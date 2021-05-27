BNT疫苗相關爭議查證：BNT疫苗有兩種？上海復星的是中國製？

南投縣長林明溱表示希望向上海復星購買BNT（BioNTech）疫苗（亞洲區又稱為「復必泰」）後，一時間，包括鄭運鵬、蔡培慧等許多民進黨立委接連在臉書上放送「復必泰是中國製疫苗」或「香港禁止使用」的貼文，下面也有許多人留言筆戰。

這些說法充滿了很多事實的錯誤，各方雖有回應，但大多只是貼貼二手資訊，針對一些討論的熱點，我特別去翻找了相關的官方非官方新聞稿和研究報告，以下近期關於BNT疫苗討論中的常見爭議，以及其事實為何。

1. 香港不能施打BNT疫苗？

這是最明顯而且也最容易查證的項目，簡單來說，就是可以打。

因為在（名存實亡）的一國兩制下，香港目前仍保有自己的醫藥進口審查機制，相關的貨運入港和施打預約制度，港府新聞稿都有明確說明，或隨便問一個住香港的朋友也能知道實際情況。

2. 香港的BNT疫苗有瑕疵？

這事確實發生過。

2021年3月24日新聞報導，復星向港澳供應的BNT疫苗有「210102」和「210104」兩批次，其中「210102」批次疫苗有少量藥瓶封蓋出現瑕疵，之後港府也在4月29日將這批疫苗退回德國，更換成另一間（Baxter）廠房封裝的疫苗，繼續開放施打。

但要注意的是，報導裡提到：

復星於23日晚間接獲BioNTech通知，指「210102」批次的疫苗有少量藥瓶封蓋出現瑕疵。

換句話說，這批疫苗的瑕疵是由德國BNT主動通知召回，而非中國或香港方面驗出，也間接證實BNT在生產與運送的主導地位。此外，中央社報導中「合作生產這款疫苗的上海復星醫藥」這句話其實有些模糊，後文會再解釋。

3. 上海復星的BNT疫苗，產地是中國？

這個在網路上最廣為流傳的說法，其實也能夠很明顯的查證錯誤：簡單來說，現在所有的BNT疫苗都是歐洲或美國生產的。

其實BNT的官方新聞稿就有清楚提到這件事。2020年12月16日，BNT就宣布要與復星合作供給一億劑BNT疫苗給中國，隔天新聞就有報導，復星將「進口」一億劑BNT疫苗至中國。

之後，2021年2月27日，第一批BNT疫苗從德國空運抵達香港，2021年4月13日上海復星宣布第一批輝瑞疫苗已經抵達「抵達」中國，4月16日，最討厭中共的《大紀元》也有「第一批輝瑞疫苗抵達中國」的消息。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2021年2月27日，第一批BNT疫苗從德國空運抵達香港

不過必須要說，上海復星確實一直有在中國設廠生產BNT疫苗的計畫，只是目前還沒成真。中共官媒《環球時報》4月22日即報導，如果政府通過許可，最快7月可能開始在中國當地生產BNT疫苗。換句話說，目前中國是無法生產的。

另外，《環球時報》這篇文章也講到，上海復星與BNT的共同開發有三個階段：完成進口許可與行銷、出貨一億劑、讓上海復星在中國生產以滿足在地需要。

現在很明顯仍在第二個階段。而前面所述——以及許多台灣新聞常說——的「與復星生產」，其實指的是開發端過程，而非在中國設廠生產，至少目前不是。至於公視節目《有話好說》中來賓指稱疫苗是德國進口中國分裝的部分，公視也已經發文澄清為來賓口誤。

4. BNT疫苗有兩種，就像斯斯有兩種

相較於前述顯而易見（雖然仍有許多人不停轉傳）的謬誤，相關討論留言裡的一大風向，就是說「BNT疫苗有兩種，世界其他地方用的是BNT162b2，中國用的是BNT162b1」，因此「中國想賣給台灣的BNT，不是其他地方用的BNT」，並附上一張煞有其事的截圖，表示BNT162b1連第三階段實驗都沒有完成。

但真的是這樣嗎？這要從疫苗的開發過程開始說起。

2020年3月16日，BNT宣布與上海復星合作，復星以5000萬美元入股（加上後期投資總額可能超過13.5億美元），一起加入所謂「BNT162」疫苗的開發平台。

而那兩種「斯斯」其實就是BNT162幾個候選者中最有潛力（比較安全且較能誘發免疫反應）的兩個：BNT162b1與BNT162b2。

分岔點也在這時候發生，因為BNT與輝瑞押寶「b2」在全世界進行後期臨床實驗，上海復星則押寶「b1」，追求能在中國上市。

問題是，根據後續的各方研究報告，「b2」的疫苗效果比「b1」高，不良反應也比較少（細部研究可以看Nature在2021年4月的報告，或輝瑞在2021年7月的新聞稿），所以大家開始主攻「b2」，連上海復星也放棄了「b1」的臨床實驗。

這就是為什麼在疫苗開發進度的網站上，「b1」會停在第二期，而根據前述《路透社》2020年11月的報導，上海復星在停止BNT162b1的臨床研究後，也立刻宣布將啟動引進BNT162b2的作業——也就是全世界大部分的地方，包括拜登都打過的版本。

根據謠言散佈者所用的同一個疫苗進度追蹤網站（網站是真的），BNT162b2已在全世界84個國家或地區核可，而根據上海復星的新聞稿、中央社報導、自由時報報導、醫藥產業媒體報導，復星進口的就是這個BNT162b2，從來不是BNT162b1。

Photo Credit: 中央社

把BNT疫苗抹紅的結果，可能造成正式進口時民眾不願施打

說了那麼多，並不是為了想要護航南投縣、郭台銘、江啟臣、柯建銘、林全等人想進口疫苗的想法，而是擔心在這波建構在錯誤事實的洗風向中，輿情逐漸認為b2疫苗因為「與中國有關係」所以有問題。

如果放任這樣的想法孳生，在台灣買到BNT疫苗的那一天，不論是跟復星買、跟BNT買，或是透過上海復星簽到德國直送的單，都可能造成民眾和當時的AZ疫苗一樣，因為對BNT疫苗信任度打折扣而不願施打，即使它是世界上最優秀的疫苗之一。

在資訊紛亂的時代，許多人分不清楚「Fact」和「Opinion」的差別，地方需不需要疫苗，中央可以有自己的意見，但民意代表在一些基礎事實上的明確誤植，實在讓人難以苟同，也不懂為什麼相關單位不會針對些這麼多人看到的明顯謠言進行澄清。

在各個針對地方政府進口BNT疫苗的批評裡面，扣掉行政流程的部份，應該就是羅致政委員所提到的「誰能保證德國製造出來的疫苗，已送往中國，從中國再運送出來，運送儲存過程中沒出問題？」最值得留心，也是未來不論政府或民間在購置疫苗時，最需要解決的問題。

但就和「林瑋豐反串」和「PTT造謠疾管家」應該分開討論一樣，疫苗購買過程中的儲存和運送問題、送件的行政問題，與香港中國德國美國的BNT都不是中國製造都不是b1，真的是兩件事情。放在一起討論雖然能快速讓部份民眾反對疫苗進口的訴求，但長期看仍會對整體防疫造成難以回復的傷害。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航