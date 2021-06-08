《關於大腦的七又二分之一堂課》：從出生到死亡，大腦（幾乎）可以預測你做的每一件事

文：麗莎．費德曼．巴瑞特博士

大腦（幾乎）可以預測你所做的每一件事

從你出生的那一刻起到你停止呼吸的那一刻為止，你的大腦一直被塞在黑暗無聲的頭骨中。大腦日復一日地持續從眼睛、耳朵、鼻子與其他感官接收外在世界的感覺資訊。這些資訊不會以我們多數體驗到的視覺、嗅覺、聽覺與其他感覺等有意義的形式出現。它只是由沒有內在意義的光波、化學物質與氣壓變化所形成的彈幕而已。

面對這些感覺資訊的模糊片段，你的大腦必須想辦法弄清楚下一步該怎麼做。請記住，大腦最重要的工作是控管你的身體，讓你能好好存活下去。對於突然湧入的感覺資訊，大腦必須想辦法賦予意義，這樣你才不會摔下樓梯或成為某些野生動物的午餐。

大腦如何解讀這些感覺資訊，以便知道要如何進行下一步呢？如果大腦只有即時呈現的模糊資訊，那你就得在不確定的大海中拚命亂游，直到你想出最佳反應方式為止。

幸好大腦有著可用的額外資訊來源：記憶。你的大腦可以汲取你人生中的過去經驗，也就是你個人發生過的事情，以及你從朋友、老師、書籍、影片與其他來源學習到的事物。隨著神經元在千變萬化的複雜網絡中來回傳送電化學訊號，大腦在轉瞬間就會重建過去經驗的零碎片段。大腦將這些片段組成記憶，以推論出這些感覺資訊的意義，並猜測該如何處理。

你過去的經驗不只包括你周遭世界所發生的事情，也包括你身體所發生的一切。你的心臟跳太快？你喘不過氣來？你的大腦好像時時刻刻都在問自己：我上次遇過類似情境，那時我的身體發生類似的情況，所以我接下來做了什麼呢？你不需要完全符合情境的答案，只要類似到足以給予大腦制定適當行動計畫，以協助你生存甚至茁壯即可。

這解釋了大腦如何計畫身體的下一步行動。你的大腦如何從外部世界的原始資訊中找出像是森林游擊隊的這種高度寫實經驗呢？它又如何從劇烈心跳中產生恐懼感呢？

經由詢問自己，你的大腦再一次地從記憶中重建過去經驗：我上次遇過類似情境，那時我的身體發生類似情況且正準備要採取某個行動，所以我接下來做了什麼？我又出現了什麼樣的感覺呢？這個答案變成了你的經驗。換句話說，大腦整合了腦袋內外的資訊，以產生你看見、聽見、聞到、嘗到與感受到的每一件事物。

記憶是你所見所聞的關鍵成分，以下就有個簡單範例。請看看下一頁的3幅由線條所構成的圖。

Photo Credit: 商周

Photo Credit: 商周

Photo Credit: 商周 你看到什麼？（摘錄自羅格．普萊斯（Roger Price）著作《終極特路圖手冊》）（The Ultimate Droodles Compendium）

你察覺不到，在你腦袋中有數十億的神經元正試著賦予這些點線某些意義。大腦正在搜尋你一生中的過去經驗，一次做出數千種猜測，衡量發生機率，以試著回答這個問題：這些光波到底像什麼？這一切都發生在彈指之間。

那麼，你看到了什麼？一堆黑線與一些黑點？讓我們來看看，若給你的大腦多一點資訊，會發生什麼樣的情況。請下面的文字，再回頭來看看這3幅圖。

這3幅圖畫的是：一艘進到瀑布下的潛水艇、一隻單腳倒立的蜘蛛，以及跳台滑雪選手在出發之前向下遠眺觀眾。 這是從《終極特路圖手冊—羅格．普萊斯所有經典荒謬創作的完整收錄》（The Ultimate Droodles Compendium — The Absurdly Complete Collection of All the Classic Zany Creations of Roger Price）中所引用的特路圖，此書於2019年由托爾菲洛出版公司（Tallfellow Press, Inc）所出品。圖片經授權使用。三幅特路圖的標題為：進到瀑布下的潛水艇、倒立的蜘蛛以及跳台滑雪選手眼中的跳台與觀眾。（托爾菲洛出版公司版權所有，公司網址：Tallfellow.com.）

你現在看到的不會只是點及線，而是熟悉的東西了。大腦從過去經驗中的零碎片段組成記憶，超越了你眼前的視覺資訊並賦予其意義。在這個過程中，大腦確實改變了自身神經元的活化情況。你可能從未見過的東西，現在映入你眼簾中。那些點線並沒有改變，而是你改變了。

就是因為人類大腦可以建構自己體驗的東西，藝術作品（特別是抽象藝術作品）才得以出現。當你看到畢卡索的立體派畫作，並從中辨視出人的模樣時，就是因為你有人模樣的記憶，幫助你的大腦看懂抽象元素，所以才能辨識出來。

