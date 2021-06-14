殘酷的真相就是，一名加害者不需要進入孩子的房間也能傷害孩子

一句句邀約，對正值探索期的孩子而言，都是誘惑。他們對於異性或是未知的性行為，有莫大好奇與憧憬，在不透明的交友情境下，對對方認識有限，又缺乏性侵害的法律相關知識，很容易在不懂得保護自己的情境下，受到傷害。

根據兒童福利聯盟曾針對兒童、少年（以下簡稱兒少）網路使用安全，提出調查報告，發現由於兒少對於個資認知不足，「和一個陌生人在網路上聊得很愉快，我就覺得是朋友」，有 36.6% 兒少曾洩漏重要個資給網友，包括真實姓名、個人照片、就讀學校班級等。

再者，也因為影音平台發展快速，孩子們隨時隨地拍攝影片照片上傳，造成個資外洩，有心網友只要掌握相關資訊，很快就能在現實生活中找到某特定人士的足跡。

更令人心驚的是，有 20.5% 的兒少在網路上曾遇過網友提出特殊要求，甚至有 25.1% 要求提供私密照。

性剝削的定義，是用各種形式，控制他人的性與身體，包括坐檯、陪酒、伴遊等等；但當網路已與兒少生活密不可分，性剝削更有新興樣態出現，包括要求兒少開啟色情視訊、外拍，或是錄播色情影片以供傳播。而當孩子對「性」尚未有足夠認識之前，加害者與兒童之間的哄誘、拐騙，很容易使兒少掉入陷阱，讓性剝削與性不當對待成真，憾事至此發生。

2020 年 3 月，在南韓揭發的 N號房事件，即是作案人透過加密即時通訊軟體建立聊天室，將對受害者進行誘哄、拐騙、威脅所得來的資料、相片或影片等，發布在聊天室中，供付費會員觀看。受害人因遭到脅迫，例如「若你不從，你的家人或朋友都會看到這些影片」或是「你不做下個指令，我就把過往照片全數公開」，被害人害怕不雅照傳播出去，只能聽從加害人命令。更令人不寒而慄的是，其會員竟達26萬人、最小的被害少女，年僅 11 歲。

如果你問，誰會是這些新型網路性不當對待的大宗受害者，許多專家表示，其實這個階段的孩子，出於好奇與嚮往，受害者不只是外界所想的脆弱家庭，學業表現相對落後、或是人際關係不穩定的孩子。孩子就是被誘騙，所以與其背景不一定那麼相關，「多數人以為是脆弱家庭才會發生的事，但我們也看過許多是品學兼優的孩子。」iWIN 網路內容防護機構執行秘書劉昱均補充。

Photo Credit : 衛生福利部 iWIN網路內容防護機構執行秘書劉昱均。

潛在受害者不敢自救，你我都可以為他伸出一雙溫暖的手

「不要忘記今天晚上的約會，不來的話，你上次傳給我的照片，全世界都會看到。」一句句威脅利誘，受害人在這樣的情況之下，幾乎不敢自救，更開不了口求救，讓這類事件層出不窮。

社會極力的想為被害者建立安全網絡，但被害者卻更害怕外在眼光而不敢求助。舉例而言，約有 1% 兒童或青少年，曾經拍過私密影像，其中有 41% 遭到外流。這些影像在網路上流竄，被害者承受著外界嘲笑與窺看的眼光，想向老師、父母或長輩求助，卻又害怕先遭到責罰，求助未果，又造成莫大的心理壓力。

再者，被害者可能不知道怎麼舉證，他們害怕這些舉證會對自己造成二次傷害，無論是上述的責難、是否會被貼上標籤，讓他未來的交友、生活難以為繼、無法找工作等等。

面對性不當對待，包含新興性剝削樣態，包括性私密照，我們該怎麼教育兒少避免這些網路型態的新傷害呢？劉昱均表示，在兒少這個年紀告訴他們「不要拍、不要傳、不要分享」，反而很容易讓他們當成耳邊風，所以現在反而會調整說法，引起他們思考，想想「提供了這些東西，會造成什麼後果？」會用這樣的方式，讓兒少評估風險，也讓他們進一步思考，面對這些誘騙過程與背後的陷阱，應該要用什麼樣的心態與態度去思考。

心理諮商師洪文惠補充，正因為網路已是兒少生活必需品，所以在很多教育機會裡，我們都要多關心孩子在網路世界裡的行為、關係，及早提防與學習，這也是家長的責任。

Photo Credit : 衛生福利部 心理諮商師洪文惠。

論是性不當對待、性騷擾甚或是性侵害，受到傷害的孩童，都會因為上述原因害怕被責罰，所以難以啟齒，正因為如此，我們更應該不吝於對任何求救訊息伸出援手。如果你身邊有兒少狀態異常，例如眼神、生活作息、身形上的變化等等，都很可能是正在求救的身體訊號，除了正常的關心之外，別忘了撥打 113 保護專線或 110，或向各相關基金會、協會，請求專業人員協助。

在校園中的性教育也極為重要，兒童文學作家幸佳慧曾創作台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本《蝴蝶朵朵》，就是很好的教育範本，從中開啟孩子感受與人正常互動的雷達、教他認識身體的重要性，更重要的，讓他們知道，假使你真的受到傷害，專業單位或親友，也設有安全網，能夠承接你受傷破碎的情緒。

除了治療，更重要的是防治，你我都不要吝於對任何身邊需要幫助的人，多一分留意，舉報不當罪行，更不要當傳播私密影像的共犯，一起理解這群潛在受害者的困境，為他們打造一張社會最溫暖的安全網。

延伸閱讀