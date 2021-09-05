自由潛水新手也能看懂的「長蛙鞋」品牌、材質挑選與保養攻略

文：古家萱

跟背著氣瓶、有著各種複雜裝備的水肺潛水員不太相同，自由潛水員在海上賴以維生的工具，就只有俗稱「自潛三寶」的蛙鞋、面鏡、呼吸管。而其中價位最高昂、品牌最多、也令人最難以抉擇的，莫過於一雙好看又好踢的長蛙鞋。

在2019年正式上完課後，因為擔心自己三分鐘熱度的關係，我先入手了一雙便宜耐操的塑膠蛙鞋，而在此同時，我也吃著碗裡看著碗外，一邊存錢一邊努力上網做功課，希望能蒐集到有關於各家碳纖蛙鞋品牌的資訊與評價。

不過，爬遍了大大小小的部落格與討論區，多數的文章卻都是從使用者自己的感覺和喜好出發，看起來似乎不夠客觀；好不容易撈到幾篇經過認真評測的文章，裡頭滿滿的專有名詞與複雜的評測方式，卻讓下水經驗不太多、還只踢過塑膠蛙鞋的我有看沒有懂。

Photo Credit:古家萱

後來，我試著開始詢問身邊的教練和朋友，大家都說「自己實際踢過最準」，因此我也花錢參加了幾場試踢會，確實頗有收穫。但可惜的是，並非所有品牌都會舉辦這樣的活動——這對患有嚴重選擇障礙的我來說真的非常困擾，每次決定好要買哪雙後，腦子裡又會冒出「如果那家更好踢怎麼辦？」、「可是那個牌子也很好看」......諸如此類的聲音。

反正，經過了幾番波折，我還是遲遲無法作出選擇。

去（2020）年夏天，我陸續背著沉重的塑膠蛙鞋跑去了綠島和小琉球，也趁著週末假期在東北角的幾處潛點徘徊流連——「很好，這個興趣成功撐過了第一年」，心中再度燃起了換雙蛙鞋的熊熊烈火。於是這次，我決定假公濟私、打著採訪的名號，帶著一堆問題跑到台北知名的裝備店鋪潛水貨倉，準備一次煩死老闆Fred。

不同的材質有什麼差別？

好的，說了那麼多，我們終於進入第一個正題——材質。先撇除多種材質混合的蛙鞋，大家都知道，市面上最常見的三種分別是塑膠、玻璃纖維與碳纖維。根據Fred的說法，這三種材質的差別主要是在於「反發力」。

也就是說，你用相同的力道踢蛙鞋，這雙蛙鞋會給予你多少回饋，而回饋越強的蛙鞋當然會帶給你更輕鬆的感受，也就產生了更高的「效率」。Fred進一步說明：「有人說塑膠蛙很硬，這樣講其實不完全正確，像是碳纖維也有出軟中硬不同硬度的板子，但是一樣硬的塑膠跟碳纖維鞋板，你用相同的力道踢，他給你的回饋感是不一樣的。」

當然，又輕量又具有絕佳反發力的碳纖維板，價格較高，配上鞋套後整雙的定價大約落在1－2萬元，板身也比較嬌貴一些，需要避免撞擊產生的受損斷裂。而塑膠蛙鞋雖然相當笨重、踢起來也比較累，但卻相當耐操，售價也相對親民，約在3000元左右就能入手。

玻璃纖維的特性與價格落在這兩者之間，雖然聽起來有種要上不下的感覺，但由於材質特性，玻璃纖維的板身往往可以做出多樣化的圖案設計與美麗的顏色，因此也受到不少人的親睞。

此外，Fred也表示，許多人常常會有「我是新手，我買最基本的、便宜的就好了」的想法，不過他認為所謂高級的蛙鞋是讓你在運動中變得更為省力的工具，而並非厲害的人才能穿的裝備，不適合自己的蛙鞋反而會讓你在學習過程中覺得比較辛苦，也多少會影響到你的踢蛙姿勢。

因此，若有足夠的預算、也確定自己真的喜歡這項活動，不妨在一開始就投資一雙適合自己的好蛙鞋，也省去日後升級裝備多花的錢。

鞋板的硬度該如何選擇？

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如果你選擇了玻璃纖維或是碳纖維的鞋板，接下來會面臨到的下個問題，就是硬度的選擇。如果你有稍微做過功課，應該會發現有許多蛙鞋品牌都會將鞋板區分為「軟、中、硬」3種不同硬度，有些甚至還有推出中軟、中硬等更精細的分級。

之所以要區分這些硬度，是因為當我們下潛到一定深度時，海水的「浮力」會隨著肺被壓縮的程度以及上方的水壓而慢慢轉變為「負浮力」，這時候即便不再踢動蛙鞋，也會產生不斷向下墜落的freefall狀態。

