖內幕寫一個「專題報導」，所以我的資料來源還是來自各媒體特別是英文媒體，一些在地經驗者私下的分享，加上我自己對相關議題的認知，而寫出來的「評論」。

所以我絕對有可能是錯的，也希望讀者都可以參考不同的文章，自己做出獨立的判斷，也歡迎大家批評指正）但時間精力有限，有時真的無法每個私訊都回就是）。

那這裡再針對上海復星的BioNTech（以下簡稱BNT）疫苗做一些補充，因為畢竟藍白兩派很努力在推，（我個人不認同但我尊重），而這個議題其實要講清楚我覺得真的不容易。

首先，上海復星簽BNT的獨家代理和生產權時把台灣也簽進去，對台灣來說是有問題的（當然我們知道中國很多企業都是這樣），特別是疫苗這種戰略物資。這也是為什麼後來台灣繞過上海復星去找德國原廠接洽，當然不可能成功，因為上海復星已經簽了。如我前文所述，卡台灣不一定是他的意圖，最重要的還是大中華市場，但結果就是卡到。

所以如果台灣政府要和上海復星交易，就是要吞下中資背著台灣去獨家代理台灣市場的做法。當然可能很多商業交易都是這樣，但今天買家是台灣中央政府，不是民間企業，而且買的是疫苗，是很重要的東西。

那我們都知道去年疫情剛爆發時，各國都是抱著不確定性地投資全世界各藥廠的疫苗，因為那個時候沒有人知道哪一家會先做出來，效力為何，副作用為何。那像新加坡淡馬錫控股就是最早就到處去投，所以有收獲的疫苗也就可以最先拿到，當然這中間可能是要付很大成本的。

那台灣政府「看起來」就是沒有去投，相關決策過程為何我不知道，要問府院黨。可能覺得這個資源自己拿來做國產疫苗發展生科產業更好。那這個決策的過程以後自然要是被民意檢視。

那國產產業的事情本來就是很難說的，你做得快做得好可以外銷全世界、製造工作機會、幫國家賺大錢就棒棒，如果做得爛就像馬來西亞的國產車，那就是害全民很長時間都不能開進口車只能開本地爛車，自然被全民唾棄，人民都是很現實很成敗論英雄的。

其次，上海復星的一億提貨權不代表現貨，德國BNT欠很多國家疫苗都還沒有到貨，所以就算台灣低頭和上海復星拿，也不一定保證可以在近期內到貨。在美中大戰的局勢下，台灣處境特別敏感，拿了中國疫苗其實會讓美台關係新增變數（美帝：你和中國買疫苗了還來和我要疫苗？）。

其實如果不考慮政治國際外交兩岸等因素，最簡單的做法就是連BNT都不用煩，和中國拿科興，保證有貨，全民打，保證幾個月後也可以減災，但我們都知道事情無法如此簡化。

如果今天上海復星不是中資都沒有問題，偏偏上海復星就是中資。

今年二月民進黨政府去找德國BNT原廠談的時候，中共的英文外宣是怎麼寫的：

Taiwan Affairs Office （國台辦） slams DPP authorities' conspiracy on failure to buy COVID-19 vaccines from BNT

所以中共不會和全世界說中資如何霸王硬上弓硬「代表」台灣市場簽下「獨家」代理，反而是努力地製造一個形象給英文世界，台灣是沒有商業誠信的，一切都是政治化，其實是為了不遵守商業企約要佔中國企業的便宜。所以那些不明就裡的西方人就會想說：「對啊，上海復星都給德國BNT錢買下台灣代理權了，台灣還不和上海復星買，硬要繞過獨家代理，真是太沒有商業道德了。」

那退一萬步說，如果今天台灣真的低頭拿了中國生產或中資代理的疫苗，解決了疫情危機，你覺得中共外宣會怎麼說？標題我都想好了，“China vaccine saved Taiwan from pandemic crisis"，「中國疫苗救了台灣一命」。

這不只衝擊國際社會對兩岸關係認知，這還是會寫進中華人民共和國史和台灣自己歷史的重大事件。

台灣社會吞得下去？

所以如我前文所述，如果在太平時代，疫苗已經市場化，不是沒有可能的。但在危急的時候，考慮到其政治上的後座力，反而更不可能。

第三，香港現在是有上海復星供應的BNT剩貨，港府說有84萬劑，8月中到期，港府說這批BNT後，可能香港不會再拿到BNT。

（補充說明：是品質好的德國原廠貨，不是王定宇夢到的那批包裝瑕疵品，那些都已退回給德國原廠，綠委自己每次愛講假新聞也是一大問題。）

但原則上，台灣不可能用中資給香港的貨。因為這也是政治問題。香港打不完的貨拿來台灣打，基本上你就承認自己和香港一樣，是中國的特區政府。台灣唯一可以拿到這批BNT的正確途徑，是港府捐給世衛的Covax，然後Covax捐給台灣，那你至少是通過國際組織和平台獲得。

事實上，香港人很多自己都不打BNT也不打Sinovac，這也是為什麼他們的疫苗有剩這麼多，他們認為這是一種對港共政權的低頭妥協，（如果說錯請香港朋友指正）。

香港人為了反對港共暴政而不打的疫苗，台灣自己和港共政府拿來打，不是顯得過去兩年台灣對香港自由民主的支持很虛偽嗎？

最後，我肯定台灣有mRNA疫苗相關的冷鏈技術，關鍵是冷鏈裝置是否已經到位，包括全台各縣市（這我不確定），一般來說，是算準第一批mRNA疫苗到貨的日期前才開始設立，不然就是一直在那邊燒著。就算沒有BNT台灣接下來如果有美國的莫德納打也是需要的。希望台灣在地的相關專業者可以去追相關的進度和公眾分享（莫德納和BNT後來對冷鏈的需求也降低了，我不確定這對實際的操作有多少影響）。

結論是，疫苗都是有效力也有風險，這世界上沒有什麼絕對安全一針保命的神針，決定打或不打，都是看你的risk/benefit ratio，要做好完整的風險評估。

而我想這不止醫學上如此，政治上也是。

本文經作者授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航