畫家馬塞爾．杜尚（Marcel Duchamp）曾經說過，藝術家只創造岀50％的藝術。剩下的50％是在觀看者的大腦中。（有些藝術家及哲學家稱這50％為「觀看者的部分」［the beholder’s share］）

你是否曾在人群中看見朋友，但當你再定眼一瞧，卻發現那是不同的人？你是否曾覺得口袋中的手機在震動，但其實並沒有？你是否曾經在腦海中不斷播放一首歌，根本停不下來？

神經科學家總愛說，你日復一日的經驗是精心控制的幻覺，這種幻覺受到世界與身體的限制，但最終是由大腦所建構。這不是那種需要就醫的幻覺。這是那種每天都有的幻覺，創造出你的所有經驗，並引導你的所有行動。這是大腦賦予感覺資訊意義的正常方式，而且你幾乎感覺不到它的運作。

我知道這樣的描述有悖常理，但請等一下，我還有更多要說。整個建構過程是以預測的方式進行。科學家現在相當確定，大腦在光波、化學物質與其他感覺資訊觸動大腦之前，其實就已經開始感受到周遭世界的時刻變化。

在你體內的時刻變化也是如此，大腦在器官、荷爾蒙與各種身體系統的相關資訊到達之前，就已經開始感受到這一切。你感受不到這種方式，但這是大腦在世界中遊走並控管你身體的方式。

但是，請你不要直接就信了我的話。相反地，請想想你上次口渴喝水的情況。在喝完最後一口水後的幾秒，你可能就覺得不那麼渴了。這件事看似平常，但水其實要花20分鐘才會進入血流中，水是無法在幾秒鐘內就解了你的口渴的。

那是什麼讓你解渴了呢？預測。你的大腦在計畫與執行喝水及吞嚥動作的同時，就在預測喝水後會出現什麼樣的感覺，所以才讓你在水確實作用在血液的許久之前，就覺得比較不渴了。

預測將閃爍的光線轉換成為你看見的物體、將氣壓變化轉換成聽得出來的聲音，也將化學物質的軌跡轉換成為嗅覺與味覺。預測讓你可以閱讀這頁上彎彎曲曲的符號，並理解成字母、單字與想法。預測也是為何句子沒有句尾時會讓人覺得怪怪的原因。

科學家握有大腦是種預測器官的線索已超過一個世紀，但直到最近，我們才看出哪些是線索。你可能聽過一位19世紀的生理學家巴甫洛夫（Ivan Pavlov），他的著名事跡就是教他的狗聽到鈴聲就流口水（雖然常被描述為鈴聲，但其實是節拍器的答答聲）。巴甫洛夫在狗吃每一頓飯前都播放聲音，最後狗只要一聽到聲音，即使還沒放飯，牠們就流口水了。

巴甫洛夫在獲得諾貝爾生理醫學獎後，發現這個效應因而聲名大噪，這個效應被稱為巴甫洛夫制約或古典制約，然而他不知道自己發現到大腦如何進行預測的方式。他的狗不是因為聲音而流口水，而是牠們的大腦預測到吃東西的經驗，提前將身體準備好要去吃東西。

你現在就可以試試類似的實驗。在你的心中想像你喜歡的食物。（對我來說，是一小塊含海鹽的黑巧克力）想像它的香氣、它的味道與吃在口中的感覺。你流口水了嗎？不用節拍器，我寫下這段文字就流口水了。如果神經科學家現在掃瞄我的大腦，他們可能會在味覺及嗅覺的重要大腦區域中看到活動量增加，也會在控制唾液的大腦區域看到活動量增加。

若是這個的實驗讓你感受到所愛食物的氣味或味道，或是讓你流了一些口水，那你就是應用了跟自發預測完全一樣的方式，成功改變神經元的活化情況。這個過程類似於你早先看3幅點線圖所發生的情況。在這兩個例子中，我採取刻意的方式來展現大腦自然而然且自發性的作法。

書籍介紹

本文摘錄自《關於大腦的七又二分之一堂課》，商周出版

作者：麗莎．費德曼．巴瑞特博士

譯者：蕭秀姍

本書作者麗莎．費德曼．巴瑞特博士，曾獲得美國國家衛生研究院先鋒獎和2019年古根漢研究學者獎（每年全球僅二人），是國際知名的心理學家暨神經科學家。

有沒有想過你為什麼擁有大腦？巴瑞特博士為你揭開兩耳之間那塊巨大的灰色斑塊的神秘面紗。

在這本書，巴瑞特博士將引領讀者學習大腦的來源、結構（及其重要性），以及你的大腦如何跟其他大腦協同工作，以創建你所體驗的一切。在這個過程中，你還會學習到如何消除那些決定你行為的流行神話，例如「蜥蜴腦」的思想（蜥蜴腦指的是人類負責維繫生命功能動作的腦部，是掌管吃喝拉撒睡、性慾、憤怒、恐懼、趨吉避凶的求生本能或動物性直覺，是人類從遠古遺留下來、最根深柢固、根本的記憶與本能。），以及所謂的「思想與情感」，甚至「自然與養育」（nature and nurture）之間的鬥爭。

Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航