相對的，當我們想返回海面時，負浮力帶來了重力，此時就需要依靠蛙鞋提供足夠的支撐力，讓潛水員們能藉由雙腳的踢動不斷上升。因此，若你是個身材80公斤的肌肉猛男，卻選了最軟、在水面上踢起來最輕鬆的鞋板，就可能會造成在下面踢半天卻上不去的吃力狀況。

而除了依照各品牌的設計、和使用者的體重與腿力，去挑選最適合的硬度外，還需要考量每個人的特殊需求，比方說硬度高的鞋板在踢動瞬間能產生的「初速度」較大。而這個特點，就頗受需要藉由快速平潛追逐生物的漁獵者愛戴。而多數以下水玩樂、fun dive為主的人則傾向選擇稍軟一些些、踢起來較輕鬆的鞋板。

至於怎麼樣的鞋板硬度才是最符合自己使用習慣、踢起來又最安全的，還是建議參考各家品牌在網站上的說明，以及銷售店員的專業意見。

蹼面折角與兩側導水條的功能？

除了以上兩個關於鞋板最基本、也最常見的問題外，不知道你是否曾想過，鞋板到底為什麼都要彎折出一個奇怪的角度？Fred解釋，當我們在進行躬身下潛（duck dive）時，為了降低阻力，最理想的狀態是全身上下保持成一條線的模樣，直直地插入水中。

但是，由於穿戴方式與人體的構造使然，就算你的腳背能壓到像芭蕾舞者那樣的程度，蛙鞋還是無法跟身體保持完全筆直，而這個折角的功能便是補足不足的角度，讓入水更輕鬆，也讓身體在水中變得更為流線。

除了蹼面折角外，鞋板兩側的導水條也是一個看起來很理所當然，一問之下卻發現大多數人都不知道這到底要幹嘛用的設計。事實上，導水條的功能就是將排開的水集中在鞋面正前方，再藉由其凸起的條狀設計將水導至鞋板尾端排除，能大幅增加踢動時的穩定性。

蛙鞋腳套的選擇？

時常在網路上看到有人討論「聽說某某品牌的蛙鞋很刮腳」，而事實上，這是因為挑選到了不適合自己鞋套。不同品牌的鞋板適合搭配的鞋套不同，而不同品牌的鞋套在設計方向上更是大不相同。舉例來說，PATHOS的楦頭設計較寬，適合推薦給腳型本身就比較寬或厚的人選擇；而CETMA-S-WING的版型則偏窄偏薄，受到不少小腳的女生喜愛。

不同腳型會遇到的問題常常不太一樣。以我本身為例，我穿著Seac的腳套會有點微微磨到腳脖子的地方，穿著S-WING時則會磨到腳指頭上的關節處，目前穿過覺得最舒服的品牌是PATHOS。

但我另一位體型比較嬌小的女生朋友，卻覺得PATHOS穿起來「啷啷的」，要穿很厚的潛水襪去塞滿縫隙才比較舒服。而Fred則建議大家直接到店內試穿，不僅能親身感覺哪種最適合自己，在挑選尺寸跟塞縫隙的潛水襪時也會更為精準。

此外，由於不同品牌腳套的「龍骨」長度不同，必須和鞋板的導水條長度互相搭配，像是台灣蛙鞋品牌普魯士藍的玻纖蛙鞋，就有推出兩種導水條長度不同的板子，以方便消費者選擇不同品牌的腳套。

我該選擇什麼品牌？

Photo Credit:古家萱

對蛙鞋有了基本的認識後，接下來要進入到大家最關心的問題——我該選擇哪個品牌？Fred說，最主要還是看你的需求與使用習慣，像是CETMA推出的MANTRA系列鞋板就較軟，適合連續性、像彩帶一樣的波紋踢動。

而像是ALCHEMY推出的V3、台灣的懶魚LAZYFISH等就是回饋感較強的類型，踢出去之後要等它稍微反發回來，因此踢動速度可以較慢。

店員阿桂也補充道，她覺得每雙蛙鞋的個性、踢法也與不同品牌最初的設計方向很有關係，例如說來自澳洲的DiveR本身是漁獵品牌起家，因此不同於多數品牌在鞋板尾巴處的內凹設計，其突出的圓形尾端、與經過特別加寬加長的面板更能增加水阻，提供更強的推進力。

而本次，我也幫大家整理了幾個在台灣較常看到、也較容易購買得到的碳纖蛙鞋品牌：

#01：ALCHEMY

來自希臘的ALCHEMY是一支在2010年初創立的品牌，其創辦人Dimitris Pantazis，希望能以更先進的材質及技術打造自由潛水裝備，也致力於開發如碳纖維等複合材質。而說到其最具代表性的產品，莫過於外觀簡潔、性能優異的V3蛙鞋。

許多V3的支持者都曾表示，這款蛙鞋踢起來有一個神奇的「尾勁」，不僅推進力強、踢起來很順很柔和、又不會有巨大的乳酸堆積感，是受到眾多自由潛水選手喜愛的品牌。

在我周遭所有好友的說法裡，V3也是最「零負評」的一雙蛙鞋，但我還是曾在討論區中看到過關於有人覺得其鞋板過軟、立泳休息時腳會很忙的說法，因此在硬度的選擇上，建議還是要詢問過專業人員的意見。

