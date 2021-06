《關於大腦的七又二分之一堂課》：從出生到死亡，大腦（幾乎）可以預測你做的每一件事

文:麗莎.費德曼.巴瑞特博士

從你出生的那一刻起到你停止呼吸的那一刻為止,你的大腦一直被塞在黑暗無聲的頭骨中。大腦日復一日地持續從眼睛、耳朵、鼻子與其他感官接收外在世界的感覺資訊。這些資訊不會以我們多數體驗到的視覺、嗅覺、聽覺與其他感覺等有意義的形式出現。它只是由沒有內在意義的光波、化學物質與氣壓變化所形成的彈幕而已。

面對這些感覺資訊的模糊片段,你的大腦必須想辦法弄清楚下一步該怎麼做。請記住,大腦最重要的工作是控管你的身體,讓你能好好存活下去。對於突然湧入的感覺資訊,大腦必須想辦法賦予意義,這樣你才不會摔下樓梯或成為某些野生動物的午餐。

大腦如何解讀這些感覺資訊,以便知道要如何進行下一步呢?如果大腦只有即時呈現的模糊資訊,那你就得在不確定的大海中拚命亂游,直到你想出最佳反應方式為止。

幸好大腦有著可用的額外資訊來源:記憶。你的大腦可以汲取你人生中的過去經驗,也就是你個人發生過的事情,以及你從朋友、老師、書籍、影片與其他來源學習到的事物。隨著神經元在千變萬化的複雜網絡中來回傳送電化學訊號,大腦在轉瞬間就會重建過去經驗的零碎片段。大腦將這些片段組成記憶,以推論出這些感覺資訊的意義,並猜測該如何處理。

你過去的經驗不只包括你周遭世界所發生的事情,也包括你身體所發生的一切。你的心臟跳太快?你喘不過氣來?你的大腦好像時時刻刻都在問自己:我上次遇過類似情境,那時我的身體發生類似的情況,所以我接下來做了什麼呢?你不需要完全符合情境的答案,只要類似到足以給予大腦制定適當行動計畫,以協助你生存甚至茁壯即可。

這解釋了大腦如何計畫身體的下一步行動。你的大腦如何從外部世界的原始資訊中找出像是森林游擊隊的這種高度寫實經驗呢?它又如何從劇烈心跳中產生恐懼感呢?

經由詢問自己,你的大腦再一次地從記憶中重建過去經驗:我上次遇過類似情境,那時我的身體發生類似情況且正準備要採取某個行動,所以我接下來做了什麼?我又出現了什麼樣的感覺呢?這個答案變成了你的經驗。換句話說,大腦整合了腦袋內外的資訊,以產生你看見、聽見、聞到、嘗到與感受到的每一件事物。

記憶是你所見所聞的關鍵成分,以下就有個簡單範例。請看看下一頁的3幅由線條所構成的圖。

你察覺不到,在你腦袋中有數十億的神經元正試著賦予這些點線某些意義。大腦正在搜尋你一生中的過去經驗,一次做出數千種猜測,衡量發生機率,以試著回答這個問題:這些光波到底像什麼?這一切都發生在彈指之間。

那麼,你看到了什麼?一堆黑線與一些黑點?讓我們來看看,若給你的大腦多一點資訊,會發生什麼樣的情況。請下面的文字,再回頭來看看這3幅圖。

這3幅圖畫的是:一艘進到瀑布下的潛水艇、一隻單腳倒立的蜘蛛,以及跳台滑雪選手在出發之前向下遠眺觀眾。

