【TIDF專訪】《開水喇嘛》導演盧彥中：漢地佛教修「因」、西藏修「果」，所以信眾問的是「死後去哪裡」

採訪：陳璿如、林昱萱、江亮儒、張玳瑋

撰稿：林昱萱、侯伯彥

攝影：張玳瑋

導演盧彥中，台灣嘉義人，作品包含《南島盛艷之花》、《在光中》、《就是這個聲音》、《塩埕區長》等，多關注草根人物，描繪私民野史之日常。2019年的作品《開水喇嘛》入選同年馬賽國際影展，以及2020年台灣國際紀錄片影展（TIDF）台灣競賽。

該片遠赴四川藏區拍攝，以大量觀察式長鏡頭，記錄喇嘛與信眾間的坦誠對話，更呈現出喇嘛親手為信眾淋上滾燙熱開水的奇異場景。談及本片高潮迭起的籌畫和製作過程，盧彥中講述了不同宗教的觀念差異，以及他對事物的看法產生的反思，乃至徹悟。

為什麼選擇拍攝西藏的信仰？

那時候拍完吳樂天（《就是這個聲音》），覺得要扛台灣文化、人情世故有的沒的，拍台灣拍得有點累。選擇西藏有兩個原因：一是純粹不想拍台灣了，想拍一個語言不通，完全回歸影像創作的作品；第二個是私人的原因，當時我養了一隻小貓，小貓死了，想帶著牠的骨灰去西藏......傳說那裡有座山，山前的湖泊可以看到你的前世今生。最早是想拍一部公路電影，但因為很多原因最後沒有成功。片尾字幕的盧瑪蒂就是我們家的小貓。

如何認識開水喇嘛？

2016年我們去四川藏區田調第一趟，從跳蚤市場開始混起，本來想上山拍世界最大佛學院「五明佛學院」，但這幾年被政府拆，隔年已經進不去了。

西藏有很多政治問題，佛學院方圓幾公里都只有僧人能進出，俗人要抽菸、喝酒、跳舞得去縣城。有天我們去住青年旅館，一個四川彝族喝醉後跟我們說，他的工作是監控方圓十公里內的手機微信訊息，我們都不敢亂講話。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 導演盧彥中

第二趟去，我們在山上全程網路被封，辦手機時明明都有通，但他知道我們是台灣人，互打就不通，訊號在四川一開始就被監控了。我們想盡辦法要去德格印經院，那裡是西藏的寶庫，印刷佛經跟唐卡。

在雀兒山的時候，一天只開放兩小時可通過，閘口前擠滿了小麵包車，我們想說這樣下去不行，後來遇到一群有錢的中國人，就拿出佛珠掛在身上，很虔誠地說是來朝聖的，他們見狀覺得是自己人，就邀我們一起上越野車去德格了。我們時來運轉，因為那群有錢人是當地的大功德主，回到甘孜後又說要帶我們去個神祕的地方見活佛，就認識開水喇嘛了。

開水喇嘛並不屬於佛教，而是屬於苯教。苯教是西藏最早的宗教，相信天地有靈；佛教八世紀傳進西藏後，才跟苯教結合成現在的藏傳佛教。那個苯教聖地美得像仙境一樣，從甘孜過去要五、六個小時，直到我們去的前一年才通電，是很原始的地方。

第一次去，開水喇嘛還住在一個山洞裡，後來才搬到信眾幫他蓋的房子。他每天早上八點到十二點閉關修法，下午開放信眾前來，全年無休；後來他身體有點不好，因為幾乎沒有時間站起來。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《開水喇嘛》劇照

拍攝上的限制與困難？

基本上我們是用最簡單的器材，買了大概三台很小的相機，想說如果被抓到、被沒收，還可以說是來旅遊的。我覺得在西藏最可怕的事情是，你永遠不知道什麼時候會踩線，它有一個無形的線，有些事不能談，有些事可以、但要談得有技巧，這對我來說是最困難的。

本來要在那邊待七天，但因為發生一些不能講的事情，所以只讓拍三天，我們也怕會給那邊的朋友造成麻煩，尤其是開水喇嘛。那裡不講漢語，因為遇到自焚事件，所以本來的翻譯都不來了，沒人願意跟我們勾搭上關係。