#02：Molchanovs

被台灣消費者俗稱為「抹茶」的Molchanovs，是由俄羅斯自由潛水好手Natalia Molchanova，和她的兒子Alexey Molchanov共同創立的品牌。前者在2003年以41歲的年齡，在動態平潛項目中以150公尺的成績打破世界紀錄，被不少人認為是「世界上最偉大的女性自由潛水員」；而後者曾拿下多達8次的世界冠軍，並為目前世界CWT（有蹼恆重下潛）紀錄保持人。

Molchanovs推出的蛙鞋產品，都是經過Alexey Molchanov親自測試改良。根據Fred的說法，軟的抹茶鞋板比V3更軟，中硬度的回饋感與反發力則相當不錯。雖然目前在網路上的資訊還沒有那麼多，但其簡潔的外型與口耳相傳的好評價，也讓其開始受到不少人的注意。

#03：DiveR

來自澳洲的DiveR，是在2000年初時由澳洲漁獵冠軍Ray Powell所開創的品牌。除致力於製造出最佳性能外，他們更將鞋板視為藝術創作的平台，並與藝術家合作開發多樣化的圖案及顏色選擇，美麗的板面更使其得到了「海之后」美名。

DiveR的每塊板片都由手工製作，並在嚴苛的環境條件下，由專業的自由潛水員進行了18個月的測試，具有強大的耐用度及靈活性。

DiveR蛙鞋藉由獨特的設計將小腿、腳踝承受的負荷轉移到較大的肌肉群上，能大大降低疲勞感，並延長每次潛水的時間。不過，由於其版片本身較長的關係，個子特別嬌小的女生在穿著時可能會需要距離更大的踢動幅度，才能達到與他人相同的效率（不過腿看起來會更長是真的啦）。

#04：LAZYFISH

來自台灣的LAZYFISH，是由一群職業衝浪選手與自由潛水者一同創立的蛙鞋品牌。他們從衝浪板的設計原素中得到靈感，並結合兩種運動必備的彈性特質，以獨特的工藝技術製成優良的蛙鞋。如同品牌名稱「懶魚」，LAZYFISH一直主打著「踢得越慢，效率越高」的口號，希望讓每位潛水員都能在水中輕鬆優雅的活動。

過去曾聽說LAZYFISH的鞋板硬度較高，後來看了官網才發現，不同於部分品牌女生一律建議拿最軟、男生建議拿中以上的硬度，懶魚將鞋板硬度分為FREEDOM、QUANTUM以及QUANTUMX三種。

FREEDOM的重量輕盈，適合普遍體重在70公斤以下的潛者，另外兩款追求的則是速度感與爆發力。雖然對某些體型較瘦小、腿力較差的人來說真的還是略微偏硬，但不得不說，品牌招牌的大理石紋路美到讓人理智線全斷。

#05：Cetma Composites

Cetma Composites其實是一家來自義大利的複合材料製造商，他們所研發的產品技術應用於大量的飛行器、車輛配件等工業領域，而品牌也將其優良的碳纖維製造技術，應用在運動用品上的開發設計上。像是其最著名的蛙鞋系列「MANTRA」，就是Cetma與自由潛水選手Michele Giurgola，共同研發的蛙鞋產品。

不同於多數品牌強調蛙鞋的反發能力，Cetma的MANTRA系列擁有絕佳的柔韌性，由於鞋板本身採共振作用設計，這雙蛙鞋的踢法就像是不斷波動的彩帶那般，希望能為潛者帶來更輕柔、輕鬆的踢蛙體驗。

當然，也有部份喜歡清晰回饋感的人不喜歡這種踢起來軟軟的感覺，為此，MANTRA也推出了在鞋板末端加強硬度的CWT競賽款。建議大家根據自己喜歡的方式、與潛水的目標等，挑選適合自己蛙鞋品牌。

蛙鞋的保養與收納方法？

花錢買了自己的第一雙蛙鞋後，認真的照顧當然是免不了的功課，而蛙鞋的保養聽起來複雜，實際上卻也沒什麼特別困難的地方。

首先，為避免鞋板傷害到珊瑚或撞到下方的礁石，Fred建議大家一定要在水深夠深的地方進行穿脫，而且無論是在海裡還是在泳池中都盡量不要去「站」或者是「踩」；上岸之後，請將蛙鞋稍微用清水沖洗後泡在淡水之中（基本上所有的裝備都建議要這樣做），並避免太陽光直接照射，放在通風處陰乾即可。

如果要出國潛旅或進行長距離的旅行，一咖蛙鞋箱能保護蛙鞋避免行李託運時的撞擊。而若你跟我一樣，偏愛方便又有大空間的蛙鞋袋，則可以用毛巾衣、防寒衣等布料將蛙鞋稍微包裹起來或把袋內的空隙塞滿，可以大幅降低你到達目的地後心碎的機率。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航