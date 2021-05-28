社區感染爆發一個月後死亡率才有望下降，該如何調整重症醫療量能？

以美國為例，社區感染爆發後要約一個月，重症死亡率才有望下降

依據外國去（2020）年的數據，當一個社區COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染大爆發，前面2－3個月，都是重症死亡率急速上升的時期。

可以看看我之前的文章〈為什麼社區大爆發開始，重症那麼多，死亡那麼高？〉。

美國在去年3月底－4月中開始社區感染大爆發，醫院的住院重症個案爆升，死亡率在3月是24.9％，4月也有23.3％，看出來在這社區感染大爆發初期，其重症病例死亡人數創新高。一直到了5月，死亡率才開始急速下降到8.6％。

社區感染大爆發3個月後（6月），死亡率才成5.1％，而後趨緩下來（7月3.2％，8月3.7％）。

若以美國為例，社區感染大爆發後要約一個月，重症死亡率才有望下降，3個月後，重症死亡率才能趨緩下來。

有研究人員分析了5121間美國當時的醫院，他們認為死亡率急遽上升，然後下降趨緩，歸咎於：

臨床實戰經驗增加 分艙分流：讓無症狀、輕症者在家或防疫中心，減少醫院負擔量 新的藥物治療方式增加了：大量注射類固醇、抗病毒藥物如瑞德西韋，抗免疫風爆（cytokine storm）治療 非藥物治療：重症趴床治療方式、超前部屬、社區警覺性、戴上口罩、保持社交距離

這些都是在年底前，美國在沒有疫苗接種下，對於社區大爆發做出的決定，來對抗當時重症死亡率上升至下降到趨緩。到了2021年則是依賴疫苗，作為避免死亡的最佳救命工具，尤其是高於60歲的重症病例。

疫情擴散時，如何調整重症醫療量能？

因此歐洲從去年一開始，面對COVID-19疫情衝擊下，訂出了「疫情衝擊下的危機反應計劃書」（Planning a crisis surge response），讓全球了解在疫情擴散時，如何調整重症醫療量能的標準程序。

A. 什麼時候啓動重症醫療量能大量的準備？

國際期刊《重症加護醫學》（Intensive Care Medicine）的發表指出，當醫院的COVID-19確診感染者當中，每5位有1位需要加護病房的治療，那你的醫院就得啓動「緊急重症醫療變化」的計劃。

B. 怎麼使重症醫療量能足夠？

增加加護病房床數

依澳洲的去年的經驗，他們加護病房床數原本是每10萬人有9.3張床位，在短短幾星期內，把全國191間加護病房（包括119間公立醫院，72間私立醫院），從原本的2378張床位，擴張至6923張，使整個澳洲的加護病房床數擴大到每10萬人有27.2張床位。

也就是說在疫情擴散成社區大傳染時，澳洲醫院急速增加了約平常「3倍以上」的加護病房床數，應對重症患者的急遽增加。

增加呼吸器

依國際期刊《重症加護醫學》的研究，在社區大傳播時，因COVID-19重症入加護病房的患者，平均有75％都需要呼吸插管治療。

澳洲原本只有2184台呼吸器，他們把呼吸器量能增加到2631台，配合全國因COVID-19重症增加的加護病房病床數。這樣的數量可提供至少61％加護病房的重症病患，確保其可以用到呼吸器。

動物醫院醫療器材收集

澳洲政府清查國內的動物醫院內，有188台呼吸器，竟然有179台是人類可以使用的呼吸器。

其他醫療設備：洗腎機、葉克膜（ECMO）淸查

澳洲政府部門淸查其他重症醫療設備，使原本53台葉克膜，擴大內需到156台；冼腎機原本445台，擴大內需到1120台。

醫護人員招募

這段大爆發時間，澳洲政府部門共增加了4092位加護病房醫師（增加了245％）、加護病房護理師也增加了4萬2720位（增加了269％）。

其他非重症醫護人員接受短期訓練

不是有醫療人員或召集退休醫療人員就可以了，這些新的被召集人需要接受短期快速COVID-19重症醫療訓練後，才能投入戰場。

C. 重症戰埸

重症戰埸，需要重症醫護人力、重症設備儀器及重症床位。這些在戰爭叫補給量能，量能足夠，COVID-19重症病人的傷害才能減少。別忘了，重症病例上升，如果後勤支援不足，死亡的不會只是病人，還有醫護人員。這些在外國，都已是血淋淋發生過的事了，不是嗎？

這些「物力、人力，調床能力」也是動態性隨時可以調動的，期待全民配合一起渡過重症難關。

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航