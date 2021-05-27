疫情凍結房市16個月漲勢，內政部紓困：林口社宅店鋪租金5折、住戶8折

本土疫情擴散，終止房市16個月漲勢，從「價量俱增」轉變為「價穩量縮」。專家指出7月實價登錄2.0上路，若又遇到疫情封城的雙重衝擊，將導致價量同步下滑。另一方面，中央政府為減免民眾負擔，拋出社宅紓困辦法，已訂定社宅店舖今年5月至7月租金減收50％，如已按約繳納租金則可延租；北市府回應，明（28）日相關紓困辦法由台北市長柯文哲統一公佈。

房市終止連續16個月漲勢 專家：未來可能量價同步下滑

好時價數據指出，台灣各縣市2021年4月價量表現，各都會區及縣市的房價指數與交易量與去年同期相比皆上漲。不過，因受疫情影響，短期內將有一波冷凍期，房市將從「價量俱增」轉變為「價穩量縮」。

數據顯示，以房價表現而言，六大都會區中，台南市與去年同期相比上漲逾11%最為亮眼，居全台之冠，台中市也有逾8%的表現。北部縣市中，新竹縣市價格漲幅逾9%，而基隆市及宜蘭縣的漲幅分別逾4%及3%。

中部縣市中，南投縣的漲幅逾8%，彰化縣的漲幅也超過6%，而苗栗縣的漲幅相對穩定，處於盤整格局；南部縣市中，嘉義縣市房價漲幅逾10%表現最為亮眼，屏東縣及雲林縣的漲幅皆逾7%亦相當亮眼。

東部地區，花蓮縣近3年房價呈現上漲趨勢，本月較去年同期上漲約8%，後續發展值得留意。整體而言，本月份各縣市呈現價格上漲態樣，南台灣漲幅較大，北台灣房價變化相對穩定。

好時價數據指出，本來中、南部縣市的強勁漲幅帶動，全國市場價格較去年同期上漲，並創歷史新高；但因為本月份COVID-19疫情加劇，市場買氣受影響，須留意後續對房市價量衝擊，目前房市則處於價漲量穩的格局。

根據清華安富房價指數來看，台灣整體的房價，從2020年1月，至2021年4月，已連續上漲16個月，漲幅達6.66%，後續房市成交量下降，將終止16個月的漲勢。

房市專家Sway針對房價問題說明，建商為了房價行情，價格只會喊高不會喊低，而投資客只是賺多賺少的問題，不到萬不得已，不會有賠售的情況，也就是說房價，不太可能校正回歸。

Sway強調，針對房市目前比較關注的是，7月1日的實價登錄2.0上路。萬一又遇到疫情封城的雙重衝擊之下，沒有人看房，導致價量同步下滑可能發生，但依照現在疫情尚未明朗，一切都還未知，就先讓子彈飛一會，再觀察房市後續變化。

中央拋社宅減租、延租 北市府近日公布紓困方案

昨（26）日內政部發布新聞稿指出，近期受疫情衝擊，已責成各中央主導的社宅機關研議紓困機制，而轄下的國家住都中心，盼能拋磚引玉，所管的林口社宅，因各類店舖經營漸顯困窘，衡酌整體營運狀況。

內政部表示，已訂定店舖紓困措施，今年5月至7月租金減收50％，如已按約繳納租金，則可直接抵繳次月租金。

另外，若林口社宅住戶因確診、居家隔離或放無薪假等影響家中經濟維持情形，可向國家住都中心中心提供相關佐證文件，確認後給予租金減收20％。

內政部強調，減收期限，則視申請人檢附文件計算，以無薪假為例，若公司出具文件為5月至8月，就減租4個月，不論是確診、居家隔離或放無薪假等，最多均不超過6個月。

目前台北市尚未有明確紓困減免措施，而位於台北市文山區興隆社宅住戶，因鄰近警察局文山第一分局陸續爆出有5人確診，使得住戶人心惶惶。

興隆社宅住戶說明，目前已知鄰近的分局已經爆出群聚染疫，盼北市府能夠擴大減免租金或延租，讓住戶可以安心的在家防疫。

住戶指出，由於社宅組成和一般社區較不同，有一定比例的弱勢戶，若北市府未能緊急做好紓困措施，那經濟基礎不佳的住戶，就必須外出討生活將暴露在風險之中，也為社區帶來隱憂。

台北市財政局菸酒暨稅務管理科表示，目前已經收到許多民眾陳情，府內已經研議相關紓困辦法，明（28）日將由台北市市長柯文哲召開記者會說明。

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核稿編輯：翁世航