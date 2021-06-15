「被摸一下又不會怎樣」兒少性侵，往往來自沈默與社會不明白的譴責

你知道嗎？在台灣，每 30 分鐘就會發生一起足以影響人一生運行的「性侵」事件。根據衛福部保護司近年的統計數據顯示，不只性侵案通報的數字驚人地高，其中更有約有 6 成的受害者為18 歲以下的兒童及少年，而加害者將近 8 成為「兒童所認識的人」。包含我們在成長階段關係最為親密的長輩、親戚的家內性侵行為，或是週遭師長所造成的家外性侵。

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Photo Credit : 衛生福利部 衛福部公布各直轄市、縣(市)政府受理性侵害事件的統計圖像。

華人社會的「威信」教育間接促使受害者選擇壓抑痛苦，這些公開的數字，僅僅只是「主動通報」的案例。孩童從小就被教育長輩在關係中是具有「威信」的權力不對等關係，於是當孩童在遭受性不當對待時，往往都會因為對方之於自己的上下地位，而不敢輕易伸張，尤其當家內性侵發生時，對性一知半解的孩童，不只無法理解此行為是「侵犯」、覺得「怪怪的」、「不舒服」，更多則是因為對大人的敬畏心態，而不得不容忍。而加害者也會因為藉由性行為壓迫較為弱勢的群體，而在心理與病理上皆獲得滿足，造成無法輕易斬斷的惡性循環。

輔仁大學臨床心理系黃建助理教授提到，在幼時有遭受過性不當對待經驗的倖存者，在成長過程中除了身心靈會相較沒有安全感之外，在未來展開情感關係時，也會難以輕易對另一半展現信任，面對人群時，也會有情緒與行為掌控能力失序的狀況產生。不只是性議題，過往的經驗會演變成一個人在生命中找不到自我認同的困境，除了尋求親密關係的依存，也會想透過「他人」來找到真正的歸屬。

Photo Credit : 衛生福利部 輔仁大學臨床心理系黃健助理教授。

而透過黃軍義教授在 2015 年發表的論文《男性性侵害循環的發生機制》調查數字裡，更揭露了「性侵害循環理論」，男性性侵倖存者未來成為加害者的比例，比起未遭受相關對待者要高出 4 倍之多，邱惟真教授 2016 年發表的《臺灣少年性侵害循環影響因子與司法處遇之探討》研究中，也顯示 47% 的受害者，曾出現過性侵害他人的行為。

在衛福部保護照護司今年 4 月的輔導調查中顯示，由於政府單位提高性侵害防治的管轄標準，通報的來源最高比例來自於警政、教育以及醫院，但對受害者來說，若是遭受性侵的狀況東窗事發，不僅會破壞當事人原先的生活圈，更有可能因為他人的閒言閒語，對當事者造成更嚴重的二度傷害，最終形成的結果就是個案通常面對此情形，都會因為難以對輔導人員自我揭露，反而會傾向和「身旁同儕好友」傾訴，而不是能夠實質給予輔導的相關單位，透過統計我們更發現，被害人的年齡越小、與加害人的熟悉度越高，通報比例會因此降低，學者也指出，或許在考慮倖存者的身心狀況之下，可讓個案自行選擇是否要通報和接受輔導。

Photo Credit : 衛生福利部 世新大學性別研究所羅燦煐教授。

不過，這也產生了另一個問題，政府雖然加強了通報的配套措施，也鼓勵倖存者接受輔導，但為何作為當事人，大家都不願意揭開傷疤向前邁進呢？原因非常單純卻也相當複雜：「社會風氣」。

在習慣對性有污名化思維的東方社會，對於女性的被害人，不熟知情況的人經常會檢討被害人的穿著打扮或是行事風格，來定義受害事件，男性的被害者，則會被一句「男生被看一下又不會死」來搪塞對方的痛苦，但事實真的是這樣嗎？若是性侵事件和衣著有著正相關，那為何 6 至 12 歲的國小孩童，在穿著校服的情況下仍會被性侵呢？或許身為公民的我們也應該要正視他人的經驗，並以更宏觀的角度來設身處地感受他人的痛苦。

為預防性侵事件猖獗，身為公民的我們須擁有的集體意識

研究指出，有 53% 的加害者在 18 歲以前就有過相關念頭，於是學校與家庭成為性侵議題中最舉足輕重的角色。在校園現場，校方除了應該要對性教育進行更客觀的教學，師長本身也應該以自我進修來化解對性議題的誤解，發生事件時，比起挖掘當下的所有細節，更應該關注被害者的身心靈狀況是否能承受所謂的「關心」、加害者的壓力或是家庭狀況是否有異狀。

Photo Credit : Anthony Tran on Unsplash

在家庭現場，黃健助理教授指出，作為家長除了需時刻關心孩子的「吃喝拉撒睡」基本生活模式是否有異樣之外，在接收到孩子的傾訴時，應該以鼓勵「自己是有能力可以改變」，取代不必要的指責。大眾通常會期待受害者在遭受性侵後能「更有危機意識」，但他的實務經驗發現，童年失敗的揭露經驗，會讓被害者有極大可能放棄爭取與為自己發聲，甚至會因為自我厭惡而放棄掙扎。

既不是當事者的親人、也不是他們的師長，身為社會公民的我們，可以做哪些事情呢？不只是針對被害者，而是要從根本地理解加害者又是身在怎麼樣的處境。除了從自我漸漸沖淡對性污穢的思維之外，對於他人的傷痛更應該謹言慎行，不同的個體之間要去理解彼此的感受屬實不易，但在不求完全接受的前提之下，每個人都應該設身處地尊重彼此的艱難，「建立一個不過度貼標籤但有警惕性的社會共同價值」，或許會是減少性侵事件的其中一個較為治本的方式。

當孩子向您說出他（她）的受虐遭遇時，勵馨基金會賴文珍在《兒童自我保護預防教育》一文中分享我們可以這樣做：

保持平靜 相信兒童，不只是認知上的相信，是內在深深的相信 相信兒童沒有責任 稱讚兒童的勇氣 傾聽、接納、不指責、不批判 面對現實，與兒童一起面對已經受虐的事實，而不是告知孩子：睡一覺就沒事了、哭一哭就沒事 不批評施虐者

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