我們在拍攝現場聽不懂只好照拍，語言不通的情況下，用誠意感動人就可以了。拍完回來也沒有翻譯聽得懂，說鄉音太重，後來是找到一個還俗的喇嘛幫我們翻譯。我們憑直覺在拍，一天大概拍五顆鏡頭，必須很精準，每一顆都得融合大量內容，所以鏡頭很慢、把時間拉長，我覺得也比較符合那邊的生活節奏。

對開水喇嘛的看法？

在西藏，除非你相信這個東西，不然都不要談，免得破壞你的價值觀。你不能用人世間的理解，要對這個神秘全然臣服，之後所有奇蹟就會乍然湧現。試拍時，我坐在那裡聽他們念經，發現沒辦法拍一部宗教片，因為我們的邏輯完全不一樣：漢地的佛教修「因」，西藏是修「果」；我們都是活在今生，他們都是求下輩子──所以信眾問的問題都是關於「死掉後去哪裡」。

遊牧文化遇到我們所謂的消費時代，撞在一起就會是場災難。我在青海時參加一場婚禮，他們在屋頂上鋪假草坪、搭帳棚、喝酒、唱歌，說服自己還是遊牧民族的人，很悶，我覺得這才是背後真正可怕的東西。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《開水喇嘛》劇照

以前的喇嘛當然也可以治病什麼的，但現在越來越多以前不會有的問題，已經超過一個喇嘛可以處理的範圍了。開水喇嘛那個房間，對我來說是這場戰役的最後戰線，他用他的方法在處理這些事情。

在苯教聖地，他們相信如果你是一個優秀的修行人，過世後屍體會變得只有巴掌大，指甲、頭髮什麼的都會留下來。他們表達虔誠的方式，可能會是想盡辦法拿到尊者身上的任何東西，相信這是一種加持。這是很奇特的文化，所以拍的時候也要很小心。

我可以理解攝影師一開始拒絕拍開水喇嘛的心情，他覺得很獵奇，擔心會造成不好的觀感，但後來被這些人感動，反而是我們想太多了，藏人才是最勇敢的。他們把脆弱的一面給我們看、還讓我們拍，我覺得能把這個東西好好留下來，才是最重要的。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《開水喇嘛》劇照

請談談片末喇嘛與信眾互動的場景

片末的開水真的是滾燙的，你當然可以說那個地方海拔很高，所以水的沸點大概七、八十度，但也很燙了。第一次去的時候我不相信他，我就被燙了。他說，假設你相信就不會痛。所以你看那些信眾沒有人喊痛，只有小孩子不相信所以看起來會痛，這是很神奇的。你如果相信一件事情，就什麼問題都沒有了。雖然片子叫《開水喇嘛》，但我覺得主角應該是那些信徒與藏人們。

我們一開始其實不是要拍信仰，我們只是要拍一個東西叫做「相信」。你如何去相信一件事，西藏人又為什麼那麼輕易就會相信一件事？你要對世界有無比的信心與勇氣，才會真的相信另外一個人、事、物或是電影，所以是需要有信仰的。應該說，我們那個時候追求的是相信，我們想要拍出「相信」這個事情。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《開水喇嘛》劇照

拍攝本片對您造成的影響？

我記得最一開始去西藏時，想不透因果這種事情，有一天就很生氣地問一個喇嘛、上師說：「你們西藏人整天在這邊虔誠念佛，躲在房間裡面修法，到底念這個幹嘛？」他說：「祈禱世界和平。」我聽了超憤怒的，用漢人的眼光會覺得這些事情很沒用；之後一個喇嘛跟我說：「你有沒有想過現在我在山上，這世界上說不定就少了一個壞人？」我發現滿有道理的，把自己做好就好了。

看過這些之後，會開始相信很多世界上奇妙的事情，發現人的心靈、心的力量是沒有界線的，就會把標準設得很高。在台灣很難找到這樣的事情，導致之後要做什麼都很難。

現在回想起來，一定是累世跟開水喇嘛有些緣分，我們才會出現在那裡，他好像也在那個地方等著我們。這對我的改變是，現在不會覺得眼睛看到什麼就是什麼，會開始去想背後的本質，有點變成西藏人或佛教徒的看法。

之前我的作品很拚人跟人的近距離，想讓觀眾知道我和被攝者的關係，但後來在西藏學到，有時後退來看，其實可以看得更多。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

2021台灣國際紀錄片影展欲知詳情請點此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航